Стиль жизни

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    28 июля 2017

    Планы на выходные: 28-30 июля

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Что посмотреть?

    Фильм «Взрывная блондинка»

    Шарлиз Терон в роли агента 007 в юбке этим летом точно достойна вашего внимания. Особенно если учесть то, что актриса сама собрала команду в виде сценариста, режиссера (Дэвид Литч), операторов и актеров —Джеймса МакЭвоя и Софии Бутеллы, — чтобы получилась «Взрывная блондинка». Картину уже хвалят за роскошные реплики и динамичную съемку, но отдельного внимания заслуживает, конечно, Шарлиз. Здесь она немного героиня Люка Бессона, немного Эон Флакс и даже на 10 процентов Сара из «Сладкого ноября» — непредсказуемая, со стальными мышцами и трепетным женским сердцем.

    Сериал «Последний магнат»

    Сериал с Лили Коллинз и Мэттом Бомером («Белый воротничок») в главных ролях о Голливуде 30-х годов обещает стать главной премьерой лета. Невероятные декорации переносят нас во времена праздной жизни Гэтсби — недаром в основе телефильма лежит одноименный роман Фицджеральда. Когда-то писатель работал сценаристом в Голливуде и задумал создать разоблачающий роман о фабрике грез, который получился более чем правдоподобным. Так что теперь его яркие и неоднозначные образы предстоит воплотить современным актерам.

    Что почитать?

    «Белгравия», Джулиан Феллоуз (Издательство «Азбука»)

    «Белгравия», Джулиан Феллоуз (Издательство «Азбука»)

    Писатель Джулиан Феллоуз более известен как сценарист: на его счету фильм «Турист» и сериал «Аббатство Даунтон». «Белгравия» — третья книга Феллоуза, которую критики встретили очень положительно. Действие происходит в 1840 году в модном аристократическом районе Лондона Белгравии, где покупает дом бывший армеец Джеймс Тренчард. Завязка же сюжета разворачивается на 25 лет раньше, когда дочь Джеймса София влюбляется в богатого аристократа Эдмунда Белласиса. К несчастью, Эдмунд погибает в битве при Ватерлоо, а София умирает во время родов. Их сына Чарльза отдают на воспитание в приемную семью, однако по прошествии многих лет он не только сможет узнать своих настоящих родственников, но и спасти их от разорения.

    Что послушать?

    Arcade Fire, Everything Now

    Новый диск группы Arcade Fire Everything Now — первая за четыре года пластинка. Нетерпение поклонников канадские рокеры подогревали всеми возможными способами: вели твиттер на русском языке, запустили в продажу записанный на виниле трек Everything Now во время майского фестиваля Primavera в Барселоне и сделали пародию на сайт Stereogum. На выходе получились 13 песен, в записи которых также участвовали Джефф Бэрроу из Portishead, Томас Бангальтер из Daft Punk и басист группы Pulp Стив Маки.

    Куда сходить?

    «Пикник «Афиши»

    Kasabian

    Kasabian

    «Пикник «Афиши» уже давно заслужил звание одного из главных музыкальных фестивалей. В эту субботу на территории Коломенского можно будет послушать хиты Kasabian, группы «Грибы», Everything Everything и A$AP Ferg. В перерывах между выступлениями можно будет поиграть в бейсбол или бадминтон, полетать в аэротрубе, поплавать в бассейне или пройти квест. В зоне стритфуда будут угощать блюдами со всего света: от супа фо до неаполитанской пиццы.

    Афтепати «Пикника «Афиши» в «Стрелке»

    вечеринка

    Традиционная афтепати «Пикника «Афиши» пройдет в баре «Стрелка». Для тех, у кого еще останутся силы на танцы, свои сеты будут ставить барабанщик группы The Heliocentrics Малкольм Катто, TJ Mizell и другие.

    Italian Summer Weekend на «Флаконе»

    пицца

    Меккой всех поклонников итальянской культуры и кухни с 28 по ‪30 июля‬ станет дизайн-завод «Флакон», где пройдет ежегодный Italian Summer Weekend. В течение трех дней на территории завода будет открыта ярмарка итальянских товаров. Также в программе дегустация итальянских блюд, уроки итальянского языка и различные конкурсы.

    Фестиваль More Amore

    Фестиваль More Amore

    Популярный фестиваль More Amore, который состоится ‪в это воскресенье, 30 июля‬, на этот раз будет посвящен танцам. Гости смогут научиться танцевальным па под ритмы рок-н-ролла, танго, сальсы или блюза. Местом действия вновь станет сад «Эрмитаж». Дресс-код — полоски, горох и красный цвет.

    Где поесть?

    Cooker’s Gourmet Café

    Cooker’s Gourmet Café

    Основательница «Город-Сад» и «Огород SpaMarket» Анастасия Никифорова и создательница сети пекарен «Волконский» Стефани Гарез объединились ради кафе нового формата — Cooker’s Gourmet Café на Кузнецком Мосту, 21/5. От многих других его отличает гармоничное сочетание здоровой еды и быстрого обслуживания. За день меню здесь обновляется трижды: утром подают полезные соки, каши, сырники, смузи и чиа-пуддинги, затем они сменяются супами и салатами, а вечером предлагают блюда тапас-бара. При этом найти что-то себе по вкусу здесь могут и вегетарианцы, и веганы, и те, кто придерживается безглютеновой или палеодиеты — в меню есть десерты без сахара, блюда из мяса и овощные салаты, а кофе можно попросить приготовить на растительном молоке.

    «Жадина-Говядина, соленый огурец»

    Кафе «Жадина-Говядина, соленый огурец» в бизнес-центре Wall Street на Валовой улице — лишь первая точка сети. Основа меню, разработанного бренд-шефом Шарбелем Ауном и шеф-поваром Дмитрием Кондрашиным, — сэндвичи и блюда на гриле. Все ингредиенты для сэндвичей готовятся по технологии су-вид (продукты томятся в течение нескольких часов в вакууме при невысокой температуре), благодаря чему они сохраняют свои полезные компоненты. Пока в меню девять сэндвичей — с тремя видами ветчины собственного приготовления, филе зубатки или ассорти овощей. Все ингредиенты сэндвичей можно также приготовить отдельно на гриле в виде стейка, который подают с соусом и малосольными огурцами. Создатели кафе советуют заказывать к сэндвичам свекольный лимонад с хреном, а на десерт брать кофе с бисквитом.

    Adri BBQ Restaurant

    В субботу, 29 июля, у гостей Adri BBQ Restaurant будет последний в этом сезоне шанс попробовать знаменитую фидеуа (похожее на паэлью блюдо испанской кухни с пастой и морепродуктами), приготовленную гастрозведой и мишленовским поваром Адрианом Кетлагасом. Бесплатно получить ее смогут только первые 14 записавшихся. А в воскресенье в ресторане действует специальная акция на вино в бутылках: скидка 30% для всех и 50% — для компаний от трех человек. В AQ kitchen и AQ chicken действует похожая акция: большие компании сможгут получить бутылку вина за полцены.‬

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