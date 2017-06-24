Планы на выходные: 24-25 июня

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, идеи для субботнего бранча и воскресного ужина, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»

Спустя три года после выхода четвертой части знаменитой франшизы ее создатели наконец выпустили продолжение. В пятом фильме люди ведут войну с Трансформерами, а спасать мир берется команда из Кейда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби (Эрик Аадал), Эдмунда Бертона (Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора Вивиан Уэмбли (Лора Хэддок). Примечательно, что у следующего фильма саги будет уже новый режиссер, создатель анимационного фильма «Кубо. Легенда о самурае» Трэвис Найт, а его звездой может стать 20-летняя актриса Хейли Стейнфилд.

Сериал: «Мгла»

Повесть Стивена Кинга «Туман» о том, как маленький городок накрывает сверхъестественный туман, наполненный монстрами и отрезавший людей от внешнего мира, уже экранизировали в формате фильма «Мгла» в 2007 году. 22 июня на телеканале Spike состоялась премьера сериала «Мгла» с Алиссой Сазерленд и Морганом Спектором. Телешоу состоит из 10 эпизодов.

Что почитать?

«Жажда», Ю Несбе (Азбука; Азбука-Аттикус)

Норвежец Ю Несбе считается одним из самых продаваемых авторов детективов в мире. Его серия книг о Харри Холе уже насчитывает 11 книг, последняя из которых, «Жажда», уже стала мировым бестселлером. По ее сюжету, детектив возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту на серийного убийцу, который нападает только на людей, назначающих свидания через сайты знакомств.

Что послушать?

Evolve, Imagine Dragons

Сразу три композиции из нового альбома Evolve группы Imagine Dragons уже попали в топ-20 iTunes. Всего пластинку составили 11 треков, которые инди-рокеры скоро споют вживую в Москве: 17 июля они выступят в «Олимпийском».

Куда сходить?

Bosco Fresh Fest

ФОТО Getty Images

24 и 25 июня в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет фестиваль Bosco Fresh Fest. Его хедлайнерами станут Джон Ньюман и Parov Stelar, а в общей сложности за два дня выступят 56 музыкантов. Программа делится на дневную и ночную. В ночь с субботы на воскресенье на территории фестиваля будут работать две сцены, на которых до трех часов ночи будут играть Mall Grab, Abelle, Ranishe Niyaak и многие другие. Днем же гостей ждет не только музыка, но и лекции, арт-перфомансы, спортивные соревнования и фуд-маркет.

Ahmad Tea Music Festival

Еще один фестиваль, который пройдет в эти выходные, это опен-эйр Ahmad Tea Music Festival, посвященный британской музыке. Фестиваль пройдет в субботу, 24 июня, в «Музеоне». Гости смогут потанцевать под песни Ричарда Эшкрофта и Catfish and the Bottlemen. Другие стандартные для фестивалей развлечения прилагаются.

Фестиваль фудтраков в Сокольниках

Ежегодный фестиваль фудтраков в Сокольниках стартовал еще в пятницу, но продлится до воскресенья. В эти дни здесь будет рай для любителей вкусно поесть: на территории парка соберутся самые интересные кафе на колесах, в которых можно будет попробовать необычные блюда и напитки. Также на фестивале организована музыкальная программа, летний кинотеатр и специальная программа для детей.

Фестиваль Taste of Moscow

ФОТО tastefestival.ru

Вкусно поесть в эти выходные можно и на пятом фестивале ресторанов Taste of Moscow, который расположился в Лужниках и продлится до 25 июня. В нем принимают участие более 20 ресторанов России и 60 известных шеф-поваров. Помимо фуд-зоны на фестивале также действуют зоны шопинга, красоты, дизайна интерьеров и гастропутешествий. Оплачивать блюда можно только специальной валютой фестиваля — «тейстами». 1 «тейст» равен 100 рублям, а средняя стоимость блюда на фестивале — от 3 до 5 «тейстов».

Выставка «(Не)возможно увидеть: Северная Корея»

Урок английского языка в Международной футбольной школе Пхеньяна. Северная Корея, Вонг Гуофенг ФОТО Imstagram @lumiere_center

«(Не)возможно увидеть: Северная Корея» в Центре фотографии имени братьев Люмьер — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых выставок июня. Более 70-ти фотографии были отобраны специально для России, чтобы показать, наверное, самое закрытое государство современности. Кроме работы современных фотографов на выставке представлены репортажные кадры советских фотографов. Выставка будет открыта до 3 сентября.

Где поесть?

Завтрак в Kitchenette

ФОТО kitchenette.com.ru

В Kitchenette очень внушительное меню завтраков. Яичница, омлет, яйцо-пашот, каши, сырники, блинчики, круассаны — классические утренние блюда дополняют сеты сеты «английский завтрак» и особый набор Kitchenette. Большой выбор смузи, кофе, соков и чаев, как с добавками, так и без, увеличивает выбор.

Ужин в Table

ФОТО Instagram @tablecafemoscow