Планы на выходные 21-23 июля

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

«Дюнкерк»

Один из самых обсуждаемых фильмов лета наконец вышел на большие экраны. Новая картина Кристофера Нолана, над которой он работал последние три года, рассказывает об эвакуации английского корпуса из Дюнкерка. В основе сюжета три параллельные линии: двое солдат, пытающихся выжить, несколько летчиков, прикрывающих отступление британского корпуса, и маленькое частное судно, идущее на помощь войскам. Зная Нолана, это будет нечто масштабное, реалистичное и очень трогательное.

«Форс-мажоры»

10 июля состоялась мировая премьера седьмого сезона комедийного сериала, одну из ролей в котором играет возлюбленная принца Гарри Меган Маркл. «Форс-мажоры» рассказывают о талантливом юристе-самоучке с фотографической памятью, которого берет на работу один из лучших адвокатов Нью-Йорка. За любопытной любовной линией и проделками Майка наблюдать одно удовольствие.

Что почитать?

«Свет дня», Грэм Свифт (Издательство «Эксмо»)

Это переиздание интеллектуального бестселлера Грэма Свифта, от которого будут в восторге книгоманы-коллекционеры. А если вы еще не знакомы с историей персонажа Джорджа Уэбба, частного сыщика, который получает задание от одной из своих клиенток проследить за ее мужем и любовницей, вас ждет занимательное путешествие в эпицентр интригующего детективного романа.

Что послушать?

HAIM — Something to tell you

Американский рок-квартет из трех талантливых сестер и бывшего участника группы Wires on Fire часто экспериментирует с такими жанрами, как нью-фолк и R’n’B 90-х. Киноманам они известны по многочисленным саундтрекам к известным картинам, а настоящие фанаты качественного поп-рока ценят их за сочетание непосредственности и глубины. Новый альбом находится на третьей строчке iTunes и обязателен для прослушивания, особенно если хочется скрасить холодное лето.

Куда сходить?

Музыкальный фестиваль «Ласточка» в Лужниках

В эту субботу в реконструированном парке спорткомплекса «Лужники» состоится второй ежегодный музыкальный фестиваль «Ласточка». Хэдлайнерами станут Элли Голдинг, британская группа Years & Years, американская певица Alexandra Savior, финка Alma и модные французы Her. А Иван Дорн впервые представит свой новый англоязычный альбом OTD. Слушать любимых артистов можно будет под стаканчик необычного мороженого, гироса и освежающего лимонада.

Pre-party «Пикника «Афиши» в Noor

Манижа

Антон Севидов

Noor Bar обещает громкую вечеринку «феноменального размаха» за неделю до главного музыкального фестиваля лета. В программе вкусные коктейли, лучшие диджеи — например, Pirumov & Chagin и Марк Щедрин — и концерты Манижи, Антона Севидова, Наади и других талантливых молодых артистов. Вход свободный, дресс-код — модный.

Кинофестиваль на «Стрелке»

С 19 по ‪28 июля‬ на «Стрелке» пройдет кинофестиваль Otkritie Strelka Film Festival, на котором будут показаны фильмы-участники международных фестивалей в Каннах и Торонто, а также российских «Кинотавр» и «Движение» сезона 2016–2017. Сегодня на территории института состоится показ израильской картины «Кондитер», завтра — «Сувенир» с Изабель Юппер, а в воскресенье — картина чилийца Алехандро Ходоровски «Святая гора».

Ночь для взрослых в «Кидзании»

У тех, кто хочет почувствовать себя ребенком, есть возможность отправиться в ночное путешествие по «Кидзании». Сегодня там состоится настоящий праздник для взрослых: испытайте все аттракционы и попробуйте себя в одной из 90 профессий. Да, вам придется по-настоящему тушить пожар, выполнять миссию в роли секретного агента, орудуя лазерами, или забраться на Эверест, став членом клуба городских альпинистов.

Выездная вечеринка Denis Simachev Shop & Bar

Этим летом один из самых легендарных баров Москвы устраивает выездные вечеринки в новом пространстве Levi’s Taylor Shop на Крымском валу. Сегодня ночью там играют лучшие диджеи «Симачева», а поддерживают атмосферу веселья коктейли на основе виски.

Фестиваль «30 граней тебя» в «Музеоне»

30 самых ярких уличных художников соберутся в «Музеоне» на этих выходных, чтобы создать выставку под открытым небом. Праздник импровизации и вдохновения, в котором может поучаствовать любой гость парка, будет сопровождаться миксами популярных московских диджеев и танцами.

Фестиваль экспериментального кино в Электротеатре «Станиславский»

На этих выходных в одном из самых обсуждаемых российских театров пройдет кинофестиваль MIEFF. Зрителям будет представлена международная конкурсная программа, ретроспективы культовых иностранных видеохудожников, специальные кинопоказы, лекции и аудиовизуальные перформансы.

Где поесть?

Легендарные десерты в первом ресторане Ladurée

В субботу откроет свои двери первый в России ресторан Ladurée, который расположился на Красной площади. В 8.30 жаворонков ждет настоящий французский завтрак. А в течение всего дня гости могут расположиться в трех залах на сто посадочных мест и попробовать салаты, закуски, основные блюда, десерты и венскую выпечку. Легендарному месту — легендарный шеф-повар: чтобы поддерживать ресторан на должном уровне, знаменитый французский повар Джереми Делаваль переехал жить и работать в Россию.

Фестиваль писко сауэров в Chicha

По традиции ‪23 июля‬ в Перу празднуют День писко сауэр — знаменитого коктейля. Отметить этот день решил ресторан Chicha, который будет угощать гостей национальным коктейлем бесплатно. Классический писко сауэр состоит из перуанского писко, сока лайма, сиропа и капли ангостуры. А на десерт — воздушная шапка из взбитого белка.

Кулинарные традиции в необистро «Жеральдин»

Александр Раппопорт и Владимир Познер открыли обновленное бистро «Жеральдин» на Остоженке, названное в честь матери телеведущего. Необистро — один из последних трендов мировой кулинарной моды, когда простота и традиции французского бистро и высокой кухни соединяются. Так, салат Цезарь здесь готовят из кейла, а пиццу из индийской лепешки роти. А еще здесь есть прекрасная винотека.

Индийская еда в новом формате в лавке «Осторожно, слон»