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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    18 августа 2017

    Планы на выходные: 18-20 августа

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    КУДА ПОЙТИ?

    Международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [1]ФОТОGetty Images

    Для поклонников джаза эти выходные станут особенными: в саду «Эрмитаж» пройдет юбилейный XX Международный джазовый фестиваль. На сцене выступят не только российские звезды джаза, как, например, братья-саксофонисты Бриль, но и музыканты из США и Австрии. Кроме этого в программе фестиваля танцевальные мастер-классы, дегустация кофе и специальная зона для детей «Сделано в Картонии». А в корнере команды Playtronica можно будет почувствовать себя музыкальным инструментом: впервые в России здесь представят аудио-кинестетическую технологию TouchMe, которая определяет тональность, обработку и громкость получаемых звуков в зависимости от площади и сила касания.

    Международный фестиваль фейерверков

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [2]

    Полюбоваться одними из самых красивых фейерверков в мире в эти выходные получится у гостей Братеевского парка. Уже третий по счету фестиваль фейерверков в этот раз будет посвящен Москве и ее семи холмам и представит семь разных арт-объектов, которые покажут свой взгляд на российскую столицу. В субботу перед началом шоу выступит группа Uma2rmaH, а в воскресенье — «Сплин».

    Фестиваль «Аргентина в России»

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [3]

    Эстафету фестивалей, посвященных разным странам, в Москве принимает Аргентина. 19 августа в «Музеоне» будут звучать ритмы танго, витать запахи мясного блюда асадо, пирожков эмпанадасов и аргентинской версии круассанов медиалунасов, а также угощать знаменитым мате.

    Veter Summer Festival

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [4]

    Veter Summer Fest — это отличный способ не только хорошо провести время, но и сделать доброе дело. На фестивале, который пройдет 19 и 20 августа на территории культурного центра ЗИЛ, будет организован ряд активностей благотворительного характера: часть вырученных средств отправится на помощь фонду «Старость и радость». Также здесь можно будет прогуляться по цветочному рынку, присмотреть украшения на маркете и попробовать новые блюда в фудкорте с кухней разных народов мира. Для маленьких гостей создадут специальную детскую зону, где можно будет не только поиграть, но и узнать что-то новое на мастер-классах.

    Где поесть?

    Новые завтраки в Food Embassy

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [5]

    Начать предпоследние выходные августа можно в ресторане Юлии Высоцкой Food Embassy с летних завтраков. Шеф-повар Павел Шубин разработал обширное меню, которое включило в себя интересные интерпретации классических утренних блюд: овсяную кашу с грушей, яичницу на тостах с пармской ветчиной, мексиканский омлет с томатами, амарантовые блинчики и сырники в стакане с малиновым вареньем. Успеть на завтрак в выходные смогут даже настоящие «совы»: предложение действует до 14:00.

    15/17 Bar&Grill

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [6]

    Недавно в Большом Черкасском переулке открылось новое место ресторатора Аркадия Новикова 15/17 Bar&Grill. Вместе с известным фотографом и художником Джабахом Кахадо и командой ресторана «5642 Высота» Новиков решил запустить бар с ближневосточной кухней в ее классическом понимании — с кебабами, кеббе, мезе, чебуреки и прочими традиционными блюдами. За кухню в нем отвечает Владимир Богожавец, который сотрудничает с BOLSHOI, «Аистом» и «Чайковским» и перед открытием заведения готовил для иорданской королевской семьи. Из Иордании в 15/17 Bar&Grill привезли специальные блендеры и фритюр для фалафеля, а также особую тахиновую пасту и специи. Звание бара же оправдывается демократичной барной и обширной коктейльной картой.

    Что посмотреть?

    Фильм: «Призраки Исмаэля»

    Ленту «Призраки Исмаэля» критики уже успели оценить в мае на Каннском кинофестивале, но в широкий прокат она выходит только сейчас. Сюжет триллера француза Арно Деплешеном рассказывает о кинорежиссере Исмаэле, который на протяжении 20 лет пытался понять тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Как только Исмаэль смирился и решил жить дальше, встретив Сильвию, Карлотта вернулась в его жизнь, что образовало запутанный любовный треугольник. Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Матьё Амальрик.

    Сериал: «Защитники»

    Поклонники вселенной Marvel ликуют: 18 августа состоится премьера сериала «Защитники» от знаменитого издательства комиксов и сервиса Netflix. Этот проект не имеет ничего общего с классической версией «Защитников», где главными героями являются Халк, Доктор Стрэндж, Адская Кошка и другие супергерои. Здесь ключевые персонажи — Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный Кулак, а их главный противник — организация «Рука». Первый сезон из восьми серий станет своеобразных мостом к третьему сезону «Сорвиголовы» и вторым сезонам «Джессики Джонс» и «Люка Кейджа». К слову, посмотреть весь сериал можно сразу: Netflix томить зрителей ожиданием не любит.

    Что послушать?

    Kesha – Rainbow

    Несмотря на то, что Kesha до сих пор находится на стадии судебного разбирательства с Dr. Luke, ее третья пластинка Rainbow наполнена оптимизмом. Сама певица говорит, что этот диск, ставший первым за пять лет, фактически спас ей жизнь, а название (с английского «Радуга») объясняет тем, кто яркие цвета всегда были для нее символом надежды.

    Что почитать?

    «В тихом омуте», Пола Хокинс (Издательство «АСТ»)

    Планы на выходные: 18-20 августа фото [7]

    Новый роман «В тихом омуте» британской писательницы и автора «Девушки в поезде» Полы Хокинс за рубежом уже получил статус мирового бестселлера. Новая история Хокинс вертится вокруг Нел Эбботт, которая переезжает в город Бедфорд ради того, чтобы узнать побольше легенд о местной реке для своей книги о таинственных смертях, но сама погибает. Странное сообщение на Нел автоответчике заставляет приехать в город ее сестру Джулс. Хотя ее главная цель — забрать к себе осиротевшую племянницу, Джулс не дает покоя тайна смерти сестры, которая раскрывается абсолютно неожиданно — в духе Полы Хокинс.

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