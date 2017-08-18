Планы на выходные: 18-20 августа

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КУДА ПОЙТИ?

Международный фестиваль «Джаз в саду «Эрмитаж»

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Для поклонников джаза эти выходные станут особенными: в саду «Эрмитаж» пройдет юбилейный XX Международный джазовый фестиваль. На сцене выступят не только российские звезды джаза, как, например, братья-саксофонисты Бриль, но и музыканты из США и Австрии. Кроме этого в программе фестиваля танцевальные мастер-классы, дегустация кофе и специальная зона для детей «Сделано в Картонии». А в корнере команды Playtronica можно будет почувствовать себя музыкальным инструментом: впервые в России здесь представят аудио-кинестетическую технологию TouchMe, которая определяет тональность, обработку и громкость получаемых звуков в зависимости от площади и сила касания.

Международный фестиваль фейерверков

Полюбоваться одними из самых красивых фейерверков в мире в эти выходные получится у гостей Братеевского парка. Уже третий по счету фестиваль фейерверков в этот раз будет посвящен Москве и ее семи холмам и представит семь разных арт-объектов, которые покажут свой взгляд на российскую столицу. В субботу перед началом шоу выступит группа Uma2rmaH, а в воскресенье — «Сплин».

Фестиваль «Аргентина в России»

Эстафету фестивалей, посвященных разным странам, в Москве принимает Аргентина. 19 августа в «Музеоне» будут звучать ритмы танго, витать запахи мясного блюда асадо, пирожков эмпанадасов и аргентинской версии круассанов медиалунасов, а также угощать знаменитым мате.

Veter Summer Festival

Veter Summer Fest — это отличный способ не только хорошо провести время, но и сделать доброе дело. На фестивале, который пройдет 19 и 20 августа на территории культурного центра ЗИЛ, будет организован ряд активностей благотворительного характера: часть вырученных средств отправится на помощь фонду «Старость и радость». Также здесь можно будет прогуляться по цветочному рынку, присмотреть украшения на маркете и попробовать новые блюда в фудкорте с кухней разных народов мира. Для маленьких гостей создадут специальную детскую зону, где можно будет не только поиграть, но и узнать что-то новое на мастер-классах.

Где поесть?

Новые завтраки в Food Embassy

Начать предпоследние выходные августа можно в ресторане Юлии Высоцкой Food Embassy с летних завтраков. Шеф-повар Павел Шубин разработал обширное меню, которое включило в себя интересные интерпретации классических утренних блюд: овсяную кашу с грушей, яичницу на тостах с пармской ветчиной, мексиканский омлет с томатами, амарантовые блинчики и сырники в стакане с малиновым вареньем. Успеть на завтрак в выходные смогут даже настоящие «совы»: предложение действует до 14:00.

15/17 Bar&Grill

Недавно в Большом Черкасском переулке открылось новое место ресторатора Аркадия Новикова 15/17 Bar&Grill. Вместе с известным фотографом и художником Джабахом Кахадо и командой ресторана «5642 Высота» Новиков решил запустить бар с ближневосточной кухней в ее классическом понимании — с кебабами, кеббе, мезе, чебуреки и прочими традиционными блюдами. За кухню в нем отвечает Владимир Богожавец, который сотрудничает с BOLSHOI, «Аистом» и «Чайковским» и перед открытием заведения готовил для иорданской королевской семьи. Из Иордании в 15/17 Bar&Grill привезли специальные блендеры и фритюр для фалафеля, а также особую тахиновую пасту и специи. Звание бара же оправдывается демократичной барной и обширной коктейльной картой.

Что посмотреть?

Фильм: «Призраки Исмаэля»

Ленту «Призраки Исмаэля» критики уже успели оценить в мае на Каннском кинофестивале, но в широкий прокат она выходит только сейчас. Сюжет триллера француза Арно Деплешеном рассказывает о кинорежиссере Исмаэле, который на протяжении 20 лет пытался понять тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Как только Исмаэль смирился и решил жить дальше, встретив Сильвию, Карлотта вернулась в его жизнь, что образовало запутанный любовный треугольник. Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Матьё Амальрик.

Сериал: «Защитники»

Поклонники вселенной Marvel ликуют: 18 августа состоится премьера сериала «Защитники» от знаменитого издательства комиксов и сервиса Netflix. Этот проект не имеет ничего общего с классической версией «Защитников», где главными героями являются Халк, Доктор Стрэндж, Адская Кошка и другие супергерои. Здесь ключевые персонажи — Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный Кулак, а их главный противник — организация «Рука». Первый сезон из восьми серий станет своеобразных мостом к третьему сезону «Сорвиголовы» и вторым сезонам «Джессики Джонс» и «Люка Кейджа». К слову, посмотреть весь сериал можно сразу: Netflix томить зрителей ожиданием не любит.

Что послушать?

Kesha – Rainbow

Несмотря на то, что Kesha до сих пор находится на стадии судебного разбирательства с Dr. Luke, ее третья пластинка Rainbow наполнена оптимизмом. Сама певица говорит, что этот диск, ставший первым за пять лет, фактически спас ей жизнь, а название (с английского «Радуга») объясняет тем, кто яркие цвета всегда были для нее символом надежды.

Что почитать?

«В тихом омуте», Пола Хокинс (Издательство «АСТ»)