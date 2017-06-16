Планы на выходные: 17-18 июня

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, идеи для субботнего бранча и воскресного ужина, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

Фильм: «Весь этот мир»

Если в числе ваших любимых фильмов есть мелодрамы, вроде «Спеши любить» или «Виноваты звезды», то внесите в свой список обязательных к просмотру лент, новую картину «Весь этот мир» на основе книги Николы Юна. Главная героиня — юная Мэдди, которая из-за редкой болезни не может выйти за пределы своего герметично закрытого дома. У Мэдди завязывается переписка с ее соседом Олли, и в итоге девушка решает рискнуть всем, что провести с ним один день в реальном мире. Роли молодых влюбленных исполнили начинающие актеры Амандла Стенберг и Ник Дж. Робинсон.

Сериал: «Американские боги»

Премьера финальной серия первого сезона одного из самых обсуждаемых сериалов «Американские боги» состоится в воскресенье, 18 июня. В центре сюжета — человек по имени Тень, который выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока, потому что узнает его жена Лора погибла в автокатастрофе. Дома его поджидает загадочный человек по имени Среда, который вовлекает его в войну между «Старыми» и «Новыми» Богами. Последняя серия сезона должна стать кульминацией всей истории — в ней покажут, сможет ли Тень встретиться со своей умершей супругой, и случится ли решающая битва между двумя божественными кланами. Премьера второго сезона намечена на 2018 год.

Что почитать?

«Американские боги», Нил Гейман (Издательство «АСТ»)

Те, кто не хочет ждать выхода второго сезона сериала «Американские боги», смогут узнать продолжение истории о Тени, Среде и войне Богов, в одноименной книге Нила Геймана. Хотя создатели сериала обещают, что их версия все будет несколько отличаться от книги, пересечения, которые помогут скрасить ожидание телешоу, все же есть.

Что послушать?

Лорд, Melodrama

Те, кто не хочет ждать выхода второго сезона сериала «Американские боги», смогут узнать продолжение истории о Тени, Среде и войне Богов, в одноименной книге Нила Геймана. Хотя создатели сериала обещают, что их версия все будет несколько отличаться от книги, пересечения, которые помогут скрасить ожидание телешоу, все же есть.

Куда пойти?

Первая вечеринка серии BUDxGIPSY

ФОТО Getty Images

В честь старта Кубка Конфедераций официальный партнер чемпионата BUD и один из самых популярных московских клубов Gipsy объединились для серии футбольных вечеринок, одна из которых пройдет в субботу, 17 июня, в день матча между сборными России и Новой Зеландии. Кроме показов матчей, в клубе запланированы музыкальные баттлы, а также специальная релакс-зона с лучшими специалистами китайского массажа и зона с барберами и тату-мастерами. Начало в 16:30.

«DELHI базар» на дизайн-завод «Флакон»

Побывать в яркой Индии, не выезжая за пределы нашей страны, можно будет в эти выходные на дизайн-заводе «Флакон» на традиционном «DELHI базаре». В субботу и воскресенье там можно будет приобрети одежду и аксессуары в индийском стиле и аюрведическую косметику, попробовать блюда национальной кухни и попытаться выучить хинди.

Выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С Пушкина

Якопо Робусти, прозванный Тинторетто, «Снятие с креста» ФОТО arts-museum.ru

Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась только 9 июня. Ее экспозицию составили 23 полотна трех знаменитых художников, причем в Москве все они собраны впервые, а некоторые и вовсе ни разу никогда не покидали Италию. В столице России выставка продлится до 20 августа.

Где поесть?

Бранч в Saxon + Parole

Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась только 9 июня. Ее экспозицию составили 23 полотна трех знаменитых художников, причем в Москве все они собраны впервые, а некоторые и вовсе ни разу никогда не покидали Италию. В столице России выставка продлится до 20 августа.

Ужин в Beer Happens