Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

16 июня 2017

Планы на выходные: 17-18 июня

Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, идеи для субботнего бранча и воскресного ужина, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

Фильм: «Весь этот мир»

Если в числе ваших любимых фильмов есть мелодрамы, вроде «Спеши любить» или «Виноваты звезды», то внесите в свой список обязательных к просмотру лент, новую картину «Весь этот мир» на основе книги Николы Юна. Главная героиня — юная Мэдди, которая из-за редкой болезни не может выйти за пределы своего герметично закрытого дома. У Мэдди завязывается переписка с ее соседом Олли, и в итоге девушка решает рискнуть всем, что провести с ним один день в реальном мире. Роли молодых влюбленных исполнили начинающие актеры Амандла Стенберг и Ник Дж. Робинсон.

Сериал: «Американские боги»

Премьера финальной серия первого сезона одного из самых обсуждаемых сериалов «Американские боги» состоится в воскресенье, 18 июня. В центре сюжета — человек по имени Тень, который выходит из тюрьмы на несколько дней раньше положенного срока, потому что узнает его жена Лора погибла в автокатастрофе. Дома его поджидает загадочный человек по имени Среда, который вовлекает его в войну между «Старыми» и «Новыми» Богами. Последняя серия сезона должна стать кульминацией всей истории — в ней покажут, сможет ли Тень встретиться со своей умершей супругой, и случится ли решающая битва между двумя божественными кланами. Премьера второго сезона намечена на 2018 год.

Что почитать?

«Американские боги», Нил Гейман (Издательство «АСТ»)

«Американские боги», Нил Гейман

Те, кто не хочет ждать выхода второго сезона сериала «Американские боги», смогут узнать продолжение истории о Тени, Среде и войне Богов, в одноименной книге Нила Геймана. Хотя создатели сериала обещают, что их версия все будет несколько отличаться от книги, пересечения, которые помогут скрасить ожидание телешоу, все же есть.

Что послушать?

Лорд, Melodrama

Те, кто не хочет ждать выхода второго сезона сериала «Американские боги», смогут узнать продолжение истории о Тени, Среде и войне Богов, в одноименной книге Нила Геймана. Хотя создатели сериала обещают, что их версия все будет несколько отличаться от книги, пересечения, которые помогут скрасить ожидание телешоу, все же есть.

Куда пойти?

Первая вечеринка серии BUDxGIPSY

футбольная вечеринкаФОТОGetty Images

В честь старта Кубка Конфедераций официальный партнер чемпионата BUD и один из самых популярных московских клубов Gipsy объединились для серии футбольных вечеринок, одна из которых пройдет в субботу, 17 июня, в день матча между сборными России и Новой Зеландии. Кроме показов матчей, в клубе запланированы музыкальные баттлы, а также специальная релакс-зона с лучшими специалистами китайского массажа и зона с барберами и тату-мастерами. Начало в 16:30.

«DELHI базар» на дизайн-завод «Флакон»

Индийские танцы

Побывать в яркой Индии, не выезжая за пределы нашей страны, можно будет в эти выходные на дизайн-заводе «Флакон» на традиционном «DELHI базаре». В субботу и воскресенье там можно будет приобрети одежду и аксессуары в индийском стиле и аюрведическую косметику, попробовать блюда национальной кухни и попытаться выучить хинди.

Выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С Пушкина

Якопо Робусти, прозванный Тинторетто, «Снятие с креста»

Якопо Робусти, прозванный Тинторетто, «Снятие с креста»

ФОТОarts-museum.ru

Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась только 9 июня. Ее экспозицию составили 23 полотна трех знаменитых художников, причем в Москве все они собраны впервые, а некоторые и вовсе ни разу никогда не покидали Италию. В столице России выставка продлится до 20 августа.

Где поесть?

Бранч в Saxon + Parole

Масштабная выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» в ГМИИ имени А.С. Пушкина открылась только 9 июня. Ее экспозицию составили 23 полотна трех знаменитых художников, причем в Москве все они собраны впервые, а некоторые и вовсе ни разу никогда не покидали Италию. В столице России выставка продлится до 20 августа.

Ужин в Beer Happens

Просто огромный выбор пива и интересные закуски предлагает бар Berr Happens на Сретенке, 24/2, стр. 1. В дни футбольных матчей найти свободное место здесь очень сложно, поэтому если вы со спутником собираетесь смотреть первый матч Кубка Конфедераций не дома на диване, то приходите заранее.

Материалы по темам

Планы на выходные: 20-21 маяПланы на выходные: 9-12 июняПланы на выходные: 3-4 июня

ELLE проекты

Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель

Читайте также

КиноФильм недели: «Очень плохие девчонки»
СобытияКак не заскучать летом, если оно окажется холодным
СобытияВ Москве прошел «Красочный забег»
ПсихологияВсе пропало: где найти вдохновение?

ELLE рекомендует

Практика12 модных свадебных платьев-макси
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда

Лучшее на Elle

ПрактикаБазовый гардероб на лето 2017
НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

СобытияПланы на выходные: 20-21 мая
СобытияПланы на выходные: 9-12 июня
СобытияПланы на выходные: 3-4 июня
СобытияПланы на выходные: 27-28 мая
СобытияПланы на выходные: 13-14 мая
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз