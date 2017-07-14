Планы на выходные: 14-16 июля

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

Фильм: «Планета обезьян. Война»

На этот раз эволюционировавшим обезьянам под руководством Цезаря придется вступить в бой с армией людей, возглавляемой абсолютно безжалостным полковником в исполнении Вуди Харрельсона. Чтобы решить, кто же будет править на Земле, люди или обезьяны, Цезарь и полковник будут вынуждены сразиться один на один. Кинокритики предупреждают: от новой части франшизы совсем не стоит ждать экшна — вместо этого будет много глубоких диалогов и трогательных моментов.

Сериал: седьмой сезон «Игры престолов»

Первая серия предпоследнего сезона «Игры престолов» выйдет на экраны ‪16 июля‬. Основным событием следующих семи серий самого ожидаемого сериала этого сезона станет война с Белыми Ходоками. Известно также, что Мать Драконов Дейенерис наконец доберется до Вестероса и станет правительницей Красного замка, а Джон Сноу возглавит войска.

Что почитать?

«Информатор», Джон Гришэм (Издательство «АСТ»)

Детективы писателя Джона Гришэма всегда получаются особенно реалистичными благодаря тому, что у автора за плечами есть несколько лет адвокатской практики. Главная героиня его новой книги «Информатор» — следователь по борьбе с коррупцией в судебных органах Лэйси Штольц. История же начинается после того, как один лишенный лицензии адвокат предоставляет доказательства преступлений судьи Клаудии Макдоувер, ответственной за строительство крупного казино во Флориде и получающей от него свою долю прибыли. Штольц придется выяснить не только то, правдивы ли эти обвинения, но и кто этот таинственный информатор.

Что послушать?

Kaleidoscope, Coldplay

Мини-альбом Kaleidoscope является своеобразным продолжением пластинки A Head Full of Dreams. В плейлист вошли всего пять композиций, в том числе дуэт с The Chainsmokers под названием Something Just Like This.

Куда пойти?

10-летие Midsummer Night’s Dream

В субботу, 15 июля, усадьба Лермонтовых-Столыпиных Середниково превратится в «Райский сад» — здесь состоится юбилейный 10-й фестиваль Midsummer Night’s Dream. Гостей будут встречать загадочные звери и птицы, а территорию усадьбы украсят потайные беседки и качели. В программе бала — парад-алле, театрализованное шоу на берегу озера, перформансы и выступление французcкой группы Air, австралийца Tosca, дуэта Bedouin, а также Zahar Z, DJ Viken Arman.‬ Обязательным условием для прохода на MSND является не только членский взнос, но и наличие костюма в духе райского сада. Дополнить наряд прической или макияжем можно будет перед началом фестиваля на поляне Beauty Field.

День рождения бара «Голова»

14 июля бар «Голова», тот, что на Трубной, отпразднует свой первый день рождения. Отмечать ребята решили с размахом, поэтому вечеринка пройдет вне стен бара — в лофте «Среда» на «Арме». С лайв-программой барный рейв откроет дуэт Poko Cox & Al Lien, после чего они передадут музыкальную эстафету Phillip Sharets, Sergey Buldakov, Kolya Rish, Erikona, Arsenii, Dmitry Karmanovsky, Ilya Simonov. Авторские коктейли, специально разработанные Колей Волотовым к знаменательной дате, для настроения и танцев прилагаются! А тех, кто проголодается, ждет мини-фудкорт «Юности», где будут готовить фирменные пастрами-сэндвичи и летний салат панцанелла.

Танцы и ночной маркет на «Стрелке»

Летние вечеринки на «Стрелке» всегда самые запоминающиеся. В эту ‪субботу, 15 июля‬, например, на территории бара и веранды развернется ночной «Ламбада-маркет» с коктейлями от Martini. В программе 30 брендов-участников, пять баров, два концерта — румыны Raze de Soare и диско-москвичи Palma Plaza — и танцы всю ночь. Дресс-код: красное и белое. Вход: по предварительной регистрации на сайте «Стрелки».

Атмосфера Таиланда на 10-летии «Лебединого озера»

Подкрепиться настоящей тайской едой и экзотическими коктейлями можно будет на 10-летии «Лебединого озера» в Парке Горького. Организаторы — настоящие фанаты Таиланда — не только приготовили отличную музыку, но еще и массажистов пригласили. Так что в перерыве между пина коладой и танцами можно будет заглянуть на экспресс-массаж по-тайски.

День Франции на «Флаконе»

В эту субботу, 15 июля, дизайн-завод «Флакон» превратится в настоящий французский квартал. Гостей ждут обаятельные французы на выставке фотографий, невероятно вкусные десерты из шоколада, мастер-классы по росписи одежды, обучение фокусам и головокружительная атмосфера страны любви.‬

J-FEST Summer 2017 в музее «Гараж»

В эти выходные в музее «Гараж» впервые пройдет традиционный японский праздник лета — вариация фестиваля «Нацу Мацури», который обычно проводят по всей Японии с июля по август. Проникнуться японской атмосферой можно будет на мастер-классах по каллиграфии, чайной церемонии, айкидо, карате и икебане, а также во время игры го и сёги или через японскую кухню и просмотр фильмов в летнем кинотеатре.

Где поесть?

Завтрак в «Техникуме»

Теперь утро в «Техникуме» можно начать необычными завтраками. Утреннее меню от шеф-повара Виталия Истомина делится на несколько категорий. Тем, кто еще не проснулся и нуждается в заряде бодрости, предлагают кокосовый матча латте, масала чай и смузи, Раздел «Органик» посвящен последователям ЗОЖ и включает кашу из киноа с грушей, ягодный асаи болл с гранолой и другие правильные блюда. Также можно выбрать что-то из «Выпечки», «Яиц», «Круп и злаков», «Молочка» и «Маминых завтраков». Завтраки действуют с 9 до полудня каждый день, включая выходные.

Сезон лисичек в La Bottega Siciliana