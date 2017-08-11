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    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    11 августа 2017

    Планы на выходные: 11-13 августа

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Куда пойти?

    Summer Terrace Party в баре «Консерватория»

    апероль

    Начать выходные можно на открытой террасе бара «Консерватория» — в пятницу, 11 августа, там пройдет летняя вечеринка. ‪В 21:00‬ за пульт встанет DJ Pavelena. Для тех, кто хочет просто потанцевать, бронировать стол не требуется. А еще в этот вечер действует специальная цена на коктейли — 550 рублей.

    Дневная вечеринка в «Северянах»

    В эту субботу вы сможете расслабиться под летние миксы московских диджеев в «Северянах» за лимонадом и фирменными гребешками. А затем переместиться в соседнюю дверь Leveldva, чтобы продолжить вечеринку в более привычном режиме вечерних танцев.

    II ежегодный Italian Wine Day

    II ежегодный Italian Wine Day

    Год назад винная вечеринка в Oli Oli собрала так много гостей, что в этом году ее организаторы решили устроить уже винный рынок. ‪12 августа‬ на территории ресторана пройдут тематические мастер-классы и дегустация лучших сортов итальянских вин. На закуску предложат устрицы, ризотто и сезонные фрукты. В случае капризов погоды гостям обещают удобную посадку, чтобы не испортить впечатление от праздника. Стоимость билета, в который входят три бокала вина и три закуски от шефа, составит 700 рублей при предварительной покупке. В день мероприятия билет будет стоить 1000 рублей и состоять из 5 купонов по 200 рублей, которые можно будет обменять на вино либо закуски. При покупке двух билетов можно забронировать стол.

    Orange, Киселев и Симачев в Shop & Bar Denis Simachev  

    Неугомонного Виталия Козака, красавца Марка Щедрина и интеллектуала Леонида Липелиса, главных заводил «Симачева» нового поколения, в эту субботу заменят «старички» Сергей Orange, Киселев и Денис Симачев собственной персоной. Будет не хуже (и даже лучше), чем обычно — все-таки ветераны тусовки как никто знают, как раскачать толпу.

    Выставка Faces & Laces 2017

    Сезон музыкальных фестивалей уже почти закончился, и выставка Faces & Laces в Парке Горького — это практически последний для москвичей шанс потанцевать на свежем воздухе. Помимо целого ряда различных активностей вроде преображения со стилистом, возможности кастомизировать кроссовки и VR-кинопоказов, у выставки масштабная музыкальная программа. В субботу будут выступать White Punk, Dig, Mujuice, а в воскресенье — Хаски, Giggs, Zuluwarrior и другие.

    День Индии в Сокольниках

    День Индии в Сокольниках

    12 и ‪13 августа‬ в парке «Сокольники» пройдет День Индии. В программе фестиваля — индийские танцы, йога, хинди и мастер-классы по приготовлению традиционных блюд. На маркете можно будет купить рис, специи и аюрведические масла. Также вас ждут вкусная еда, расслабленная атмосфера и возможность выиграть билеты в Индию.

    Где поесть?

    Обновленное меню в культовом ресторане OVO by Carlo Cracco

    Обновленное меню в культовом ресторане OVO by Carlo Cracco

    Ресторан OVO by Carlo Cracco, расположенный в гостинице Lotte, представляет новое à la carte menu, подготовленное шеф-поваром Эмануэле Поллини. Его основу составляют традиционные итальянские блюда, интерпретированные с использованием современных техник и местных ингредиентов. Авторское меню включает разнообразные виды пасты, ризотто, новые мясные и рыбные блюда.

    Обновленное меню в культовом ресторане OVO by Carlo Cracco

    Хитами авторского меню считаются Осьминог, приготовленный на древесных углях с зеленой фасолью, Ригатони с желтохвостом, помидорами, баклажанами, анчоусами и базиликом и другие позиции.

    Итальянский бранч в ресторане «Север-Юг»

    В августе ресторан «Север-Юг» приглашает своих гостей в гастрономическое путешествие по разным странам: каждое воскресенье августа здесь будут подавать тематические бранчи. ‪13 августа‬ угощать будут блюдами итальянской кухни. В меню — паста с чернилами каракатицы с рабиатта соусом, карпачо из говядины, тирамису и беллини. Позавтракать можно ‪с 7:00 до 13:00‬, а стоимость бранча составит 1 950 рублей.

    Что посмотреть?

    Фильм: «Валериан и город тысячи планет»

    Фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» претендует на то, чтобы встать в один ряд с такими хитами режиссера, как «Пятый элемент» и «Люси». Основанная на серии комиксов лента перенесет нас в 2740 год на космическую станцию «Альфа», где живут миллионы существ с самых разных планет. Исследовать галактику отправляют космических агентов Валериана и Лорелин в исполнении Дэйна ДеХаана и Кары Делевинь. Один из главных козырей картины — звездный актерский состав: в фильме также снялись Рианна, Итан Хоук и Рутгер Хауэр.

    Сериал: «Мистер Мерседес»

    Еще одна экранизация романа Стивена Кинга «Мистер Мерседес» — на этот раз многосерийная. И если поклонники писателя остались не в восторге от «Темной башни», то здесь их ожидания обещают оправдаться. Отставной полицейский Билл Ходжес расследует жестокое убийство восьми человек. Виновник — некий Брейди Хартфилд, которому нравится «пьянящее чувство» преступления, он сбивает на своем «мерседесе» ни в чем не повинных людей. Брейди не собирается останавливаться и планирует еще более масштабные преступления. Так что Биллу придется потрудиться, чтобы остановить злодея.

    Что послушать?

    Cassius – Ibifornia EP

    Вышедший год назад альбом Ibifornia французского дуэта Cassius получил продолжение в виде мини-версии альбома из шести композиции: заглавная песня и пять ее ремиксов. К слову, оригинальная версия диска стала первой пластинкой группы за десять лет.

    Что почитать?

    «Последняя из Стэнфилдов», Марк Леви (Издательство «Иностранка»)

    «Последняя из Стэнфилдов», Марк Леви

    «Последняя из Стэнфилдов» — новый роман автора знаменитой книги «Между небом и землей» Марка Леви. Главная героиня — лондонская журналистка Элинор Ригби — неожиданно получает анонимное письмо, в котором говорится о криминальном прошлом ее матери. Одновременно с этим мастер-краснодеревщик из Канады Джордж Харрисон получает такое же письмо о своей матери. Оба должны прийти на встречу в кафе «Сейлорс» в Балтиморе в одно и то же время. Там они обнаруживают фотографию 30-летней давности, где запечатлены обе их матери. Вместе им предстоит выяснить, что совершили их мамы и как они связаны с влиятельным семейством Стэнфилд.

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