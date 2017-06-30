Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия
    30 июня 2017

    Планы на выходные: 1-2 июля

    Чем заняться в этот уикенд в Москве — выбор ELLE

    Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

    Что посмотреть?

    Мультфильм «Гадкий я 3»

    «Гадкий я 3» — это продолжение популярного не только среди детей, но и взрослых мультфильма об уже подобревшем злодее Грю и его помощниках миньонах. В третьей части миньоны все так же попадают в комические ситуации, а вот Грю теперь живет со своей возлюбленной Люси и их тремя приемными дочерьми. На этот раз Грю, Люси и миньоны столкнутся с помешанным на 80-х суперзлодеем Бальтазаром Брейком, а зрители познакомятся с новым персонажем — братом-близнецом Грю, Дрю.

    Сериал «Цыганка»

    Звездой сериала «Цыганка», который стартует на Netflix 30 июня, стала Наоми Уоттс. Актрисе досталась непростая роль — ее персонаж Джин Хэллоуэй работает психиатром, на приемах втирается в доверие к своим пациентам, а затем заводит романы с их родственниками. При этом на первый взгляд она и ее отношения с мужем кажутся идеальными. Сериал стал дебютной работой Лизы Рубин, а режиссером первых двух эпизодов выступила Сэм Тейлор-Джонсон, которая снимала первые «Пятьдесят оттенков серого». Сюжет драматичной истории будет развиваться на протяжении 10 серий.

    Что почитать?

    «Сестры по благоразумию», Гейл Форман

    «Сестры по благоразумию», Гейл Форман

    Писательница и бывший колумнист американского ELLE Гейл Форман прославилась после выхода книги «Если я останусь»: в 2009-м на экраны вышел фильм по его мотивам с Хлоей Морец в главной роли. Роман «Сестер по благоразумию» — это первая книга Форман, которая ранее в нашей стране не издавалась. Роман основан на реальных событиях и рассказывает о том, что творится за закрытыми дверями интернатов для трудных подростков. Литературные критики уже сравнили его с «Прерванной жизнью» Сюзанны Кейсер и назвали настоящей одой свободе.

    Что послушать?

    Funk Wav Bounces Vol. 1, Calvin Harris

    На счету бывшего бойфренда Тейлор Свифт, диджея и музыканта из Шотландии Кэлвина Харриса есть несколько десятков совместных треков со звездами первой величины: ему удалось поработать вместе с Рианой, Кэти Перри и Арианой Гранде. В прошлом композиции Харриса уже не раз становились хитами, успех предрекают и его новому альбому Funk Wav Bounces Vol. 1., а песни Feels, Rollin, Slide и Heatstroke называют саундтреками этого лета.

    Куда пойти?

    7 лет бару «Клава»

    Бар "Клава"

    Сложно поверить, но с тех пор, как ресторатор Игорь Витошинский и режиссер-документалист Евгений Митта превратили бывший продуктовый магазин на Малой Бронной, 26 в бар «Клава», прошло уже семь лет. Отмечать день рождения планируют в лучших традициях бара — с танцами до утра, уже ставшими классическими коктейлями и песнями, которым можно подпевать во весь голос. Поздравлять бар своими сетами будут DJ Андрей Григорьян, Меджикул и Efim Ginzburg. Грандиозная вечеринка состоится 30 июня — начало в 22:00.

    Бар "Клава"

    Фестиваль «Усадьба Jazz» в «Архангельском»

    Усадьба Jazz

    «Усадьба Jazz» за 14 лет своего существования заслужила звание одного из самых масштабных и популярных опен-эйров. В этом году джазовый фестиваль пройдет 1 июля на территории усадьбы «Архангельское». В лайн-апе — Pompeya, Алексей Чумаков, а также взорвавшая iTunes своим дебютным альбомом Manizha.

    Moscow Restaurant Week

    Uilliam’s

    Uilliam’s

    Если тартар входит в число ваших любимых, то следующие две недели будут для вас райскими: 1 июля стартует Moscow Restaurant Week, которая на этот раз будет посвящена именно ему. 92 столичных ресторана, среди которых «Балкон», «Воронеж», «Brasserie Мост» и «Ugolёк», примут участие в «ресторанных неделях», представят специальные новинки меню и предоставят скидки в размере не менее 15% на выделенные позиции.

    Фестиваль Грузии на дизайн-заводе «Флакон»

    хачапури

    В эти выходные завод «Флакон» перенесет всех своих гостей в Грузию. Узнать эту страну можно будет со всех сторон: музыкальной, гастрономической и культурной. Территорию «Флакона» поделят на тематические зоны: на базаре можно будет купить серебряные украшения или попробовать настоящую чурчхелу, в «Библиотеке» — узнать про винный туризм, а в модном корнере — познакомиться с молодыми грузинскими дизайнерами. Попробовать знаменитые блюда национальной кухни — хинкали, пхали и хачапури — удастся во время настоящего грузинского застолья. Кроме того, на фестивале пройдет показ популярных в Грузии фильмов, а для детей будет организована отдельная программа.

    Вечеринка Stay Hungry Backyard «Дружба народов»

    Вечеринка Stay Hungry Backyard «Дружба народов»

    Почувствовать себя человеком мира в это воскресенье смогут гости делового квартала Новоспасский — 2 июля там пройдет вечеринка Stay Hungry Backyard «Дружба народов». Здесь можно будет почувствовать себя ковбоем, попробовав силы в родео, сыграть индийскую или греческую свадьбу или просто попрыгать на батуте и сыграть в пинг-понг.

    Где поесть?

    Завтрак в «Кофемании»

    Завтрак в «Кофемании»

    Омлет с креветками, фирменные круассаны и яблочный штрудель в сочетании с рафом или чаем — завтраки в «Кофемании» уже давно стали в Москве культовыми. И к счастью тех, кто не успевает на них в будни, в выходные их тоже подают, причем до 14:00.

    Ужин в «Сыроварне»

    Instagram @syrovarnyaФОТОInstagram @syrovarnya

    Ресторан «Сыроварня» на «Красном октябре» Аркадий Новиков открыл всего полтора года назад, но оно уже стало одним из самых модных заведений Москвы. Главное в нем то, что здесь же находится сырное производство, поэтому любое блюдо на основе сыра будет особенно вкусным. При этом меню не претендует на особую оригинальность и основано на простых и знакомых каждому пицце, пасте, салатах и десертах типа тирамису.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз