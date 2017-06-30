Планы на выходные: 1-2 июля

Самые интересные вечеринки и культурные события Москвы, а также новые фильмы, книги и музыка — в традиционном гиде ELLE.

Что посмотреть?

Мультфильм «Гадкий я 3»

«Гадкий я 3» — это продолжение популярного не только среди детей, но и взрослых мультфильма об уже подобревшем злодее Грю и его помощниках миньонах. В третьей части миньоны все так же попадают в комические ситуации, а вот Грю теперь живет со своей возлюбленной Люси и их тремя приемными дочерьми. На этот раз Грю, Люси и миньоны столкнутся с помешанным на 80-х суперзлодеем Бальтазаром Брейком, а зрители познакомятся с новым персонажем — братом-близнецом Грю, Дрю.

Сериал «Цыганка»

Звездой сериала «Цыганка», который стартует на Netflix 30 июня, стала Наоми Уоттс. Актрисе досталась непростая роль — ее персонаж Джин Хэллоуэй работает психиатром, на приемах втирается в доверие к своим пациентам, а затем заводит романы с их родственниками. При этом на первый взгляд она и ее отношения с мужем кажутся идеальными. Сериал стал дебютной работой Лизы Рубин, а режиссером первых двух эпизодов выступила Сэм Тейлор-Джонсон, которая снимала первые «Пятьдесят оттенков серого». Сюжет драматичной истории будет развиваться на протяжении 10 серий.

Что почитать?

«Сестры по благоразумию», Гейл Форман

Писательница и бывший колумнист американского ELLE Гейл Форман прославилась после выхода книги «Если я останусь»: в 2009-м на экраны вышел фильм по его мотивам с Хлоей Морец в главной роли. Роман «Сестер по благоразумию» — это первая книга Форман, которая ранее в нашей стране не издавалась. Роман основан на реальных событиях и рассказывает о том, что творится за закрытыми дверями интернатов для трудных подростков. Литературные критики уже сравнили его с «Прерванной жизнью» Сюзанны Кейсер и назвали настоящей одой свободе.

Что послушать?

Funk Wav Bounces Vol. 1, Calvin Harris

На счету бывшего бойфренда Тейлор Свифт, диджея и музыканта из Шотландии Кэлвина Харриса есть несколько десятков совместных треков со звездами первой величины: ему удалось поработать вместе с Рианой, Кэти Перри и Арианой Гранде. В прошлом композиции Харриса уже не раз становились хитами, успех предрекают и его новому альбому Funk Wav Bounces Vol. 1., а песни Feels, Rollin, Slide и Heatstroke называют саундтреками этого лета.

Куда пойти?

7 лет бару «Клава»

Сложно поверить, но с тех пор, как ресторатор Игорь Витошинский и режиссер-документалист Евгений Митта превратили бывший продуктовый магазин на Малой Бронной, 26 в бар «Клава», прошло уже семь лет. Отмечать день рождения планируют в лучших традициях бара — с танцами до утра, уже ставшими классическими коктейлями и песнями, которым можно подпевать во весь голос. Поздравлять бар своими сетами будут DJ Андрей Григорьян, Меджикул и Efim Ginzburg. Грандиозная вечеринка состоится 30 июня — начало в 22:00.

Фестиваль «Усадьба Jazz» в «Архангельском»

«Усадьба Jazz» за 14 лет своего существования заслужила звание одного из самых масштабных и популярных опен-эйров. В этом году джазовый фестиваль пройдет 1 июля на территории усадьбы «Архангельское». В лайн-апе — Pompeya, Алексей Чумаков, а также взорвавшая iTunes своим дебютным альбомом Manizha.

Moscow Restaurant Week

Uilliam’s

Если тартар входит в число ваших любимых, то следующие две недели будут для вас райскими: 1 июля стартует Moscow Restaurant Week, которая на этот раз будет посвящена именно ему. 92 столичных ресторана, среди которых «Балкон», «Воронеж», «Brasserie Мост» и «Ugolёк», примут участие в «ресторанных неделях», представят специальные новинки меню и предоставят скидки в размере не менее 15% на выделенные позиции.

Фестиваль Грузии на дизайн-заводе «Флакон»

В эти выходные завод «Флакон» перенесет всех своих гостей в Грузию. Узнать эту страну можно будет со всех сторон: музыкальной, гастрономической и культурной. Территорию «Флакона» поделят на тематические зоны: на базаре можно будет купить серебряные украшения или попробовать настоящую чурчхелу, в «Библиотеке» — узнать про винный туризм, а в модном корнере — познакомиться с молодыми грузинскими дизайнерами. Попробовать знаменитые блюда национальной кухни — хинкали, пхали и хачапури — удастся во время настоящего грузинского застолья. Кроме того, на фестивале пройдет показ популярных в Грузии фильмов, а для детей будет организована отдельная программа.

Вечеринка Stay Hungry Backyard «Дружба народов»

Почувствовать себя человеком мира в это воскресенье смогут гости делового квартала Новоспасский — 2 июля там пройдет вечеринка Stay Hungry Backyard «Дружба народов». Здесь можно будет почувствовать себя ковбоем, попробовав силы в родео, сыграть индийскую или греческую свадьбу или просто попрыгать на батуте и сыграть в пинг-понг.

Где поесть?

Завтрак в «Кофемании»

Омлет с креветками, фирменные круассаны и яблочный штрудель в сочетании с рафом или чаем — завтраки в «Кофемании» уже давно стали в Москве культовыми. И к счастью тех, кто не успевает на них в будни, в выходные их тоже подают, причем до 14:00.

Ужин в «Сыроварне»

ФОТО Instagram @syrovarnya