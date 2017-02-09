«Оттепель»: новая выставка Третьяковской галереи на Крымском валу

Третьяковская галерея представляет очередную масштабную концептуальную выставку, посвященную периоду отечественной истории, традиционно обозначаемому исследователями как «эпоха оттепели». Относительно короткий промежуток времени, вместивший в себя около 10 лет с середины 1950-х до середины 1960-х годов, не случайно получил громкое название «эпоха». Плотность времени, его насыщенность важнейшими для всего человечества событиями были невероятно высокими. Ослабление контроля государства и демократизация способов управления культурой значительно оживили творческий процесс. Стиль «оттепели» имеет ярко выраженные признаки и представляет собой оригинальный вариант советского модернизма 1960-х, который стимулировался научными достижениями в области космоса и атомной энергетики. Космос и атом – как самая большая и самая малая величины определяют диапазон «вселенского» мышления «шестидесятников», устремлённых в будущее.

Выставка «Оттепель» представляет собой кураторскую интерпретацию процессов, происходивших в культуре и обществе в период с середины 1950-х до середины 1960-х годов. Цель проекта – не только показать достижения «оттепели», но также артикулировать проблемы и конфликты этой эпохи. Комплексная экспозиция включает в себя произведения художников, скульпторов, режиссеров, ставших свидетелями происходивших тогда решительных изменений в важнейших сферах жизни советского человека. Их мнения полемичны в ряде вопросов, что делает выставку более объективной.

Всепроникающее ощущение творящегося буквально «на глазах» великого и нового не могли не отразиться на искусстве. Все участники творческого процесса – художники, архитекторы, скульпторы, поэты, писатели работали над поиском нового языка, способного выразить их время. Раньше и живее всего на изменение ситуации отреагировала литература. Большое значение имела реабилитация некоторых репрессированных при Сталине деятелей культуры. Советский читатель и зритель заново открыли для себя многие имена, табуированные в 1930–1940-х годах. В изобразительном искусстве появился «суровый стиль». Новый импульс развития получили архитектура и дизайн.

Выставочное пространство будет поделено на тематические разделы, такие как «Разговор с отцом», «Лучший город Земли», «Международные отношения», «Новый быт», «Освоение», «Атом – космос», «В коммунизм!». Экспозиция представит собой единую инсталляцию, в которую будут интегрированы самые разные артефакты: произведения живописи и графики, скульптура, предметы быта, образцы дизайна, видеопроекции с фрагментами художественных фильмов и документальные кадры.