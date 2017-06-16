Новый концепт-стор Koton Jeans в ТЦ «Капитолий Вернадского»

Журнал ELLE и Koton Jeans приглашают на вечеринку по случаю открытия первого концепт-стор Koton Jeans, которая пройдет сегодня, 16 июня, с 17:00 до 21:00 в ТЦ «Капитолий Вернадского».

Посетителей ждут конкурсы, DJ-сет и 30% скидка на всю коллекцию, а первые 100 покупателей получат в подарок последний номер ELLE и футболку Koton Jeans в подарок. Кульминацией праздника станет мастер-класс от стилиста журнала ELLE, который расскажет о последних модных тенденциях и стилизует несколько луков.