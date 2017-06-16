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Стиль жизни

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16 июня 2017

Новый концепт-стор Koton Jeans в ТЦ «Капитолий Вернадского»

Вечеринка журнала ELLE и Koton Jeans по случаю открытия бутика

Журнал ELLE и Koton Jeans приглашают на вечеринку по случаю открытия первого концепт-стор Koton Jeans, которая пройдет сегодня, 16 июня, с 17:00 до 21:00 в ТЦ «Капитолий Вернадского».

Посетителей ждут конкурсы, DJ-сет и 30% скидка на всю коллекцию, а первые 100 покупателей получат в подарок последний номер ELLE и футболку Koton Jeans в подарок. Кульминацией праздника станет мастер-класс от стилиста журнала ELLE, который расскажет о последних модных тенденциях и стилизует несколько луков.

Открытие магазина Koton Jeans
Открытие магазина Koton Jeans
Открытие магазина Koton Jeans
Открытие магазина Koton Jeans
Открытие магазина Koton Jeans
Открытие магазина Koton Jeans

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