Новогодняя елка в бутике Cartier

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Дети звезд на празднике в восточном стиле
В минувшие выходные в бутике Cartier на Петровке прошла традиционная детская Елка. Самых юных друзей бренда, которые хорошо себя вели в этом году, и их знаменитых родителей с порога ждала атмосфера восточных сказок – перед входом их встречал настоящий верблюд, а внутри ждал восточный базар с фокусниками и волшебниками и пещера сокровищ с разбойниками.
На втором этаже родителям готовили кофе по-восточному, пока дети смотри кукольный спектакль «Маленький Мук». А под конец конец праздника в бутик пожаловал Дед Мороз, к которому выстроилась целая очередь из желающих загадать желание и получить подарок.
Яна Рудковская и Алексей Боков с детьми
Юлия Барановская с сыном
Алексей Боков с дочкой
Ольга Томпсон с детьми
Яна Рудковская и Юлия Барановская с сыновьями
Андрей Малахов и Татьяна Торчилина
Татьяна Торчилина и Александр Добровинский
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