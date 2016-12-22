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Стиль жизни

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22 декабря 2016

Новогодняя елка в бутике Cartier

Дети звезд на празднике в восточном стиле

В минувшие выходные в бутике Cartier на Петровке прошла традиционная детская Елка. Самых юных друзей бренда, которые хорошо себя вели в этом году, и их знаменитых родителей с порога ждала атмосфера восточных сказок – перед входом их встречал настоящий верблюд, а внутри ждал восточный базар с фокусниками и волшебниками и пещера сокровищ с разбойниками.

Новогодняя елка в бутике Cartier
Новогодняя елка в бутике Cartier
Новогодняя елка в бутике Cartier
Новогодняя елка в бутике Cartier

На втором этаже родителям готовили кофе по-восточному, пока дети смотри кукольный спектакль «Маленький Мук». А под конец конец праздника в бутик пожаловал Дед Мороз, к которому выстроилась целая очередь из желающих загадать желание и получить подарок.

Яна Рудковская и Алексей Боков с детьми

Яна Рудковская и Алексей Боков с детьми

Юлия Барановская с сыном

Юлия Барановская с сыном

Алексей Боков с дочкой

Алексей Боков с дочкой

Ольга Томпсон с детьми

Ольга Томпсон с детьми

Яна Рудковская и Юлия Барановская с сыновьями

Яна Рудковская и Юлия Барановская с сыновьями

Андрей Малахов и Татьяна Торчилина

Андрей Малахов и Татьяна Торчилина

Татьяна Торчилина и Александр Добровинский

Татьяна Торчилина и Александр Добровинский

Новогодняя елка в бутике Cartier
Новогодняя елка в бутике Cartier
Новогодняя елка в бутике Cartier

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