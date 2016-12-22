Новогодняя елка в бутике Cartier

В минувшие выходные в бутике Cartier на Петровке прошла традиционная детская Елка. Самых юных друзей бренда, которые хорошо себя вели в этом году, и их знаменитых родителей с порога ждала атмосфера восточных сказок – перед входом их встречал настоящий верблюд, а внутри ждал восточный базар с фокусниками и волшебниками и пещера сокровищ с разбойниками.