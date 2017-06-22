Новая коллекция Hermès Chaine D'ancre Punk

Созданный в 1938 году браслет Chaine d’Ancre уже давно стал классикой ювелирной коллекции Hermès и источником вдохновения для своих многочисленных вариаций. «Постоянный креативный якорь», как его называют в модном Доме, браслет то инкрустируют драгоценными камнями, то создают минималистичную версию, а иногда полностью меняют его форму, превращая в квадрат или круг.

В этом году Пьер Арди, креативный директор Hermès Jewellery, снова меняет облик легендарного украшения – на этот раз, чтобы создать его в стиле панк-рок. Звенья, из которых состоят изделия, дополнены булавкой, что придает им бунтарский вид.

Знаковыми моделями коллекции стали колье и брошь с «бахромой», инкрустированные бриллиантами, кольца на один и два пальца, минималистичное tie necklace, и, конечно, браслеты, выполненные из белого или розового золота.