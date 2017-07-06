Ночной забег в Москве

Пятый раз в столице состоится Ночной забег — единственный массовый старт, который проходит после захода солнца. Первый Ночной забег пробежали 1244 человека. В этом году ‪15 июля‬ на старт выйдут 6000 участников. Они пробегут 10 км с фонариками в центре города и создадут неповторимую атмосферу для зрителей и болельщиков.

У каждого будет возможность пробежать 10 км со «смыслом» и присоединиться к команде благотворительного фонда «Арифметика добра». Фонд не только привлекает средства на образовательные программы для детей-сирот, но и рассказывает обществу об их проблемах.

За пять лет существования Ночной забег так полюбился бегунам, что места на него по традиции закончились задолго до окончания регистрации. Чтобы стать частью праздника, не обязательно преодолевать дистанцию. Каждый желающий может прийти в качестве болельщика. Зачастую именно поддержка зрителей создает ту атмосферу, которая запоминается участникам.

Дистанция Ночного забега превратится в поток мерцающих огней от «Лужников» до Храма Христа Спасителя и обратно. В ночь соревнования ‪с 21.30 до 00.30‬ Фрунзенская и Пречистенская набережные будут перекрыты для движения машин.

Зарегистрироваться на Ночной забег в качестве благобегуна можно через сайт фонда «Арифметика добра»: https://arifmetika-dobra.ru/anketa-blagobeguna/