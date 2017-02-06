Мюзикл «Бал Вампиров» празднует 20-летний юбилей

В 2017 году культовый фильм Романа Полански «Бесстрашные убийцы вампиров, или Простите, но ваши зубы впились мне в шею» празднует 50-летие, а его сценической версии, мюзиклу «Бал Вампиров», исполняется 20 лет!

С момента премьеры в Вене в 1997 году постановка стала классикой, покорившей миллионы зрителей оригинальностью идеи и прекрасной музыкой. Мюзикл был показан в 12 странах на 11 языках, а общая зрительская аудитория составила около 8 миллионов человек! В честь юбилея компания «Стейдж Энтертейнмент» подготовила для всех поклонников спектакля грандиозный подарок, записав и выпустив в свет первый лицензионный альбом мюзикла «Бал Вампиров» на русском языке!

В альбоме представлены 11 хитов из спектакля, написанных великим композитором Джимом Стейнманом, в исполнении звезд мюзикла в сопровождении оркестра. Все треки записаны в формате live, что поможет слушателям полностью погрузиться в атмосферу шоу и почувствовать живые эмоции артистов во время спектакля.

Презентация альбома и автограф-сессия со звездами мюзикла состоится 13 февраля в 18.00 в театре МДМ. Поклонники спектакля смогут первыми приобрести диск в день старта продаж. Кроме того, обладатели альбома получат автограф любимых артистов и сфотографируются с исполнителями главных ролей: Иваном Ожогиным, Еленой Газаевой, Кириллом Гордеевым, Ириной Вершковой, Александром Казьминым, Наталией Диевской, Агатой Вавиловой, Андреем Бириным. Но на этом сюрпризы не закончится! На автограф-сессии будет впервые представлен клип на главный хит мюзикла Total Eclipse of the Heart в исполнении Ивана Ожогина и Елены Газаевой.

«Музыка, написанная известным композитором Джимом Стейнманом, автором песен для Мит Лоуфа, Селин Дион и Бонни Тайлер – это одна из самых сильных сторон мюзикла «Бал Вампиров», - говорит продюсер российской постановки, глава компании «Стейдж Энтертейнмент» Дмитрий Богачев. – Теперь поклонники мюзикла смогут насладиться качественным звучанием не только на спектакле, но и дома, и в машине. Мы подарим альбом Роману Полански – уверен, он будет рад услышать композиции из мюзикла на русском языке, которым он хорошо владеет».

Режиссер Роман Полански: «Более 20 лет назад мой друг предложил поставить мюзикл по моему фильму о вампиров. Сначала я отказался – решил, что это невозможно, но по прошествии времени эта идея меня захватила и я приступил к поиску сценариста, композитора. Мы могли работать с размахом и ни в чем себе не отказывать. В Вене был задействован большой хор, много артистов, были созданы грандиозные декорации - полная свобода творчества. И мы создали оригинальный продукт, который затем завоевал признание во всем мире».