Завтра в Лужниках состоится фестиваль «Ласточка», организаторы которого в прошлом году привезли в столицу девушку Роберта Паттинсона FKA Twigs и красавцев Hurts. Главным хэдлайнером этого года станет Элли Голдинг, а Иван Дорн впервые представит свой новый англоязычный альбом. Помимо этого на территории «Ласточки» можно будет подкрепиться уличной едой, а также проверить свои спортивные навыки. А чтобы вы ничего не пропустили, ELLE публикует гид-обзор по одному из самых громких фестивалей этого лета.

Сцена

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Элли Голдинг Иван Дорн Years & Years Alma Her Alexandra Savior

В этом году на фестивале выступят редкие для нас гости — никто из этих зарубежных артистов ни разу не давал концертов в России. Главная британская поп-звезда Элли Голдинг исполнит свои хиты King, Meteorite и Desire. Фаворитка Элтона Джона Alexandra Savior напомнит зрителям о культовом саундтреке из «Настоящего детектива», а электронное трио Years & Years взбодрит перед выступлением очаровательных французов Her. Конкуренцию зарубежным коллегам составит Иван Дорн, который наконец-то исполнит песни из нового альбома OTD, прежде звучавшие лишь для американских слушателей. Кстати, с артистом можно будет пообщаться на стенде бренда JBL by HARMAN.

Развлечения

Вполне возможно, что спортивные площадки раскроют в вас профессионального боксера, мастера паркура или гимнаста. Здесь вас научат эффективным упражнениям, которые быстро приведут в форму (они вам точно понадобятся после посещения фудкорта), поделятся секретами правильного питания и расскажут, как научиться слушать свое тело. А самые активные смогут сразиться друг с другом в бадминтон и пинг-понг.

Почувствовать себя ребенком можно на детской площадке с батутами, качелями, тарзанками и веревочными лестницами. А в пространстве Duracell можно примерить на себя роль гонщика — с помощью радиоуправляемых машинок. Хотите уединиться? Отправляйтесь в чилл-аут зону с профессиональным массажем или попробуйте себя в качестве диджея на специальном мастер-классе. Кстати, если внутри вас живет безнадежный серфер, можно испытать себя прямо на фестивале — не бойтесь, в Москву-реку окунаться не придется.

Сделать фото на память можно в фото-зоне культового сериала «Твин Пикс» или популярной «Игры престолов». Еще сфотографироваться можно будет на площадке G-STAR RAW — все-таки фотографий с одного из главных фестивалей лета много не бывает. А если вдруг у вас нет пары для фото, стенд Badoo позаботится о том, чтобы вы встретили свою вторую половинку прямо на фестивале.

Стиль

Давно мечтали о татуировке? Популярная московская студия Faux Pas в этот день сделает каждому желающему по тату, а если все же не решитесь на настоящий нательный рисунок — недалеко можно найти стенд с красивыми flash-tattoo. На площадке Superdry можно приобрести стильную толстовку, просто отдохнуть под диджей-сет или сменить имидж на стендах Birdie и Boy Cut. Завершить образ поможет необычный фестивальный макияж от M.A.C.

Еда

На фестиваль лучше отправляться голодным, ведь там вам захочется попробовать все. Около сорока фудкортов приглашают вас в свои аппетитные объятия: бургеры, кебабы, гирос, фалафель, буррито. И это только начало. Самое вкусное мороженое и освежающие лимонады, ароматная пицца и запутанная лапша. Кстати, расплачиваться можно картой Mastercard, так что предварительно снимать наличные совсем необязательно.