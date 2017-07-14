Маленькая жизнь: что надо успеть до конца лета

Говорят, в этом году лета не будет. Но мечтать не вредно, ведь впереди еще полтора месяца, и мы не теряем надежду, что в южную столицу придет зной и наконец появится возможность расчехлить самые легкие вещи. Как поется в известной песне, «что тебе назначено природой, надо благодарно принимать», поэтому, не теряя времени, составляем список дел, которые помогут с толком потратить оставшиеся летние дни так, чтобы потом было о чем вспомнить с приходом осени и холодов. ELLE предлагает 20 идей, как сделать август незабываемым, — впрочем, этот список маленьких радостей ограничивается только вашей фантазией.