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    14 июля 2017Агаева Сабина

    Маленькая жизнь: что надо успеть до конца лета

    Рассказываем, как провести остаток лета с удовольствием для души

    Говорят, в этом году лета не будет. Но мечтать не вредно, ведь впереди еще полтора месяца, и мы не теряем надежду, что в южную столицу придет зной и наконец появится возможность расчехлить самые легкие вещи. Как поется в известной песне, «что тебе назначено природой, надо благодарно принимать», поэтому, не теряя времени, составляем список дел, которые помогут с толком потратить оставшиеся летние дни так, чтобы потом было о чем вспомнить с приходом осени и холодов. ELLE предлагает 20 идей, как сделать август незабываемым, — впрочем, этот список маленьких радостей ограничивается только вашей фантазией.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    1. На рассвете проехать на велосипеде по набережной.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    2. Целоваться под дождем.

    3. Отправиться на фристайл-выставку под открытым небом в «Музеоне».

    4. Заказать портрет у уличного художника.

    5. Выпить на летней веранде кафе.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    6. Посмотреть фильм с любимым (-ой) в кинотеатре под открытым небом.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    7. Прыгнуть в реку с тарзанки.

    8. Отправиться в отпуск и сделать фотосессию на закате.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    9. Пробежаться босиком по траве.

    10. Устроить романтическую прогулку вдвоем на лодке.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    11. Запустить воздушного змея в ржаном поле.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    12. Отправиться в поход с ночевкой в палатке и жарить рыбу на костре.

    13. Сходить с друзьями на музыкальный пикник на ВДНХ.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    14. Почитать книгу на лавочке в парке.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    15. Посетить большой летний фестиваль стритфуда в парке «Красная Пресня».

    16. Пройти увлекательный квест по городу и закончить его свиданием на крыше.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    17. Проехаться за городом в кабриолете, чтобы волосы развивались по ветру.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    18. Устроить девичник на пляже.

    Маленькая жизнь: что надо успеть сделать до конца лета

    19. Заняться снорклинком и сделать подводное селфи.

    20. Прыгнуть с банджи и снять это на камеру gopro.

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