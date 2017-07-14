Маленькая жизнь: что надо успеть до конца лета

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Рассказываем, как провести остаток лета с удовольствием для души
Говорят, в этом году лета не будет. Но мечтать не вредно, ведь впереди еще полтора месяца, и мы не теряем надежду, что в южную столицу придет зной и наконец появится возможность расчехлить самые легкие вещи. Как поется в известной песне, «что тебе назначено природой, надо благодарно принимать», поэтому, не теряя времени, составляем список дел, которые помогут с толком потратить оставшиеся летние дни так, чтобы потом было о чем вспомнить с приходом осени и холодов. ELLE предлагает 20 идей, как сделать август незабываемым, — впрочем, этот список маленьких радостей ограничивается только вашей фантазией.
1. На рассвете проехать на велосипеде по набережной.
2. Целоваться под дождем.
3. Отправиться на фристайл-выставку под открытым небом в «Музеоне».
4. Заказать портрет у уличного художника.
5. Выпить на летней веранде кафе.
6. Посмотреть фильм с любимым (-ой) в кинотеатре под открытым небом.
7. Прыгнуть в реку с тарзанки.
8. Отправиться в отпуск и сделать фотосессию на закате.
9. Пробежаться босиком по траве.
10. Устроить романтическую прогулку вдвоем на лодке.
11. Запустить воздушного змея в ржаном поле.
12. Отправиться в поход с ночевкой в палатке и жарить рыбу на костре.
13. Сходить с друзьями на музыкальный пикник на ВДНХ.
14. Почитать книгу на лавочке в парке.
15. Посетить большой летний фестиваль стритфуда в парке «Красная Пресня».
16. Пройти увлекательный квест по городу и закончить его свиданием на крыше.
17. Проехаться за городом в кабриолете, чтобы волосы развивались по ветру.
18. Устроить девичник на пляже.
19. Заняться снорклинком и сделать подводное селфи.
20. Прыгнуть с банджи и снять это на камеру gopro.