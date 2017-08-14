Лето в городе: 6 лучших пляжей Москвы

В этом году лето в Москве, увы, стало рекордно коротким. И пока вы не приступили к миссии «утеплиться на зиму», предлагаем насладиться последними жаркими неделями. ELLE рассказывает о лучших пляжах столицы, где можно почувствовать себя как на курорте.

Beach club

ФОТО royalbar.moscow/beach-club/

Один из самых популярных пляжей Москвы расположился у парка «Покровское-Стрешнево» на водном стадионе. Beach Club оборудован роскошным баром и рестораном, волейбольной площадкой, удобными лежаками и, конечно, пляжем с белым песком. Вода в пределах зоны отдыха очищена, поэтому там разрешается купаться. Есть как обычная зона, так и VIP, а еще там часто проводятся роскошные вечеринки, на которые не так просто попасть, и звездные свадьбы.

Белое озеро

Пляж рядом с Белым озером — настоящий оазис в жаркой столице. Это бесплатная зона отдыха, в которой разрешено купаться. Из развлечений — большое футбольное поле и теннисный корт, а для самых маленьких гостей пляжа каждые выходные проводятся развлекательные программы. Здесь же вы можете перекусить или утолить жажду в небольших кафе на берегу озера.

Пляж «Левобережный»

У Химкинского водохранилища расположился небольшой городской пляж без специальных удобств, кроме разве что бесплатных раздевалок и палаток с мороженым. Но здесь приятная атмосфера, мягкий песок и чистый воздух — из-за ближайшего расположения лесопарка.

«Серебряный бор-3»

«Серебряный бор» — пожалуй, одно из самых живописных мест в Москве, где можно отдохнуть от городской суеты. Со стороны Таманской улицы расположился отличный пляж, окруженный зеленью. Рядом оборудовано место для занятия на тренажерах, а также есть большая детская площадка. На территории можно поиграть в волейбол и теннис, а чуть дальше — бар с прохладительными напитками.

Пляж «Бора-Бора»

ФОТО http://serbor.info/

Городской пляж с экзотическим названием находится на 4-ой линии «Серебряного бора». Этот пляж может посоревноваться с Beach club: здесь также нередко проходят вечеринки и мероприятия. Пляжная зона оборудована удобными шезлонгами и площадкой для барбекю. Также здесь можно покататься на катамаранах, гидроциклах и флайбордах. Если проголодаетесь — для вас работает ресторан с верандой, откуда открывается прекрасный вид.

«The Бассейн»

ФОТО http://thebassein.ru/