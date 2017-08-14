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    14 августа 2017

    Лето в городе: 6 лучших пляжей Москвы

    В разгар короткого городского лета делимся лучшими местами для отдыха

    В этом году лето в Москве, увы, стало рекордно коротким. И пока вы не приступили к миссии «утеплиться на зиму», предлагаем насладиться последними жаркими неделями. ELLE рассказывает о лучших пляжах столицы, где можно почувствовать себя как на курорте.

    Beach club

    Лето в городе: 6 лучших пляжей Москвы фото [2]ФОТОroyalbar.moscow/beach-club/

    Один из самых популярных пляжей Москвы расположился у парка «Покровское-Стрешнево» на водном стадионе. Beach Club оборудован роскошным баром и рестораном, волейбольной площадкой, удобными лежаками и, конечно, пляжем с белым песком. Вода в пределах зоны отдыха очищена, поэтому там разрешается купаться. Есть как обычная зона, так и VIP, а еще там часто проводятся роскошные вечеринки, на которые не так просто попасть, и звездные свадьбы.

    Белое озеро

    Пляж рядом с Белым озером — настоящий оазис в жаркой столице. Это бесплатная зона отдыха, в которой разрешено купаться. Из развлечений — большое футбольное поле и теннисный корт, а для самых маленьких гостей пляжа каждые выходные проводятся развлекательные программы. Здесь же вы можете перекусить или утолить жажду в небольших кафе на берегу озера.

    Пляж «Левобережный»

    У Химкинского водохранилища расположился небольшой городской пляж без специальных удобств, кроме разве что бесплатных раздевалок и палаток с мороженым. Но здесь приятная атмосфера, мягкий песок и чистый воздух — из-за ближайшего расположения лесопарка.

    «Серебряный бор-3»

    «Серебряный бор» — пожалуй, одно из самых живописных мест в Москве, где можно отдохнуть от городской суеты. Со стороны Таманской улицы расположился отличный пляж, окруженный зеленью. Рядом оборудовано место для занятия на тренажерах, а также есть большая детская площадка. На территории можно поиграть в волейбол и теннис, а чуть дальше — бар с прохладительными напитками.

    Пляж «Бора-Бора»

    Лето в городе: 6 лучших пляжей Москвы фото [1]ФОТОhttp://serbor.info/

    Городской пляж с экзотическим названием находится на 4-ой линии «Серебряного бора». Этот пляж может посоревноваться с Beach club: здесь также нередко проходят вечеринки и мероприятия. Пляжная зона оборудована удобными шезлонгами и площадкой для барбекю. Также здесь можно покататься на катамаранах, гидроциклах и флайбордах. Если проголодаетесь — для вас работает ресторан с верандой, откуда открывается прекрасный вид.

    «The Бассейн»

    Лето в городе: 6 лучших пляжей Москвы фото [3]ФОТОhttp://thebassein.ru/

    Уютный бассейн в парке «Сокольники» вот уже третий год спасает горожан от жары. На территории находятся два бассейна, окруженные баром, столом для пинг-понга и волейбольной площадкой. Вход в стандартную зону стоит 400 руб, в VIP — от 1000 руб. По выходным пляжный отдых можно совместить с вечеринкой у бассейна.

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