Лето, Крым и Scooter: в Балаклаве стартовал фестиваль #ZBFest

Вчера в Крыму стартовал двухдневный музыкальный фестиваль #ZBFest. Праздник шампанского в красивейшей Балаклавской долине организовала компания «Золотая Балка».



В первый день на территории под открытым небом собралось более 15 тысяч человек. Организаторы подготовили для гостей грандиозную развлекательную программу: шоу силачей, танцевальные батлы, мастер-классы и караоке-сражения.

Антон Лаврентьев

Ближе к вечеру эстафету драйва на виноградниках подхватили звезды отечественной рок-сцены Сергей Галанин и группа «Серьга», харизматичный Гарик Сукачев и «Бригада С».

Сергей Галанин

Гарик Сукачев

Кульминацией первого дня фестиваля стал концерт немецкой группы Scooter во главе с бессменным солистом Эйч Пи Бакстером - группа впервые за всю историю своих выступлений прилетела в Крым. Исполнив знаменитые хиты, фронтмен поблагодарил зрителей и пообещал вернуться.

Группа Scooter

Снежана Георгиева и Екатерина Мухина