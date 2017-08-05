Лето, Крым и Scooter: в Балаклаве стартовал фестиваль #ZBFest

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Как проходит грандиозный праздник шампанского под открытым небом?
Вчера в Крыму стартовал двухдневный музыкальный фестиваль #ZBFest. Праздник шампанского в красивейшей Балаклавской долине организовала компания «Золотая Балка».
В первый день на территории под открытым небом собралось более 15 тысяч человек. Организаторы подготовили для гостей грандиозную развлекательную программу: шоу силачей, танцевальные батлы, мастер-классы и караоке-сражения.
Антон Лаврентьев
Ближе к вечеру эстафету драйва на виноградниках подхватили звезды отечественной рок-сцены Сергей Галанин и группа «Серьга», харизматичный Гарик Сукачев и «Бригада С».
Сергей Галанин
Гарик Сукачев
Кульминацией первого дня фестиваля стал концерт немецкой группы Scooter во главе с бессменным солистом Эйч Пи Бакстером - группа впервые за всю историю своих выступлений прилетела в Крым. Исполнив знаменитые хиты, фронтмен поблагодарил зрителей и пообещал вернуться.
Группа Scooter
Снежана Георгиева и Екатерина Мухина
Сегодня же гостей фестиваля ждут выступления группы «Градусы», Димы Билана, L’ONE и группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.