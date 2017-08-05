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    05 августа 2017

    Лето, Крым и Scooter: в Балаклаве стартовал фестиваль #ZBFest

    Как проходит грандиозный праздник шампанского под открытым небом?

    Вчера в Крыму стартовал двухдневный музыкальный фестиваль #ZBFest. Праздник шампанского в красивейшей Балаклавской долине организовала компания «Золотая Балка».

    В первый день на территории под открытым небом собралось более 15 тысяч человек. Организаторы подготовили для гостей грандиозную развлекательную программу: шоу силачей, танцевальные батлы, мастер-классы и караоке-сражения.

    Антон Лаврентьев

    Антон Лаврентьев

    Ближе к вечеру эстафету драйва на виноградниках подхватили звезды отечественной рок-сцены Сергей Галанин и группа «Серьга», харизматичный Гарик Сукачев и «Бригада С».

    Сергей Галанин

    Сергей Галанин

    Гарик Сукачев

    Гарик Сукачев

    Кульминацией первого дня фестиваля стал концерт немецкой группы Scooter во главе с бессменным солистом Эйч Пи Бакстером - группа впервые за всю историю своих выступлений прилетела в Крым. Исполнив знаменитые хиты, фронтмен поблагодарил зрителей и пообещал вернуться.

    Группа Scooter

    Группа Scooter

    Снежана Георгиева и Екатерина Мухина

    Снежана Георгиева и Екатерина Мухина

    Сегодня же гостей фестиваля ждут выступления группы «Градусы», Димы Билана, L’ONE и группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.

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