Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Какая вы первая леди? тест ELLE
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

22 декабря 2016

Куда пойти театралам в канун Нового года: 3 места в столице с особенной атмосферой

Классический балет в Большом, иммерсивный спектакль в старинном особняке или интерактивный перфоманс в формате вечеринки – ELLE рекомендует успеть везде

Иммерсивный спектакль-триллер «Черный русский»

С кем идти: с любимым мужчиной

Формат «иммерсивного» театра — в котором зрители не пассивно наблюдают действие из зала, а становятся его активными участниками наряду с актерами — в Россию пришел только в этом году. И «Черный русский», спектакль по мотивам неоконченной пушкинской повести «Дубровский», — наш первый опыт в этом жанре.

Черный русский

На представление зрителей приглашают в старинный московский особняк в Малом Гнездиковском переулке, где сценограф оформил все залы на двух этажах в соответствии с описанием дома Троекурова. При входе гостям раздаются маски — жертвы, подстрекателя или бессердечного свидетеля. Далее вам предоставляется свобода перемещений. Вы вольны бродить по всем комнатам дома, заглядывать за все двери и принимать участие во всех историях, которые разыгрываются здесь одновременно в нескольких пространствах.

Последнее представление «Черного русского» в этом году состоится ‪30 декабря, и в этот день спектакль, по обещаниям организаторов, будет особенным — с новогодним антуражем дома Троекурова. Правда, звезда иммерсивного шоу — Равшана Куркова — в предпраздничные дни и каникулы не выступает, роль Маши будет исполнять актриса Мария Селезнева.

Черный русский

Цена билетов накануне праздника будет чуть выше — 6900 рублей за стандартное посещение, включающее маску и угощение. За VIP-билет с дополнительным подарком и коктейлем установлена цена в 11900 рублей.

Когда и где: 30 декабря, Малый Гнездиковский пер., д. 9/1

Где купить билет: на официальном сайте шоу: ‪blackrussianshow.ru/tickets

Новогодний интерактивный перфоманс «Все оттенки огненного»

С кем идти: с большой компанией друзей

31 декабря пространство первого в России дизайн-отеля «СтандАрт» наполнится каноничными персонами XX века — от скандальных политических фигур, скандирующих лозунги, до культовых The Beatles, исполняющих You Say You Want a Revolution… Гости будут передвигаться от первого десятилетия ХХ века, начинающегося в лобби отеля, и закончат свой трип на девятом этаже под бой курантов, где все участники провозгласят начало 2017 года и выпьют шампанского от официального партнера мероприятия Moët & Chandon с двойником Дональда Трампа.

«Все оттенки огненного»

Проводниками гостей станут актеры известной театральной мастерской Дмитрия Брусникина — Гладстон Махиб, Юрий Межевич и Алексей Любимов. Брусникинцы будут поочередно вовлекать каждого участника во взаимодействие с героями, формируя верное представление о происходящем. Для всех гостей будет доступна опция по изучению бунтующего столетия — достаточно лишь оказаться в лифте, наблюдая за героями словно из окна иллюминатора, либо петлять зигзагообразными лестничными пролетами, все больше и больше погружаясь в атмосферу.

Ресторан «Север-Юг», занимающий второй этаж, станет яркой площадкой новогодней феерии для тех, кто купит билеты с резервом места за столиком. Официанты предстанут в образах, знакомых каждому: Луи Армстронг наполнит бокал вином, а Джон Леннон поможет определиться с горячим блюдом.

«Все оттенки огненного»

Танцполы будут расположены на разных этажах отеля, заставляя гостей оторваться от новогоднего стола и отправиться на поиски призывающих к активным действиям ритмов. Особым музыкальным пространством станет гранд-люкс от виски Auchentoshan, где отыграет свой сет знаменитый персонаж российской андеграунд-сцены Кирилл Королев. Не менее известные европейские DJ посетят столицу ради этой вечеринки: среди заявленных участников — Basti Grub (Germany), Ost & Kjex (Norway), Ruben Pellon Martinez (Spain), Jonas Antanelis (Litva), Betelgeize, Geju, Jati Div и Needze и другие.

Дресс-код мероприятия будет строгим. Его главное условие — надо выбрать персону, совершившую значительный переворот в той или иной области: музыке, кино, изобразительном искусстве, политике и социальной жизни за последние 100 лет. К примеру, вы можете перевоплотиться в Че Гевару, Троцкого или Мэрилин Монро.

Начало интерактивного шоу для тех, кто забронировал место за столиком, ‪в 21:00. Вход для всех остальных начнется ‪в 23:00. Стоимость входного билета — 6000 тыс. руб. Стоимость брони места за столиком, включающей, помимо доступных для всех гостей перформансов, роскошный ужин из закусок, горячего блюда и вина от бренд-шефа ресторана «Север-Юг», обладателя двух звезд Мишлен Анжела Паскуаля и развлекательную программу, наполненную сюрпризами и представлениями вроде революционного кабаре, обойдется в 25 тыс. руб. на одну персону. Для тех, кто успеет первыми забронировать место за столиком, предусмотрено бесплатное такси до эпицентра события от сервиса Gett.

Когда и где: 31 декабря, дизайн-отель «СтандАрт», Страстной бул.,2

Где купить билеты: На сайте afterhalloween-events.timepad.ru/event/415287/, по телефону горячей линии: ‪+7 (926) 533-46-99 или через официальные группы Midsummer Night’s Dream и Simiram в Facebook

Балет «Щелкунчик» в Большом театре

С кем идти: с семьей

Побывать на «Щелкунчике» в Большом театре ‪31 декабря — обязательный пункт в программе воспитания каждого юного интеллигента в Москве. По традиции культовую балетную постановку под пронзительно прекрасную музыку П.И. Чайковского в этом году можно будет увидеть ‪в 12:00 и ‪19:00 на исторической сцене Большого.

Балет «Щелкунчик» в Большом театре

Но также по давней традиции билеты в кассе театра не достать, они есть у агентов с немыслимой 50%-ой накруткой, что только подогревает ажиотаж вокруг балета. Да, «Щелкунчик», премьера которого состоялась на сцене Большого театра в 1966 году, и в 2016-м остается зрелищем для элиты. Но ни одно другое не настраивает так на новогодний лад, как оно! Роскошные декорации, костюмы, музыка, свет и падающие с потолка «снежинки» — все волшебным образом готовит зрителей к самой главной ночи в году.

Балет «Щелкунчик» в Большом театре

В канун Нового года главные партии будут исполнять восходящая звезда балета Артем Овчаренко (Щелкунчик-Принц), Анна Никулина (Мари) и Денис Савин (Дроссельмейер).

Когда и где: ‪31 декабря, Театральная площадь, д. 1

Где купить билеты: на 31 декабря — в билетных агентствах (‪ticketland.ru, ‪ebilet.ru, ‪parter.ru и др.). На другие даты — на официальном сайте Большого театра ‪tickets.bolshoi.ru

Главные события 2016 годаНовогодняя елка в бутике Cartier

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

МузыкаНовогодний плейлист: 14 песен для праздничного настроения
СобытияНовогодняя елка в бутике Cartier
ПрактикаДизайнерский рождественский венок
ПрактикаДыши легко: ароматы для новогодней ночи

ELLE рекомендует

ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
Тренды3 бьюти-продукта для сияния кожи к Новому году
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.