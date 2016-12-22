Куда пойти театралам в канун Нового года: 3 места в столице с особенной атмосферой

Иммерсивный спектакль-триллер «Черный русский»

С кем идти: с любимым мужчиной

Формат «иммерсивного» театра — в котором зрители не пассивно наблюдают действие из зала, а становятся его активными участниками наряду с актерами — в Россию пришел только в этом году. И «Черный русский», спектакль по мотивам неоконченной пушкинской повести «Дубровский», — наш первый опыт в этом жанре.

На представление зрителей приглашают в старинный московский особняк в Малом Гнездиковском переулке, где сценограф оформил все залы на двух этажах в соответствии с описанием дома Троекурова. При входе гостям раздаются маски — жертвы, подстрекателя или бессердечного свидетеля. Далее вам предоставляется свобода перемещений. Вы вольны бродить по всем комнатам дома, заглядывать за все двери и принимать участие во всех историях, которые разыгрываются здесь одновременно в нескольких пространствах. Последнее представление «Черного русского» в этом году состоится ‪30 декабря, и в этот день спектакль, по обещаниям организаторов, будет особенным — с новогодним антуражем дома Троекурова. Правда, звезда иммерсивного шоу — Равшана Куркова — в предпраздничные дни и каникулы не выступает, роль Маши будет исполнять актриса Мария Селезнева.

Цена билетов накануне праздника будет чуть выше — 6900 рублей за стандартное посещение, включающее маску и угощение. За VIP-билет с дополнительным подарком и коктейлем установлена цена в 11900 рублей. Когда и где: 30 декабря, Малый Гнездиковский пер., д. 9/1 Где купить билет: на официальном сайте шоу: ‪blackrussianshow.ru/tickets

Новогодний интерактивный перфоманс «Все оттенки огненного»

С кем идти: с большой компанией друзей

31 декабря пространство первого в России дизайн-отеля «СтандАрт» наполнится каноничными персонами XX века — от скандальных политических фигур, скандирующих лозунги, до культовых The Beatles, исполняющих You Say You Want a Revolution… Гости будут передвигаться от первого десятилетия ХХ века, начинающегося в лобби отеля, и закончат свой трип на девятом этаже под бой курантов, где все участники провозгласят начало 2017 года и выпьют шампанского от официального партнера мероприятия Moët & Chandon с двойником Дональда Трампа.

Проводниками гостей станут актеры известной театральной мастерской Дмитрия Брусникина — Гладстон Махиб, Юрий Межевич и Алексей Любимов. Брусникинцы будут поочередно вовлекать каждого участника во взаимодействие с героями, формируя верное представление о происходящем. Для всех гостей будет доступна опция по изучению бунтующего столетия — достаточно лишь оказаться в лифте, наблюдая за героями словно из окна иллюминатора, либо петлять зигзагообразными лестничными пролетами, все больше и больше погружаясь в атмосферу. Ресторан «Север-Юг», занимающий второй этаж, станет яркой площадкой новогодней феерии для тех, кто купит билеты с резервом места за столиком. Официанты предстанут в образах, знакомых каждому: Луи Армстронг наполнит бокал вином, а Джон Леннон поможет определиться с горячим блюдом.

Танцполы будут расположены на разных этажах отеля, заставляя гостей оторваться от новогоднего стола и отправиться на поиски призывающих к активным действиям ритмов. Особым музыкальным пространством станет гранд-люкс от виски Auchentoshan, где отыграет свой сет знаменитый персонаж российской андеграунд-сцены Кирилл Королев. Не менее известные европейские DJ посетят столицу ради этой вечеринки: среди заявленных участников — Basti Grub (Germany), Ost & Kjex (Norway), Ruben Pellon Martinez (Spain), Jonas Antanelis (Litva), Betelgeize, Geju, Jati Div и Needze и другие. Дресс-код мероприятия будет строгим. Его главное условие — надо выбрать персону, совершившую значительный переворот в той или иной области: музыке, кино, изобразительном искусстве, политике и социальной жизни за последние 100 лет. К примеру, вы можете перевоплотиться в Че Гевару, Троцкого или Мэрилин Монро. Начало интерактивного шоу для тех, кто забронировал место за столиком, ‪в 21:00. Вход для всех остальных начнется ‪в 23:00. Стоимость входного билета — 6000 тыс. руб. Стоимость брони места за столиком, включающей, помимо доступных для всех гостей перформансов, роскошный ужин из закусок, горячего блюда и вина от бренд-шефа ресторана «Север-Юг», обладателя двух звезд Мишлен Анжела Паскуаля и развлекательную программу, наполненную сюрпризами и представлениями вроде революционного кабаре, обойдется в 25 тыс. руб. на одну персону. Для тех, кто успеет первыми забронировать место за столиком, предусмотрено бесплатное такси до эпицентра события от сервиса Gett.

Когда и где: 31 декабря, дизайн-отель «СтандАрт», Страстной бул.,2 Где купить билеты: На сайте afterhalloween-events.timepad.ru/event/415287/, по телефону горячей линии: ‪+7 (926) 533-46-99 или через официальные группы Midsummer Night’s Dream и Simiram в Facebook

Балет «Щелкунчик» в Большом театре

С кем идти: с семьей

Побывать на «Щелкунчике» в Большом театре ‪31 декабря — обязательный пункт в программе воспитания каждого юного интеллигента в Москве. По традиции культовую балетную постановку под пронзительно прекрасную музыку П.И. Чайковского в этом году можно будет увидеть ‪в 12:00 и ‪19:00 на исторической сцене Большого.

Но также по давней традиции билеты в кассе театра не достать, они есть у агентов с немыслимой 50%-ой накруткой, что только подогревает ажиотаж вокруг балета. Да, «Щелкунчик», премьера которого состоялась на сцене Большого театра в 1966 году, и в 2016-м остается зрелищем для элиты. Но ни одно другое не настраивает так на новогодний лад, как оно! Роскошные декорации, костюмы, музыка, свет и падающие с потолка «снежинки» — все волшебным образом готовит зрителей к самой главной ночи в году.