Крещение: 5 традиций русского праздника

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне (день, когда Иисус Христос был крещен в реке Иордан), который предваряется Крещенским сочельником 18 января, называемым также канун Богоявления. Для кого-то это самый морозный день в году (крещенские морозы обычно выдаются особенно сильными) или главная ночь святочных гаданий, но на самом деле это дата накануне третьего и самого большого праздника рождественско-новогоднего цикла. Какие традиции, кроме освящения воды и купания в обледенелой купели, сопровождают этот древний праздник — в обзоре ELLE.

ПРАЗДНИК

Крещение завершает череду рождественско-святочных дней, и многое из того, что традиции предписывали делать в рождественский сочельник, повторяется и в крещенский. Святочное веселье, стартовавшее в рождественскую ночь, подходит к концу; крещенский сочельник — первый постный день после Рождества. По преданию, 19 января Коляда, навеселившись с народом, «отъезжала на белых конях» — до следующего Рождества, и потому этот день был последним, когда любители веселья и чудес спешили колядовать и гадать. Жизнь, сбитая с толку долгими праздниками, возвращалась в привычное русло.

ЗАСТОЛЬЕ

В крещенский сочельник, как и перед Рождеством, принято воздерживаться от пищи «до первой звезды». Пока не освятят воду в водоемах, голод утоляют голод постной пищей: сочивом, взварами, киселями, кашами. Зато в день Крещения пир закатывается горой: по православному календарю начинается зимний мясоед. Главное традиционное блюдо крещенского застолья — запеченная свинина, но тем, кто хочет сэкономить, можно обойтись и курицей.

ВОДА

В Крещенскую ночь освящается вода — в храмах и домах верующих. Более того, в полночь с 18 на 19 января вода повсюду становится святой — даже под краном. Крещенскую воду берегут для умывания, очищения и от болезней, а премудрые «знатоки» советуют разделять воду на «крещенскую» и «богоявленскую», хотя на самом деле нет никакой разницы: вода освящается одинаковым обрядом и 18-го, и 19-го, и свойства у нее, соответственно, одинаковые. Емкость для воды в церкви украшают свечами, лентами, искусственными цветами, а 19 января (не обязательно ночью) прихожане крестным ходом идут на ближайший водоем, где заблаговременно устроена полынья (если по правилам, то крестообразной формы), чтобы все желающие могли окунуться в обновленную и ставшую целебной воду. Прежде считалось, что больше других должны плескаться в ледяной воде те, кто запятнал себя гаданием на Святках.

СНЕГ

По преданию, святой в Крещение становится не только вода, но и снег, поскольку он тоже состоит из воды. Считается полезным для здоровья и, конечно же, красоты, умыться в праздник свежим снегом — расцветете так, что непременно покорите принца!

ЧУДЕСА