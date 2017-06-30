Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Стиль жизни

    Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

    30 июня 2017

    Концерты под открытом небом на ВДНХ

    Площадка «Сцена на воде» открывает сезон культурных мероприятий

    Начиная с 9 июля, «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» превратится в новую площадку с изысканной музыкой. В разноплановой культурной афише особо стоит отметить серию концертов «Неоклассики». В рамках программы выступят представители современной академической музыки: Кирилл Рихтер, Миша Мищенко, Алим Заиров, Никола Мельников и Павел Карманов.

    На протяжение всего лета молодые виртуозы и маститые композиторы будут исполнять свои произведения. Серию концертов откроет выступление интернет-сенсации Кирилла Рихтера. Обладатель дипломов МИФИ и Британской высшей школы дизайна, он экстерном закончил музыкальную школу и теперь выступает с музыкантами-неоклассиками с мировыми именами и пишет музыку для авторского кино.

    Помимо потрясающей музыки на концерт стоит отправляться за атмфосферой: сцена и зрительный зал площадки размещены на водной глади на двух понтонных основаниях в парке «Останкино».


    Кирилл Рихтер

    Кирилл Рихтер

    Никола Мельников

    Никола Мельников

    Павел Карманов

    Павел Карманов

    Миша Мищенко

    Миша Мищенко

    Хаушка

    Хаушка

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз