Концерты под открытом небом на ВДНХ

Начиная с 9 июля, «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» превратится в новую площадку с изысканной музыкой. В разноплановой культурной афише особо стоит отметить серию концертов «Неоклассики». В рамках программы выступят представители современной академической музыки: Кирилл Рихтер, Миша Мищенко, Алим Заиров, Никола Мельников и Павел Карманов.

На протяжение всего лета молодые виртуозы и маститые композиторы будут исполнять свои произведения. Серию концертов откроет выступление интернет-сенсации Кирилла Рихтера. Обладатель дипломов МИФИ и Британской высшей школы дизайна, он экстерном закончил музыкальную школу и теперь выступает с музыкантами-неоклассиками с мировыми именами и пишет музыку для авторского кино.

Помимо потрясающей музыки на концерт стоит отправляться за атмфосферой: сцена и зрительный зал площадки размещены на водной глади на двух понтонных основаниях в парке «Останкино».