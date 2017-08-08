Конец света или массовая эпидемия: что произойдет 19 августа 2017 года?

За все время существования жизни на Земле конец света должен был случиться 16 раз. Но это лишь официальная цифра. Если вы введете в Google запрос: «Все даты Армагеддона», то получите около трехсот вариантов. В одном только 1999 году Судный день пророчили 13 раз. Последняя же дата, которая должна привести к концу света, — 19 августа этого года. ELLE разбирается, что на самом деле произойдет через 10 дней и почему весь мир готовится к худшему.

Некую глобальную катастрофу, которая обрушится на планету именно в этот день, предсказала святая блаженная Матрона — известная знахарка и целительница, о жизни которой было написано немало трудов. Дословное предсказание Матроны, которое пытаются расшифровать на протяжении ста лет, звучало так: «На закате дня все люди падут к земле, а на восходе восстанут, и мир станет другим. И ждут людей великие скорби, которых им еще не доводилось испытывать». И хотя слова Матроны не подразумевают конца света, трактуют их по-разному. Нумерологи, гадатели по Книге перемен и специалисты по фэншуй убеждены: это день начала великих катаклизмов. Астрологи считают, что 19 августа близко к земле подлетит небесное тело, которое принесет с собой эпидемию, смертельную для всего человечества.

Известная дворянка, занимавшаяся оккультизмом, Елена Петровна Блаватская, жившая до Матроны, была уверена, что летом 2017 года произойдет планетарная катастрофа, а профессор Циолковский предвещал масштабный космический взрыв, который случится из-за опасных незаконченных опытов. Кстати, многие согласны с обоими предсказателями — особенно на фоне серьезных климатических изменений, которые настигли планету за последние несколько лет.

Сама же Матрона считала, что все беды человечества происходят из-за того, что многие отворачиваются от Бога и предпочитают духовным благам материальные. По ее мнению, в 2017-м году наступит пик «безнравственности и аморальности», при котором люди сами себя погубят. Поэтому если конца света не произойдет «в один миг», как это предрекают современные предсказатели, то 19 августа случится некий «переломный момент», когда люди либо согласятся с разложением общества, либо начнут заботиться о духовном становлении. Второй вариант, утверждала Матрона, невозможен — из-за слишком быстрой и безвозвратной деградации моральных устоев человечества. С другой стороны, это число она указал не зря. 19 августа — великий церковный праздник Преображения Господа Бога и Спаса, в который верующие ждут чуда и знают, что «за временными страданиями придёт духовное очищение и избавление от мучений». Казалось бы, когда, если не в такой день, бороться с безнравственностью и надеяться на лучшее. Однако и на это у Матроны нашелся ответ — святая была уверена, что к 2017 году даже прежде верующие забудут про все светлое, что существует на планете и «без войны наступит война».