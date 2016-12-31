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Стиль жизни

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31 декабря 2016

Как встретить Новый год счастливым

Начинаем жизнь с чистого листа

Начало года — отличное время, чтобы разобраться в себе и понять, чего вы на самом деле хотите от жизни. В связи с этим ELLE предлагает вам универсальные советы, как встретить и провести наступивший год счастливым.

Как встретить Новый год счастливым

Перестаньте ждать чуда

Если вы будете ежедневно думать о том, что с вами должно случиться что-то невероятное, а в реале этого не будет происходить, через некоторое время вы начнете думать, что жизнь к вам слишком несправедлива. Поэтому перестаньте надеяться на чудо, а просто прикладывайте усилия для того, чтобы осуществить свою мечту.

Не старайтесь закончить все дела

Постоянно опасаетесь принять неверное решение или не успеть сдать очередной отчет вовремя? Тогда вы, скорее всего, страдаете «синдромом отличницы» и, как следствие, постоянно испытываете стресс. Постарайтесь научиться справляться с собой и перестать гоняться за идеалом. В жизни есть масса приятных вещей, которые способны принести куда больше счастья, чем чувство выполненного долга перед начальством.

Не забывайте радоваться

В современном ритме жизни довольно легко разучиться радоваться приятным мелочам вроде нескольких часов, проведенных наедине с интересной книгой, или комплимента, прозвучавшего в ваш адрес от незнакомца на улице. Научитесь замечать эти вещи, и тогда каждый ваш день будет наполнен позитивными моментами.

Как встретить Новый год счастливым

Общайтесь только с приятными людьми

Есть друзья, которых вы знаете уже не первый год, и, возможно, некоторое время назад вас даже связывали общие интересы. Но ответьте себе на вопрос: что изменится, если они исчезнут из вашей жизни и перестанут докучать своими нелестными комментариями относительно вашего бойфренда или ритма жизни? Скорее всего, вы от этого только выиграете. Поэтому не бойтесь чистить свой список контактов.

Перестаньте копаться в себе

Для того, чтобы выполнить этот пункт, достаточно принять всего одну идею: окружающим по большому счету не так интересны ваши проблемы и в большинстве случаев они даже не замечают тех вещей, из-за которых вы переживаете. Так что перестаньте копаться в себе и начните принимать себя такой, какая вы есть.

Не сравнивайте себя с другими

В век социальных сетей сложно избежать сравнения себя с более успешными / худыми / талантливыми людьми. Конечно, если это действует на вас в качестве мотивации, то, безусловно, продолжайте сопоставлять свои достижения с победами окружающих. Но если дела обстоят с точностью до наоборот и вы начинаете впадать в депрессию из-за чьих-то успехов, то тогда вам точно стоит задуматься над тем, чтобы устроить себе небольшой диджитал-детокс и за это время понять, что стоит изменить в жизни, чтобы начать гордиться собой и перестать равняться на других.

Как встретить Новый год счастливым

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