Как прошел Пикник «Афиши» 2017?

Полная версия
Все о крупнейшем московском музыкальном фестивале
В субботу, 29 июля, музей-заповедник «Коломенское» вновь превратился в отдельный город для поклонников хорошей музыки, гурманов и любителей необычных развлечений: здесь уже в 14-й раз прошел фестиваль Пикник «Афиши».
В этом году Пикник смог закрепить звание крупнейшего в Москве опен-эйра и собрать рекордное число гостей — 61 тысячу. И это не считая собак и прочих животных, которые сопровождали своих хозяев.
На главной сцене публику разогревали ГШ и Everything, Everything. Группа «Грибы» в последний раз выступила со старой концертной программой: в скором времени исполнители хита «Тает лед» представят новые песни. Вечер завершили Foals и Kasabian.
Summer Stage начала работать раньше всех и стала площадкой для выступлений семи абсолютно разных исполнителей: Black Kandinsky, Great Revivers, Kito Jempere Band, Hellocentricks, певицу Луну, рэпера Хаски и звезду американского хип-хопа ASAP Ferg.
5'Nizza
Третью сцену, Air Stage, почти полностью отдали российским музыкантам. Свои треки исполнили инди-рокеры On-The-Go, группа 5’Nizza, рэпер Антоха MC и подопечный Ивана Дорна Constantine. Единственным гостем из-за рубежа стала «принцесса дарквейва» Abra.
Отдыхая в коротких перерывах между музыкальными выступлениями, гости фестивали плели цветные брейды в зоне Matrix, выигрывали мили, прыгая на батуте в специальной зоне S7, летали в аэротрубе Mövenpick, пробовали плов, хинкали, суп фо и блюда других кухонь мира на фудкорте. Для самых маленьких «Афиша. Дети» организовали специальную зону с авиапарком Dream Land и зонами Музея Москвы и Большого фестиваля мультфильмов.
Kasabian
Федор Бондарчук