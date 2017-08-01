Как прошел Пикник «Афиши» 2017?

В субботу, 29 июля, музей-заповедник «Коломенское» вновь превратился в отдельный город для поклонников хорошей музыки, гурманов и любителей необычных развлечений: здесь уже в 14-й раз прошел фестиваль Пикник «Афиши».

В этом году Пикник смог закрепить звание крупнейшего в Москве опен-эйра и собрать рекордное число гостей — 61 тысячу. И это не считая собак и прочих животных, которые сопровождали своих хозяев.