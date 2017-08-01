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    01 августа 2017

    Как прошел Пикник «Афиши» 2017?

    Все о крупнейшем московском музыкальном фестивале

    В субботу, 29 июля, музей-заповедник «Коломенское» вновь превратился в отдельный город для поклонников хорошей музыки, гурманов и любителей необычных развлечений: здесь уже в 14-й раз прошел фестиваль Пикник «Афиши».

    В этом году Пикник смог закрепить звание крупнейшего в Москве опен-эйра и собрать рекордное число гостей — 61 тысячу. И это не считая собак и прочих животных, которые сопровождали своих хозяев.

    Пикник Афиши
    Пикник Афиши

    На главной сцене публику разогревали ГШ и Everything, Everything. Группа «Грибы» в последний раз выступила со старой концертной программой: в скором времени исполнители хита «Тает лед» представят новые песни. Вечер завершили Foals и Kasabian.

    Summer Stage начала работать раньше всех и стала площадкой для выступлений семи абсолютно разных исполнителей: Black Kandinsky, Great Revivers, Kito Jempere Band, Hellocentricks, певицу Луну, рэпера Хаски и звезду американского хип-хопа ASAP Ferg.

    Пикник Афиши
    5'Nizza

    5'Nizza

    Третью сцену, Air Stage, почти полностью отдали российским музыкантам. Свои треки исполнили инди-рокеры On-The-Go, группа 5’Nizza, рэпер Антоха MC и подопечный Ивана Дорна Constantine. Единственным гостем из-за рубежа стала «принцесса дарквейва» Abra.

    Отдыхая в коротких перерывах между музыкальными выступлениями, гости фестивали плели цветные брейды в зоне Matrix, выигрывали мили, прыгая на батуте в специальной зоне S7, летали в аэротрубе Mövenpick, пробовали плов, хинкали, суп фо и блюда других кухонь мира на фудкорте. Для самых маленьких «Афиша. Дети» организовали специальную зону с авиапарком Dream Land и зонами Музея Москвы и Большого фестиваля мультфильмов.

    Kasabian

    Kasabian

    Пикник Афиши
    Федор Бондарчук

    Федор Бондарчук

    Пикник Афиши

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