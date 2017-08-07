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    07 августа 2017

    Как прошел фестиваль #ZBFest в Крыму?

    На виноградниках «Золотой Балки» завершился один из главных опен-эйров сезона

    5 августа в Крыму прошел второй день музыкального фестиваля #ZBFes. Послушать лучших российских исполнителей пришли более 20 тысяч зрителей — еще больще, чем в первый день опен-эйра.

    Дима Билан

    Дима Билан

    В ожидании выхода музыкантов на сцену гости тренировались перед танцами в специальной фитнес-зоне. Первыми на сцену вышла группа «Градусы», которая сумела быстро «разогреть» публику. Певец Дима Билан шутил и собирал аплодисменты, а под рэпера L’One танцевало уже все поле. Кульминацией музыкальной программы стало выступление Сергея Шнурова. Лидер группировки «Ленинград» сыграл свои хиты «Экспонат» и «В Питере пить», а также песню «Просто», во время который в небе прогремел зрелищный фейерверк.

    Сергей Шнуров

    Сергей Шнуров

    Совладелица «Золотой Балки» Снежана Георгиева со сцены поздравила всех гостей фестиваля с прекрасным музыкальным праздником и пообещала, что на следующий год он будет еще более зажигательным. За два дня фестиваль #ZBFest на виноградниках посетили более 35 тысяч зрителей.

    Снежана Георгиева и Катя Мухина

    Снежана Георгиева и Катя Мухина

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