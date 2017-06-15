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Стиль жизни

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15 июня 2017

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Бросаем вызов погоде за окном

Иностранцы считают, что мы круглый год ходим в ушанках и валенках. Это становится похожим на правду. Предлагаем несколько идей, как насладиться летом, если теплее не станет.

Читать

Если книга о хюгге уже прочитана и перешла в разряд аксессуаров для дома, возьмите роман о путешествиях или поразмышляйте о глобальных вопросах с Умберто Эко. За книгами далеко ходить не нужно — большинство изданий доступны в электронных библиотеках, например, на сервисе Bookmate. Здесь они очень удобно рассортированы по тематическим полкам.

Как не заскучать летом, если оно окажется холоднымФОТОGetty Images

Научиться вязать

Чтобы освоить технику, смотрите видео на YouTube или возьмите уроки по скайпу у тети или бабушки. Заодно будет повод пообщаться. Вдохновение можно черпать в том же стиле хюгге или на Etsy. К зиме научитесь вязать уютные свитера и сможете даже попробовать зарабатывать на своем хобби.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Уехать в тепло

Мириться с холодным летом вовсе не обязательно. Если отпуск вам только предстоит, выберите место потеплее. Не знаете, куда полететь в этом году — создайте задание на онлайн-сервисе бытовых услуг YouDo.com. Исполнители помогут вам выбрать направление, найти выгодные билеты и подробно распишут маршрут. Здесь же можно заказать машину в аэропорт и обратно в любое время суток.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Подружиться с технологиями

С каждым днем качественных видео в VR-формате появляется все больше. Самое время раздобыть очки и познакомиться с виртуальной реальностью поближе. С видео из приложения Within вы сможете окунуться в глубины морей, прогуляться по Нью-Йорку, побывать в национальном парке в Африке или оказаться в окружении танцующих кубинцев.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Смотреть новый «Твин Пикс»

Спустя 25 лет у фанатов сериала появилась возможность снова встретиться с агентом Купером, расследующим загадочное убийство Лоры Палмер. Новые серии будут выходить до сентября — будет чем заняться, даже если лето не наступит вовсе. Если вам не нравится Линч, посмотрите «Фарго», пятый сезон «Карточного домика» или дождитесь новой «Игры престолов».

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Стать сомелье

Хорошую компанию сериалам составят уютный плед и бокал вина. Пока ждете солнца, научитесь отличать гевюрц от рислинга и хороший шираз от плохого. Для начала можно почитать блог Invisible, где о вине написано толково и с юмором, а захотите большего — запишитесь на курсы сомелье. Закрепить знания отправляйтесь к виноградникам на юг России, в тепло.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Заняться спортом

Колесить по городу в дождь не самое большое удовольствие. Если лето и велосипед для вас неразделимы, запишитесь на сайкл-тренировки: и форму поддержите, и компанию найдете. К тому времени, когда потеплеет, вы будете отлично выглядеть в новых шортах. Если совсем не хочется выходить из дома, поучаствуйте во флешмобе #SquatYourDog. Десять-пятнадцать приседаний с собакой или другим домашним животным на плечах заменят зарядку.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Оживить домашнюю обстановку

Пока на прогулки в парках выходить холодно, организуйте оранжерею дома. Начните с садика из суккулентов. Или попробуйте осуществить более масштабный проект — сделать зеленую картину или целую стену. Вертикальное озеленение можно заказать в специализированных компаниях, например, GreenWall, или заняться этим самостоятельно, но изучению вопроса придется уделить время.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Ходить в бассейн

Подберите шапочку к своему новому купальнику и запишитесь в бассейн. Чтобы не заскучать на дорожке, выберите вариант с панорамным остеклением и видом на город. В обычном бассейне попробуйте научиться плавать в стиле баттерфляй. Или запишитесь на курсы дайвинга и получите сертификат, чтобы не тратить на обучение драгоценное время отпуска.

Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

Разобрать фотографии

Прохладным вечером вспомните, как проходило ваше лето в прошлом году или пять лет назад. Ускорить процесс поможет приложение TimeHop. Оно соберет информацию из разных соцсетей, найдет фотографии, о которых вы уже забыли, и поможет навести порядок в фотоархиве.


Как не заскучать летом, если оно окажется холодным

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