Один из самых ожидаемых и загадочных фестивалей лета — Midsummer Night’s Dream — пройдет в России в юбилейный, десятый раз. В ночь с 15 на 16 июля усадьба Лермонтовых-Столыпиных Середниково превратится в рай на земле, ведь темой этого года объявлено возвращение в Эдем. Строго говоря, просто фестивалем назвать это мероприятие неправильно: это и костюмированный бал, и масштабное театральное действо. На нескольких площадках покажут различные перформансы и импровизации по мотивам пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь» — постоянного источника вдохновения фестиваля. Меломанов порадует разнообразие музыкальной программы: французский дуэт Air, австрийский проект Tosca, занявший нишу мелодичного downtempo, литовский композитор Ten Walls, культовые бруклинские DJ’s, прославившиеся мелодичными техносетами с ориентальными мотивами BEDOUIN, ветеран технохаус-сцены из Тель-Авива Zahar Z — заскучать будет сложно. Cказочную атмосферу фестиваля в основном создают декорации, которые из года в года поражают своей оригинальностью и масштабностью. Роман Ковалишин — человек, ответственный за яркие инсталляции и невероятные спецэффекты, — рассказал ELLE о любимых моментах в работе, о том, чем MSND отличается от любого другого мероприятия, а также о причинах, которые могут заставить его отказаться от проекта.

ELLE Декорации к Midsummer Night’s Dream — важная часть фестиваля. За сколько недель или месяцев начинается подготовка к такому грандиозному мероприятию и какие необычные материалы вы при этом используете? Роман Ковалишин Монтаж обычно начинается примерно за неделю, а разработка концепции, выбор декораций и определенных объектов — за несколько месяцев. Для создания инсталляций мы используем самые разнообразные материалы и приемы: ленты и серебряные бусы, живые растения, мох, специальные технологии освещения и световые проекции.

ELLE Чем оформление MSND отличается от любого другого мероприятия? Р.К. Фестиваль выделяется своим форматом и свободой творчества как для организаторов, так и для всех участников. Мы, например, можем придумывать самые разнообразные варианты оформления. Здесь нас не ограничивают в воплощении смелых и порой неожиданных идей. Есть специальные инсталляции, которые мы готовим для брендов, но в целом мы сами фантазируем и исходим из своих возможностей в реализации. У участников же есть возможность проявить свой потенциал в выборе и создании костюма, что тоже является особым этапом в подготовке к мероприятию.



ELLE Какой этап работы можно назвать вашим любимым: планирование проекта, его воплощение в жизнь или окончательный результат? Р.К. Скорее, сам процесс, потому что это возможность максимально выразить свое творчество. И, конечно, результат, когда ты видишь свою работу и работу своей команды и гордишься тем, что сделано — ведь в этом и заключается основная цель. Этап планирования имеет некую «незаконченность», ведь мы много придумываем, но не всегда все реализуем. Зачастую приходится отсматривать такие идеи и зарисовки, которые никогда не будут воплощены в жизнь, потому что не все начинающие декораторы понимают, как создавать и монтировать отдельные элементы, и нужно объяснить, как и что будет сочетаться, и формировать устойчивую конструкцию.



ELLE Есть ли какие-то причины, по которым вы можете отказаться от проекта? Р.К. Пожалуй, только внутреннее состояние участников и организаторов. Если команда начнет разлетаться, то это может послужить тому, что и я откажусь.



ELLE По-вашему, декоратор — это больше профессия или призвание? Р.К. Для меня это образ жизни, поскольку флористикой и декором я занимаюсь уже очень давно, больше 13 лет.

