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Стиль жизни

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09 февраля 2017

ICON представит самую неформальную вечеринку зимы

11 февраля в клубе пройдет вечеринка «Марш в кровать!»

11 февраля клуб ICON представит самую неформальную вечеринку зимы «Марш в кровать!». На один день клуб превратится в шикарный будуар — предварит основную часть модный девичник с максимально расслабленным дресс-кодом. На этот раз узкие платья и тесные мини останутся в гардеробе, уступив место стильным пижамным образам.

ICON представит самую неформальную вечеринку зимы

Звездные красавицы, отдыхающие под роскошными балдахинами, пузырьки шампанского, тающая во рту сахарная вата — субботняя ночь в ICON будет похожа на сладкий сон. А огромная кровать станет не только ареной для битвы подушками, но и местом для игривых фотосессии.

Кульминацией вечеринки станет перформанс несравненных ANGELS, — об этом шоу будут говорить все!

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