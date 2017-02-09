11 февраля клуб ICON представит самую неформальную вечеринку зимы «Марш в кровать!». На один день клуб превратится в шикарный будуар — предварит основную часть модный девичник с максимально расслабленным дресс-кодом. На этот раз узкие платья и тесные мини останутся в гардеробе, уступив место стильным пижамным образам.

Звездные красавицы, отдыхающие под роскошными балдахинами, пузырьки шампанского, тающая во рту сахарная вата — субботняя ночь в ICON будет похожа на сладкий сон. А огромная кровать станет не только ареной для битвы подушками, но и местом для игривых фотосессии.

Кульминацией вечеринки станет перформанс несравненных ANGELS, — об этом шоу будут говорить все!