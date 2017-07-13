Главный праздник этого лета: день рождения «Музеона»

Завтра «Музеону», парку, что рядом с ЦДХ на Крымском валу, исполняется 25 лет. Да, у причудливых скульптур, которые охраняют самое уютное место Москвы, юбилей. В честь этого события на территории парка состоится настоящий праздник.

Гостей «Музеона» ждет концерт Piano Summer, хедлайнером которого станет немецкий музыкант и композитор Мартин Кольстред, мастерски сочетающий элементы классики, поп-, рок- и электронной музыки. Компанию талантливому немцу составит российский пианист Мурат Кабардоков — также представитель неоклассической музыки.

Узнать историю парка можно с помощью фотовыставки «Музеон: от крымских татар до Парка искусств» или отправившись на специальную экскурсию. А вечером на территории начнется образовательная программа: в летнем кинотеатре пройдет лекция с музыкальным критиком Денисом Бояриновым, а далее — специальный показ документального фильма «Роден: divino#inferno» Бруно Авеллана о знаменитом французском скульпторе-импрессионисте.

Самые энергичные смогут снять стресс во время танцев на деревянной террасе перед сухим фонтаном — в программе электродэнс, хаус и джаз. А на закате можно послушать укулеле-концерт, который перенесет вас на далекие пляжи тропических островов.

Расписание мероприятий в «Музеоне» 14 июля:

12:00 – Экскурсия «От Петра I до пушкинских героев Нескучного сада» (место встречи – перед Главным входом в Парк Горького)

14:00 – Экскурсия «Прогулки с вождями» (место встречи – у входа в Музеон рядом с Инфобоксом)

15:00 – Фотовыставка «Музеон: от крымских татар до Парка искусств» (рядом с переходом под Крымским мостом)

16:00 – Квест «Игра в прятки с вождями» (место встречи – у входа в Музеон рядом с Инфобоксом)

17:00 – Contemporary dance (Деревянная терраса перед фонтаном)

18:00 – Лекция Дениса Бояринова (Летний кинотеатр Музеон)

18:00 – Концерт Ukulele Sunset (У входа в Парк со стороны Мароновского переулка)

21:30 – Концерт Piano Summer с участием Мартина Кольстеда и Мурата Кабардокова (Купол Alpbau, зона пляжа, вход с Мароновского переулка)

22:00 – Кинопоказ фильма «Роден: divino#inferno» (Летний кинотеатр КАРО Музеон)