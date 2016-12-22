Главные события 2016 года

«Оскар-2016»

Леонардо Ди Каприо и Алехандро Гонсалес Иньярриту

Едва ли не самая обсуждаемая церемония вручения премии «Оскар» в истории случилась в уходящем 2016 году — всему виной стал Лео Ди Каприо и связанные с ним ожидания миллионов зрителей. Номинированный в пятый раз, актер, как было принято считать, был сильно недолюблен академиками, а сама ситуация, когда его оставляли без статуэтки, стала притчей во языцех. На этот раз все сошлось — Ди Каприо получил «Оскар» за не самый свой лучший фильм «Выживший», но с учетом его предыдущих заслуг этот факт практически все посчитали справедливым.

Чемпионат Европы по футболу

‪С 10 июня по 10 июля во Франции проходил чемпионат Европы по футболу. Более чем на месяц в 2016 году не было темы более популярной, чем Евро-2016. Абсолютной сенсацией стала первая в истории соревнования победа сборной Португалии: явный аутсайдер, чудом вышедший из группы, сборная кое-как держалась на одной лишь харизме Роналду, а в финале феерично обыграла хозяев чемпионата без своей главной звезды — травмированный Криштиану покинул поле в самом начале игры. Казалось, Португалии уже ничто не поможет, однако победа, которую вырвали зубами, выглядела более чем заслуженной.

Выборы президента США

Еще одной сенсацией, которая буквально потрясла мир, стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Он заручился поддержкой 290 выборщиков — на 58 больше, чем поддержавших кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Невероятная и непрогнозируемая победа Трампа стала символом краха политтехнологий — все факторы предвыборных кампаний кандидатов и опросы общественного мнения предсказывали победу Клинтон.

Олимпиада-2016

Самым масштабным спортивным событием 2016 года стали летние Олимпийские игры. Главное спортивное состязание прошло в Бразилии с 5 по ‪21 августа‬. Впрочем, в фокусе обсуждения оказались не столько сами соревнования, сколько скандал, связанный с российскими спортсменами, — сдавшие более 3000 допинг-проб, многие из них попросту не были допущены до соревнований. В России действия Международного олимпийского комитета назвали политической провокацией.

Выставки Валентина Серова и Ивана Айвазовского в Москве

«Буря у мыся Айя»

Уходящий год стал настоящим арт-прорывом для жителей столицы России. Выставка Валентина Серова, проходившая в Третьяковской галерее на Крымском валу, вызвала небывалый ажиотаж: из-за километровых очередей экспозицию пришлось продлить на неделю. Дальше — больше: коллекция работ Ивана Айвазовского собрала еще больше посетителей. В конце года интерес к искусству у москвичей не угасал — Третьяковке пришлось ввести именные билеты на выставку «Шедевры пинакотеки Ватикана», после того как в очереди на вход произошла давка.

Каннский кинофестиваль-2016

Кен Лоуч, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Татьяна Навка

Самый авторитетный и престижный мировой киносмотр завершился в этом году награждением англичанина Кена Лоуча, покорившего авторитетное жюри своей новой драмой «Я, Дэниел Блейк». Но больше интереса к Каннам, как водится, мы проявляли в связи с небывалыми светскими активностями. И ведь было где разгуляться — сначала все обсуждали триумфальное появление Ким Кардашьян на вечеринке De Grisogono, потом невероятный выход главной модели уходящего года Беллы Хадид в откровенном алом платье Alexandre Vauthier, в котором она появилась на премьере фильма «Незнакомка». Также светский градус заметно повысили беременная Блейк Лайвли и внезапно ставшая самой влиятельной русской звездой в Каннах Татьяна Навка.

Венецианский фестиваль-2016

Амат Эскаланте и Андрей Кончаловский