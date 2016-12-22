Новый год 2017 готовимся к празднику
Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Какая вы первая леди? тест ELLE
Итоги 2016 главные события уходящего года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Стиль жизни

Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы.

22 декабря 2016Сергеева Алина

Главные события 2016 года

Все, чем запомнились последние 12 месяцев

«Оскар-2016»

Леонардо Ди Каприо и Алехандро Гонсалес Иньярриту

Леонардо Ди Каприо и Алехандро Гонсалес Иньярриту

Едва ли не самая обсуждаемая церемония вручения премии «Оскар» в истории случилась в уходящем 2016 году — всему виной стал Лео Ди Каприо и связанные с ним ожидания миллионов зрителей. Номинированный в пятый раз, актер, как было принято считать, был сильно недолюблен академиками, а сама ситуация, когда его оставляли без статуэтки, стала притчей во языцех. На этот раз все сошлось — Ди Каприо получил «Оскар» за не самый свой лучший фильм «Выживший», но с учетом его предыдущих заслуг этот факт практически все посчитали справедливым.

Чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу

‪С 10 июня по 10 июля во Франции проходил чемпионат Европы по футболу. Более чем на месяц в 2016 году не было темы более популярной, чем Евро-2016. Абсолютной сенсацией стала первая в истории соревнования победа сборной Португалии: явный аутсайдер, чудом вышедший из группы, сборная кое-как держалась на одной лишь харизме Роналду, а в финале феерично обыграла хозяев чемпионата без своей главной звезды — травмированный Криштиану покинул поле в самом начале игры. Казалось, Португалии уже ничто не поможет, однако победа, которую вырвали зубами, выглядела более чем заслуженной.

Выборы президента США

Выборы президента США

Еще одной сенсацией, которая буквально потрясла мир, стала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Он заручился поддержкой 290 выборщиков — на 58 больше, чем поддержавших кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Невероятная и непрогнозируемая победа Трампа стала символом краха политтехнологий — все факторы предвыборных кампаний кандидатов и опросы общественного мнения предсказывали победу Клинтон.

Олимпиада-2016

Олимпиада-2016

Самым масштабным спортивным событием 2016 года стали летние Олимпийские игры. Главное спортивное состязание прошло в Бразилии с 5 по ‪21 августа‬. Впрочем, в фокусе обсуждения оказались не столько сами соревнования, сколько скандал, связанный с российскими спортсменами, — сдавшие более 3000 допинг-проб, многие из них попросту не были допущены до соревнований. В России действия Международного олимпийского комитета назвали политической провокацией.

Выставки Валентина Серова и Ивана Айвазовского в Москве

«Буря у мыся Айя»

«Буря у мыся Айя»

Уходящий год стал настоящим арт-прорывом для жителей столицы России. Выставка Валентина Серова, проходившая в Третьяковской галерее на Крымском валу, вызвала небывалый ажиотаж: из-за километровых очередей экспозицию пришлось продлить на неделю. Дальше — больше: коллекция работ Ивана Айвазовского собрала еще больше посетителей. В конце года интерес к искусству у москвичей не угасал — Третьяковке пришлось ввести именные билеты на выставку «Шедевры пинакотеки Ватикана», после того как в очереди на вход произошла давка.

Каннский кинофестиваль-2016

Кен Лоуч, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Татьяна Навка

Кен Лоуч, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Татьяна Навка

Самый авторитетный и престижный мировой киносмотр завершился в этом году награждением англичанина Кена Лоуча, покорившего авторитетное жюри своей новой драмой «Я, Дэниел Блейк». Но больше интереса к Каннам, как водится, мы проявляли в связи с небывалыми светскими активностями. И ведь было где разгуляться — сначала все обсуждали триумфальное появление Ким Кардашьян на вечеринке De Grisogono, потом невероятный выход главной модели уходящего года Беллы Хадид в откровенном алом платье Alexandre Vauthier, в котором она появилась на премьере фильма «Незнакомка». Также светский градус заметно повысили беременная Блейк Лайвли и внезапно ставшая самой влиятельной русской звездой в Каннах Татьяна Навка.

Венецианский фестиваль-2016

Амат Эскаланте и Андрей Кончаловский

Амат Эскаланте и Андрей Кончаловский

«Серебряного льва» за режиссуру в этом году в Венеции получили Амат Эскаланте за «Дикую местность» и Андрей Кончаловский за фильм «Рай». Ставший триумфатором старейшего кинофестиваля планеты Кончаловский представит Россию на «Оскаре» в будущем году.

Дягилевские сезоны: «Щелкунчик»Куда пойти театралам в канун Нового года: 3 места в столице с особенной атмосферой

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

Психология5 символических вещей, которые нужно успеть сделать до Нового года
Звездный стильСамые сексуальные губы звезд
ЗвездыТри роковые измены в истории Голливуда, про которые вы не знали
ПрактикаВся правда о борьбе с целлюлитом

ELLE рекомендует

Звездный стильМодные провалы 2016: самые неудачные платья знаменитостей
ПрактикаШесть секретов женщин, которые всегда соблазнительно пахнут
ПрактикаБожественное тело: 9 фактов о диете ангела
ЗдоровьеКак правильно спать, чтобы высыпаться?

Лучшее на Elle

СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
ПсихологияСуществует ли женская дружба?
ПрактикаНа ровном месте: новые тональные средства
ПрактикаГлавные бьюти-новинки 2016 года
КиноДорога к «Оскару»: лучшие актрисы второго плана
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.