Главная вечеринка лета Moët Party Day

Как бы пафосно это ни звучало, но 17 июня состоялась всемирная вечеринка Moët Party Day — более 500 ивентов отгремели в восьмидесяти странах мира. Московская история случилась в Duran Bar с участием американского репера Theophilus London и российских поклонников французского Дома: телеведущей Елены Летучей, актеров Александра Петрова и Павла Табакова, моделей Ясмины Муратович и Алеси Кафельниковой, создателей арт-проекта #FollowMeTo Мурада и Натальи Османн, светских деятелей Натальи Туровниковой и Ксении Лукаш и многих других. Более 10 тысяч фото в инстаграме в этот день было опубликовано с хэштегом #MoetPartyDay — гости вечеринок на фоне золотых шаров и наслаждались шампанским, которое лилось рекой.