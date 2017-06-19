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Стиль жизни

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19 июня 2017

Главная вечеринка лета Moët Party Day

Светская хроника

Как бы пафосно это ни звучало, но 17 июня состоялась всемирная вечеринка Moët Party Day — более 500 ивентов отгремели в восьмидесяти странах мира. Московская история случилась в Duran Bar с участием американского репера Theophilus London и российских поклонников французского Дома: телеведущей Елены Летучей, актеров Александра Петрова и Павла Табакова, моделей Ясмины Муратович и Алеси Кафельниковой, создателей арт-проекта #FollowMeTo Мурада и Натальи Османн, светских деятелей Натальи Туровниковой и Ксении Лукаш и многих других. Более 10 тысяч фото в инстаграме в этот день было опубликовано с хэштегом #MoetPartyDay — гости вечеринок на фоне золотых шаров и наслаждались шампанским, которое лилось рекой.

Елена Летучая

Елена Летучая

Александр Петров

Александр Петров

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова

Наталья и Мурад Османн

Наталья и Мурад Османн

Павел Табаков

Павел Табаков

Ясмина Муратович

Ясмина Муратович

Ксения Лукаш

Ксения Лукаш

Наталья Туровникова

Наталья Туровникова

Главная вечеринка лета MoëtParty Day

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