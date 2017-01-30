Француженка завоевала титул «Мисс Вселенная»

Самой красивой девушкой планеты, получившей корону «Мисс Вселенная», стала представительница Франции, 24-летняя Ирис Миттенар. Девушка является студенткой медицинского факультета, учась на хирурга-стоматолога. Также о финалистке конкурса известно, что она уроженка Лилля, помимо учебы подрабатывает моделью, предпочитает активный отдых и экстремальные виды спорта (банджи-джампинг, прыжки с парашютом и дельтапланеризм), любит французскую кухню, хорошо готовит и, что не слишком характерно для участниц конкурсов красоты, открыто высказывает свою политическую позицию.

К слову, до Ирис лишь однажды титул «Мисс Вселенная» завоевывала представительница Франции — в 1953 году. В этот раз Миттенар обошла 85 соперниц со всего света и боролась за победу в финале с участницами из Колумбии и Гаити. Финальное шоу, как известно, проходило в филиппинской столице, в Маниле: корону королевы красоты Миттенар получила из рук победительницы прошлого года, филиппинки Пии Алонсо Вуртцбах.