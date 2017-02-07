Фотовыставка ELLE открывает сезон романтики в МЕГЕ Уфа

10 февраля в МЕГЕ Уфа состоится открытие совместной фотовыставки журнала ELLE и голливудского актера Антонио Бандераса «Women in Gold». Помимо ярких фотографий МЕГА приготовила для своих гостей сюрпризы, приуроченные сразу к трем праздникам: Дню всех влюбленных, Дню защитника отечества и Международному женскому дню.

В феврале уфимцы смогут бесплатно посетить фотовыставку ELLE в торговом центре МЕГА, где будут представлены избранные фотографии знаменитостей, ставших героями фотосессий журнала за 20 лет: Ренаты Литвиновой, Данилы Козловского, Константина Хабенского, Сергея Шнурова и многих других. Вторая часть экспозиции посвящена оригинальным работам Антонио Бандераса, ранее представленным в московском Мультимедиа Арт Музее. Выставка продлится до 10 марта.

Гости МЕГИ смогут не только насладиться выставкой фотографий, но и принять участие в фотосессии в честь открытия выставки и началу романтического сезона. В МЕГЕ Уфа появится интерактивная фотозона, где 10, 14 февраля и 8 марта будет работать профессиональный фотограф.

МЕГА предоставляет возможность окунуться в романтичную атмосферу и прекрасно провести время перед Днем всех влюбленных. 11 и 12 февраля на катке МЕГИ состоится открытый кинопоказ фильмов о любви. 14 февраля посетителей катка будет встречать Купидон со сладкими подарками. Также все желающие смогут посетить мастер-класс по изготовлению взрослых и детских Валентинок.

С 23 по 26 февраля в МЕГЕ пройдут увлекательные соревнования по бою на радиоуправляемых роботах «Папа и я». Современные игровые модели боевых роботов высотой до 40 см гарантируют зрителям впечатляющее зрелище. Гостей МЕГИ ждут увлекательные военные квесты с настоящим армейским оборудованием . На главной сцене МЕГИ пройдут праздничные концерты.

8 марта МЕГА объявляет «Днем красоты» и дарит прекрасным дамам возможность создать праздничные образы. Профессиональные мастера по маникюру, стилисты и визажисты будут работать в течение всего дня.

Расписание концертов, график трансляций фильмов, время работы романтической мастерской, а также регистрация на квесты и соревнования будут доступны на официальном сайте МЕГИ. Все мероприятия бесплатны для всех гостей.