Фантастическая инсталляция Оки Сато открылась в Токио

Японское искусство привлекает внимание людей со всего мира тем, что в нем сочетаются традиции и современность. В главном здании знаменитой Токийской школы икебаны Согецу – Sogetsu Plaza – открылась инсталляция известного японского дизайнера Оки Сато. В основе работы – стремление по-новому посмотреть на искусство работы с растениями и цветами – в частности, на икебану. Для этого все пространство было заполнено многочисленными стальными пластинами в форме ромбов. В них, как в зеркале, отражаются цветы, создавая удивительный эффект многомерного пространства. Отличный повод заглянуть в Токио!