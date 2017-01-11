ELLE Inspiration: День заповедников и национальных парков

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Вдохновляемся фотографиями зимней природы
Сегодня, 11 января, по всей стране отмечают День заповедников и национальных парков России. Этот праздник — отличный повод вспомнить о необходимости защиты окружающей среды и в очередной раз оценить, насколько красивой может быть зимняя природа. ELLE собрал фотографии национальных парков и заповедников Российской Федерации.
Белая гора, Пермский край
Муринский парк, Санкт-Петербург
Гора Белуха, Алтайский край
Гора Белуха, Алтайский край
Муринский парк, Санкт-Петербург
Муринский парк, Санкт-Петербург
Национальный парк Таганай, Южный Урал
Национальный парк Таганай, Южный Урал
Маньпупунёр, Республика Коми
Национальный парк Таганай, Южный Урал
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