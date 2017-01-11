ELLE Inspiration: День заповедников и национальных парков

Сегодня, 11 января, по всей стране отмечают День заповедников и национальных парков России. Этот праздник — отличный повод вспомнить о необходимости защиты окружающей среды и в очередной раз оценить, насколько красивой может быть зимняя природа. ELLE собрал фотографии национальных парков и заповедников Российской Федерации.