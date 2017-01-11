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Стиль жизни

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11 января 2017Большакова Елена

ELLE Inspiration: День заповедников и национальных парков

Вдохновляемся фотографиями зимней природы

Сегодня, 11 января, по всей стране отмечают День заповедников и национальных парков России. Этот праздник — отличный повод вспомнить о необходимости защиты окружающей среды и в очередной раз оценить, насколько красивой может быть зимняя природа. ELLE собрал фотографии национальных парков и заповедников Российской Федерации.

Белая гора, Пермский край

Белая гора, Пермский край

Муринский парк, Санкт-Петербург

Муринский парк, Санкт-Петербург

Гора Белуха, Алтайский край

Гора Белуха, Алтайский край

Гора Белуха, Алтайский край

Гора Белуха, Алтайский край

Муринский парк, Санкт-Петербург

Муринский парк, Санкт-Петербург

Муринский парк, Санкт-Петербург

Муринский парк, Санкт-Петербург

Национальный парк Таганай, Южный Урал

Национальный парк Таганай, Южный Урал

Национальный парк Таганай, Южный Урал

Национальный парк Таганай, Южный Урал

Маньпупунёр, Республика Коми

Маньпупунёр, Республика Коми

Национальный парк Таганай, Южный Урал

Национальный парк Таганай, Южный Урал

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