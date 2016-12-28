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28 декабря 2016

ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike

В фитнес-клубе World Class Romanov прошла ночная новогодняя велогонка

23 декабря читательницы ELLE приняли участие в ночном велозаезде ELLE Night Bike, который стал продолжением серии популярных соревнований ELLE Night Run – ночных забегов на беговых дорожках, совместного проекта ELLE и ведущей российской сети фитнес-клубов World Class.

ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike

Самые спортивные читательницы модного журнала сразились за главный приз соревнований – годовую карту легендарного клуба World Class Романов, самого роскошного городского клуба сети, сделанного по эксклюзивному дизайн-проекту и расположенного в самом сердце Москвы, рядом с Красной площадью.

Перед участницами соревнования стояла задача преодолеть наибольшее расстояние за 15 минут на велотренажере. Ведущая и главный судья гонки Виктория Шубина, руководитель направления «Триатлон» в сети World Class, пятикратная IRONMAN, провела брифинг и инструктаж участниц, после чего разделила девушек на три заезда, которые проходили один за другим в специально оборудованной велостудии клуба WorldClass Романов. По завершении всех трех этапов соревнования были определены победительницы с весьма впечатляющими даже по спортивным меркам результатами:

3 место – Рожновская Анастасия 13,2 км

2 место – Бондарева Юлия 13,8 км

1 место – Конякина Юлия 14,5 км

ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike

Победительницы забега традиционно получили клубные карты World Class и подарки от партнеров проекта ELLE Night Bike — компании Reebok, мирового лидера в производстве фитнес-экипировки, косметической компании Clarins, производителя средств по уходу за волосами Matrix, Ювелирного Дома FREYWILLE и мирового лидера по производству витаминов, минералов и спортивного питания-GNC.

Стилисты салона Beauty SPA Romanov сделали участницам экспресс-укладки и заплели эффектные косы, за фитнес-угощения отвечала сеть кафе здоровой еды Healthy Food.

Соревнования прошли очень динамично и ярко, девушками были показаны отличные результаты, некоторых из них Виктория Шубина лично пригласила в секцию триатлона в World Class, чтобы продолжить тренировки под руководством профессиональных тренеров.

Ночные соревнования от ELLE и World Class продолжатся в 2017 году!

ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike
ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike

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