ELLE и World Class провели первый ELLE Night Bike

23 декабря читательницы ELLE приняли участие в ночном велозаезде ELLE Night Bike, который стал продолжением серии популярных соревнований ELLE Night Run – ночных забегов на беговых дорожках, совместного проекта ELLE и ведущей российской сети фитнес-клубов World Class.

Самые спортивные читательницы модного журнала сразились за главный приз соревнований – годовую карту легендарного клуба World Class Романов , самого роскошного городского клуба сети, сделанного по эксклюзивному дизайн-проекту и расположенного в самом сердце Москвы, рядом с Красной площадью.

Перед участницами соревнования стояла задача преодолеть наибольшее расстояние за 15 минут на велотренажере. Ведущая и главный судья гонки Виктория Шубина, руководитель направления «Триатлон» в сети World Class , пятикратная IRONMAN, провела брифинг и инструктаж участниц, после чего разделила девушек на три заезда, которые проходили один за другим в специально оборудованной велостудии клуба WorldClass Романов. По завершении всех трех этапов соревнования были определены победительницы с весьма впечатляющими даже по спортивным меркам результатами:

Победительницы забега традиционно получили клубные карты World Class и подарки от партнеров проекта ELLE Night Bike — компании Reebok, мирового лидера в производстве фитнес-экипировки, косметической компании Clarins, производителя средств по уходу за волосами Matrix, Ювелирного Дома FREYWILLE и мирового лидера по производству витаминов, минералов и спортивного питания-GNC.

Стилисты салона Beauty SPA Romanov сделали участницам экспресс-укладки и заплели эффектные косы, за фитнес-угощения отвечала сеть кафе здоровой еды Healthy Food.

Соревнования прошли очень динамично и ярко, девушками были показаны отличные результаты, некоторых из них Виктория Шубина лично пригласила в секцию триатлона в World Class, чтобы продолжить тренировки под руководством профессиональных тренеров.

Ночные соревнования от ELLE и World Class продолжатся в 2017 году!