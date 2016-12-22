«Дягилевские сезоны»: «Щелкунчик»

На этот раз артисты Большого театра и танцовщицы Show Angels станут героями блистательной театрализованной постановки, вдохновленной знаменитым балетом П. И. Чайковского «Щелкунчик». Классический танец и современная хореография, академическая музыка и ритмичный хаус сольются в единое целое, став новым видом аудиовизуального искусства. Как всегда, особое внимание будет уделено световым эффектам, декорациям и костюмам участников шоу.