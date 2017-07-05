Cказочная ювелирная коллекция Boucheron

Дом Boucheron представил в Париже коллекцию Высокого ювелирного искусства Hiver Impérial, вдохновленную волшебной русской зимой. Здесь и бриллиантовые снежинки, и перламутровый лед, и заледеневшие водопады, и золотые купола церквей, увиденные креативным директором Клэр Шуан во время путешествия по Золотому кольцу. Одним словом, зимняя идиллия, искрящаяся в бриллиантах, жемчуге и драгоценных камнях.

Коллекция состоит из трех линеек: Lumière de Nuit, обыгрывающей красоту полярной ночи и северного сияния, Femmes Boréales, посвященной царицам и императрицам наших дней, и L’Anneau d’Or – калейдоскоп крыш и церквей древних русских городов.

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