Что делать в самую короткую ночь в году?

По древнерусской традиции день летнего солнцестояния — самое благоприятное время в году, чтобы привлечь в свою жизнь успех и благополучие. С научной точки зрения, это объясняется тем, что именно 21 июня влияние энергии Солнца на другие планеты особенно активно, что и отражается на человеке. В связи с этим ELLE решил вспомнить приметы, которые были приняты у наших предков.

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• День летнего солнцестояния —отличное время для заключения брака, так как именно сейчас планеты благоприятно влияют на прочность будущего союза. • На Руси в этот день также отмечался праздник Ивана Купалы, который из-за перехода на новый календарь перенесли на 7 июля, именно поэтому многие традиции, соблюдаемые в день летнего солнцестояния, заимствованы из языческих обрядов. • Если в самую короткую ночь в году на небе было много звезд, значит, в конце лета будет много грибов.

• Судя по древним сказаниям, именно с 21 июня можно начать безбоязненно купаться в открытых водоемах, так как считалась, что к этому времени все русалки уже уходят спать на дно реки и не станут тревожить людей. • В самую короткую ночь принято искать цветок папоротника, который приносит не только удачу и долголетие, но дает возможность разучить язык животных, становиться невидимым, а также с легкостью находить закопанные сундуки с кладами. • Среди одиноких девушек было принято собирать букеты из 12 различных цветов и трав, делать заговор на замужество, класть его под подушку на ночь, а утром следующего дня сжигать.

