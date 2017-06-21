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Стиль жизни

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21 июня 2017

Что делать в самую короткую ночь в году?

В день летнего солнцестояния вспоминаем древнерусские традиции и приметы

По древнерусской традиции день летнего солнцестояния — самое благоприятное время в году, чтобы привлечь в свою жизнь успех и благополучие. С научной точки зрения, это объясняется тем, что именно 21 июня влияние энергии Солнца на другие планеты особенно активно, что и отражается на человеке. В связи с этим ELLE решил вспомнить приметы, которые были приняты у наших предков.

Что делать в самую короткую ночь в году?ФОТОGetty Images

• День летнего солнцестояния —отличное время для заключения брака, так как именно сейчас планеты благоприятно влияют на прочность будущего союза.

• На Руси в этот день также отмечался праздник Ивана Купалы, который из-за перехода на новый календарь перенесли на 7 июля, именно поэтому многие традиции, соблюдаемые в день летнего солнцестояния, заимствованы из языческих обрядов.

• Если в самую короткую ночь в году на небе было много звезд, значит, в конце лета будет много грибов.

Что делать в самую короткую ночь в году?

• Судя по древним сказаниям, именно с 21 июня можно начать безбоязненно купаться в открытых водоемах, так как считалась, что к этому времени все русалки уже уходят спать на дно реки и не станут тревожить людей.

• В самую короткую ночь принято искать цветок папоротника, который приносит не только удачу и долголетие, но дает возможность разучить язык животных, становиться невидимым, а также с легкостью находить закопанные сундуки с кладами.

• Среди одиноких девушек было принято собирать букеты из 12 различных цветов и трав, делать заговор на замужество, класть его под подушку на ночь, а утром следующего дня сжигать.


Что делать в самую короткую ночь в году?

• Чтобы желание точно исполнилось, девушки надевали на голову венки из полевых цветов, которые должны были сделать своими руками.

• Детям, рожденным в этот деть, должна всю жизнь сопутствовать удача, так как они находились под покровительством бога Солнца.

• Дабы привлечь в семью достаток, в ночь на 22 июня люди прыгали через костер, что считалось хорошей приметой. Если же из-за плохой погоды его разжечь не удавалось, это означало, что впереди неурожайный год.


Что делать в самую короткую ночь в году?

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