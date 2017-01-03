Что делать на праздниках, если вы остались в городе

Продолжительные праздники — отличный повод выделить время на те вещи, которые вы откладывали весь год. ELLE решил составить список из занятий, которые смогут разнообразить неделю новогодних каникул, особенно если вы планируете остаться в городе.

Пройти обучение на экспресс-курсах

Если вы давно мечтали научиться рисовать масляными красками или пастелью, но у вас никогда не хватало времени для того, чтобы совместить свое желание с плотным рабочим графиком, тогда новогодние праздники как нельзя лучше подходят для того, чтобы пройти двух- или трехдневные курсы. К счастью, многие школы предлагают специальные укороченные программы для тех, кто решил с пользой провести зимние каникулы. Кроме живописи, к примеру, вы также можете расширить свои знания в области каллиграфии, графического дизайна и кулинарии.

Освоить один из зимних видов спорта

Сноуборд, горные или беговые лыжи, коньки или катание на тюбингах — отличное времяпрепровождение для тех, кто до сих пор не смог себя заставить полюбить зиму. Чтобы самое холодное время в году прошло для вас позитивно и вы перестали жаловаться своим друзьям, которые предусмотрительно улетают зимовать в жаркие страны, попробуйте увлечься одним из многочисленных зимних видов спорта.

Совершить вояж по музеям

Столичные власти в этом году сделали отличный подарок всем желающим провести праздники в городе. Начиная со 2 января добрая часть московских государственных музеев будет работать бесплатно. Чем не повод вырваться в Дарвиновский музей или посетить Мемориальную квартиру А.С. Пушкина?

Разобраться в квартире

Отговорки из серии «у меня нет времени даже на то, чтобы убраться» больше не работают. Пришла пора посмотреть правде в глаза и наконец решить, что делать с вещами и обувью, которые вы не надевали уже пару сезонов. К тому же, по мнению многих психологов, наводя порядок в квартире, вы упорядочиваете свою личную жизнь.

Почистить фотогалерею на телефоне

Когда, как не в начале года, избавляться от ненужных воспоминаний или, наоборот, ностальгировать по приятным событиям, которые случились с вами за прошедшие 12 месяцев? Так что уделите время разбору фотографий в своем телефоне.



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