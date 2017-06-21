Что дарить Ракам?

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Чем удивить представителей водной стихии
Угодить взыскательному Раку непросто. Больше всего в жизни представители этого знака ценят домашний уют и вещи с историей. Поэтому, выбирая подарок, прежде всего отправляйтесь в антикварный магазин или присмотритесь к новинкам бытовой техники.
• Люди, рожденные под этим знаком, довольно скрытны, поэтому не старайтесь задавать им наводящие вопросы, дабы узнать, что они хотят получить на свой день рождения. Обращайте внимание на намеки, которые они будут сами делать вам накануне праздника, ведь, скорее всего, именинник уже давно знает, что в идеале хотел бы получить в качестве сюрприза.
• При выборе подарка не стоит руководствоваться правилом «чем экстравагантнее, тем лучше». Раки — большие консерваторы, поэтому подарите ему ровно то, что он любит. Причем если речь идет об аромате, то лучше остановиться на уже проверенной классической версии парфюма, а не летней лимитке.
• Если в прошлый раз вы дарили Раку золотой браслет, то не бойтесь и в этом году сделать то же самое. Представители этого знака совершенно не обидятся, если вы снова преподнесете им ювелирное украшение: главное, чтобы оно соответствовало его вкусу.
• Несмотря на свой прагматизм и любовь к функциональным вещам, люди, рожденные под этим знаком зодиака, в душе остаются ранимыми романтиками, так что не стоит исключать из списка подарков такие трогательные презенты, как «звезда с неба» или полет на воздушном шаре в форме сердца.
• Раки любят вещи с историей, поэтому будут рады книге из букинистического магазина, особенно если это будет редкое издание их любимого романа.
• Представители этого знака зодиака обожают проводить время за большими застольями в кругу семьи и самых близких друзей. Так что не будет лишним преподнести в качестве подарка оригинальный набор посуды, созданный именитым дизайнером. Кроме того, не забывайте, что Ракам крайне важен комфорт, поэтому бытовая техника, способная облегчить их работу по дому, также станет отличным подарком.
• Не забывайте: Раки — один из тех немногочисленных знаков, которые обожают что-то выращивать и за чем-то ухаживать, поэтому смело покупайте вместо привычного букета цветы в горшке, именинница точно оценит вашу оригинальность.
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