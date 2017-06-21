Что дарить Ракам?

Угодить взыскательному Раку непросто. Больше всего в жизни представители этого знака ценят домашний уют и вещи с историей. Поэтому, выбирая подарок, прежде всего отправляйтесь в антикварный магазин или присмотритесь к новинкам бытовой техники.

• Люди, рожденные под этим знаком, довольно скрытны, поэтому не старайтесь задавать им наводящие вопросы, дабы узнать, что они хотят получить на свой день рождения. Обращайте внимание на намеки, которые они будут сами делать вам накануне праздника, ведь, скорее всего, именинник уже давно знает, что в идеале хотел бы получить в качестве сюрприза.

• При выборе подарка не стоит руководствоваться правилом «чем экстравагантнее, тем лучше». Раки — большие консерваторы, поэтому подарите ему ровно то, что он любит. Причем если речь идет об аромате, то лучше остановиться на уже проверенной классической версии парфюма, а не летней лимитке.

• Если в прошлый раз вы дарили Раку золотой браслет, то не бойтесь и в этом году сделать то же самое. Представители этого знака совершенно не обидятся, если вы снова преподнесете им ювелирное украшение: главное, чтобы оно соответствовало его вкусу.