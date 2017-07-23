Что дарить Львам?

Своенравные Львы любят, когда окружающие проявляют к ним повышенное внимание, поэтому неудивительно, что они особенно радуются дорогим подаркам, которые так или иначе смогут подчеркнуть их уникальность. А что еще можно подарить представителям этого знака Зодиака, чтобы они запомнили ваш сюрприз надолго?

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• Как ни странно, но большинство Львов крайне сентиментальны, поэтому им точно придутся по душе вещи, которые так или иначе могут напомнить им о недавнем путешествии или об интригующем эпизоде их жизни. К примеру, подойдет бутылка коллекционного вина из любимого прованского городка именинника или книга с рассказом о тех местах, где он недавно побывал. • Подарок, который способен порадовать представителей этого знака Зодиака, не обязательно должен быть практичным. Львы очень любят разные дорогие безделушки, способные украсить их дом. Главное, чтобы они были работами известного дизайнера или выполнены из дорогих материалов.

• Львы ценят особое отношение к себе, поэтому точно обрадуются, если вы подарите им билеты в VIP-ложу на концерт их любимой группы или пригласительные на закрытую кинопремьеру. • Не забудьте о красивой упаковке, так как представителям этого знака Зодиака важен не только сам подарок, но и то, как он был преподнесен. Кроме того, не скупитесь на лестные слова и комплименты в адрес именинника — Львы любят похвалу.