Чем заняться в январе по лунному календарю

Как начать этот год, чтобы быть максимально эффективным и в самые кратчайшие сроки воплотить в жизнь все свои мечты? Лунный календарь поможет вам выбрать самый удачный день для осуществления задуманного.

1 января: Сегодня лучше всего довериться своей интуиции. Поэтому, если ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что лучше остаться дома и отложить праздничный вояж по друзьям и родственникам на несколько дней — сделайте это. 2 и 3 января: Лучше уже с утра запланировать все, чем вы собираетесь заниматься в ближайшие пару суток, так как спонтанные решения могут привести вас к неприятностям. 4 и 5 января: Самое время навестить друзей и устроить с ними небольшую праздничную вечеринку. Старайтесь избегать одиночества, оно может поспособствовать развитию депрессивных настроений. 6, 7 и 8 января: Не стоит принимать важных решений и браться за осуществление новых проектов. Кроме того, постарайтесь расплачиваться исключительно наличными, есть большая вероятность проблем с картами и электронными денежными переводами.

9 и 10 января: Первые дни после новогодних праздников будут тяжелыми в эмоциональном плане. Зато есть большая вероятность, что именно в эти дни вам вернут старый долг. 11 и 12 января: Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь сдерживать свои эмоции и лишний раз не обращаться к коллегам с просьбами о помощи. Кроме того, избегайте принятия важных решений. 13 и 14 января: Ближайшие дни лучше всего провести в компании близких друзей, так как именно с ними вам удастся по-настоящему расслабиться. К тому же сейчас отличное время для долгосрочного планирования бюджета. 15 и 16 января: Сейчас очень важно показать окружающим, что вы — человек слова. Поэтому ни при каких обстоятельствах не нарушайте ранее достигнутых договоренностей.

17, 18 и 19 января: Есть большая вероятность стать причиной конфликтных ситуаций. Постарайтесь держать нейтралитет во всех острых спорах и не брать ответственность за поступки других людей на себя. 20 и 21 января: Отличное время для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие и сменить обстановку. Больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе. 22, 23 и 24 января: Начните осуществлять задуманное. Сейчас самое время начать свой путь к поставленной цели. Все будет даваться вам с легкостью. Также есть большая вероятность получить приятный сюрприз от ближайших родственников.