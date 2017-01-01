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Стиль жизни

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01 января 2017

Чем заняться в январе по лунному календарю

Как звезды будут влиять на вашу судьбу в ближайший месяц

Как начать этот год, чтобы быть максимально эффективным и в самые кратчайшие сроки воплотить в жизнь все свои мечты? Лунный календарь поможет вам выбрать самый удачный день для осуществления задуманного.

Чем заняться в январе по лунному календарю

1 января: Сегодня лучше всего довериться своей интуиции. Поэтому, если ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что лучше остаться дома и отложить праздничный вояж по друзьям и родственникам на несколько дней — сделайте это.

2 и 3 января: Лучше уже с утра запланировать все, чем вы собираетесь заниматься в ближайшие пару суток, так как спонтанные решения могут привести вас к неприятностям.

4 и 5 января: Самое время навестить друзей и устроить с ними небольшую праздничную вечеринку. Старайтесь избегать одиночества, оно может поспособствовать развитию депрессивных настроений.

6, 7 и 8 января: Не стоит принимать важных решений и браться за осуществление новых проектов. Кроме того, постарайтесь расплачиваться исключительно наличными, есть большая вероятность проблем с картами и электронными денежными переводами.

Чем заняться в январе по лунному календарю

9 и 10 января: Первые дни после новогодних праздников будут тяжелыми в эмоциональном плане. Зато есть большая вероятность, что именно в эти дни вам вернут старый долг.

11 и 12 января: Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь сдерживать свои эмоции и лишний раз не обращаться к коллегам с просьбами о помощи. Кроме того, избегайте принятия важных решений.

13 и 14 января: Ближайшие дни лучше всего провести в компании близких друзей, так как именно с ними вам удастся по-настоящему расслабиться. К тому же сейчас отличное время для долгосрочного планирования бюджета.

15 и 16 января: Сейчас очень важно показать окружающим, что вы — человек слова. Поэтому ни при каких обстоятельствах не нарушайте ранее достигнутых договоренностей.

Чем заняться в январе по лунному календарю

17, 18 и 19 января: Есть большая вероятность стать причиной конфликтных ситуаций. Постарайтесь держать нейтралитет во всех острых спорах и не брать ответственность за поступки других людей на себя.

20 и 21 января: Отличное время для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие и сменить обстановку. Больше отдыхайте и проводите время на свежем воздухе.

22, 23 и 24 января: Начните осуществлять задуманное. Сейчас самое время начать свой путь к поставленной цели. Все будет даваться вам с легкостью. Также есть большая вероятность получить приятный сюрприз от ближайших родственников.

Чем заняться в январе по лунному календарю

25 и 26 января: Постарайтесь вспомнить, с кем из друзей вы давно не виделись, и назначьте с ними встречу. Ближайшие дни — крайне благоприятное время для восстановления старых связей.

27, 28 и 29 января: Давно не решались поговорить начистоту со своей второй половиной? Сейчас самое время это сделать. Кроме того, постарайтесь ограничить свою физическую активность, так как есть большая вероятность получения травм.

30 и 31 января: В эти дни вы можете полностью довериться воле случая. Особенно результативно вы будете работать в команде.


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