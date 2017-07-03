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    03 июля 2017

    Чем заняться в июле по лунному календарю?

    Как звезды будут влиять на вашу судьбу в ближайший месяц

    Вы все еще не выбрали время для своего отпуска? Не можете понять, когда наметить сделку, к которой готовились в течение последних месяцев? Или просто хотите провести ближайший месяц максимально эффективно? Просто сверьтесь с лунным календарем.

    Чем заняться в июле по лунному календарю?ФОТОGetty Images

    3 и 4 июля: Окружающие будут стараться вывести вас из равновесия, поэтому постарайтесь не реагировать на критику, так как это может привести к депрессии. Как можно больше времени проводите в кругу проверенных друзей.

    5 и 6 июля: Отличное время для проведения деловых переговоров и смены работы. Вы будете чувствовать прилив сил и с легкостью решите все возникшие проблемы.

    7, 8 и 9 июля: В ближайшие дни лучше не принимать важных решений, особенно если они связаны с большими финансовыми затратами.

    Чем заняться в июле по лунному календарю?

    10 и 11 июля: Избегайте конфликтов с коллегами, они могут отразиться не только на вашем эмоциональном состоянии, но и на рабочем процессе в общем. Вечера лучше проводить в компании родственников и близких друзей.

    12, 13 и 14 июля: Остерегайтесь ошибок и неточностей в подсчетах и документах. В ближайшие дни стоит больше внимания уделять деталям.

    15 и 16 июля: Займитесь переустройством дома или уборкой квартиры. Эти выходные — благоприятное время для того, чтобы провести его вместе со своей семьей. Избегайте шумных вечеринок и новых знакомств.

    17 и 18 июля: Не стоит откладывать сложные решения на потом. Сейчас окружающие будут ждать от вас молниеносной реакции.

    Чем заняться в июле по лунному календарю?

    19 и 20 июля: В ближайшие дни постарайтесь не вступать в дискуссии с начальством. Скорее всего, принятые решения будут не в вашу пользу.

    21 и 22 июля: Пришло время заняться своим здоровьем. Проведите день детокса или сходите в бассейн. Даже минимальная физическая нагрузка в эти дни положительно отразится на вашем физическом состоянии.

    23 и 24 июля: Самое время начать строить планы на ближайшие несколько месяцев. Причем лучше всего это делать в одиночестве.

    Чем заняться в июле по лунному календарю?

    25 и 26 июля: Не беспокойтесь, если в ближайшие дни вам придется потратить значительную часть своего бюджета на первоочередные нужды. Вы и не заметите, как быстро вам удастся вернуть потраченную сумму на свой счет.

    27, 28 и 29 июля: По возможности проведите ближайшие дни вдали от компьютера: на природе или в кругу ближайших друзей. Сейчас самые благоприятные дни для перезагрузки.

    30 и 31 июля: Если в ближайшие дни вам предложат поэкспериментировать со своей внешностью, сразу же соглашайтесь. Эти изменения пойдут вам на пользу.

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