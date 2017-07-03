Чем заняться в июле по лунному календарю?

Вы все еще не выбрали время для своего отпуска? Не можете понять, когда наметить сделку, к которой готовились в течение последних месяцев? Или просто хотите провести ближайший месяц максимально эффективно? Просто сверьтесь с лунным календарем.

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3 и 4 июля: Окружающие будут стараться вывести вас из равновесия, поэтому постарайтесь не реагировать на критику, так как это может привести к депрессии. Как можно больше времени проводите в кругу проверенных друзей. 5 и 6 июля: Отличное время для проведения деловых переговоров и смены работы. Вы будете чувствовать прилив сил и с легкостью решите все возникшие проблемы. 7, 8 и 9 июля: В ближайшие дни лучше не принимать важных решений, особенно если они связаны с большими финансовыми затратами.

10 и 11 июля: Избегайте конфликтов с коллегами, они могут отразиться не только на вашем эмоциональном состоянии, но и на рабочем процессе в общем. Вечера лучше проводить в компании родственников и близких друзей. 12, 13 и 14 июля: Остерегайтесь ошибок и неточностей в подсчетах и документах. В ближайшие дни стоит больше внимания уделять деталям. 15 и 16 июля: Займитесь переустройством дома или уборкой квартиры. Эти выходные — благоприятное время для того, чтобы провести его вместе со своей семьей. Избегайте шумных вечеринок и новых знакомств. 17 и 18 июля: Не стоит откладывать сложные решения на потом. Сейчас окружающие будут ждать от вас молниеносной реакции.

19 и 20 июля: В ближайшие дни постарайтесь не вступать в дискуссии с начальством. Скорее всего, принятые решения будут не в вашу пользу. 21 и 22 июля: Пришло время заняться своим здоровьем. Проведите день детокса или сходите в бассейн. Даже минимальная физическая нагрузка в эти дни положительно отразится на вашем физическом состоянии. 23 и 24 июля: Самое время начать строить планы на ближайшие несколько месяцев. Причем лучше всего это делать в одиночестве.