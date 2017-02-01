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01 февраля 2017

Чем заняться в феврале по лунному календарю

Как звезды будут влиять на вашу судьбу в ближайший месяц

Несмотря на то, что за окном все еще лежат сугробы и термометр предательски продолжает показывать минусовую температуру, последний зимний месяц — время, когда стоит задуматься над тем, чтобы начать готовиться к грядущему лету. Лунный календарь поможет вам выбрать самые удачные даты для начала реализации ваших планов.


Чем заняться в феврале по лунному календарюФОТОGetty Images

1 и 2 февраля: В ближайшие дни вы будете чувствовать прилив энергии. Поэтому, если вы давно хотели купить себе абонемент в спортзал, но никак не могли заставить себя дойти до ближайшего клуба, лучшего времени не найти.

3 и 4 февраля: Не отказывайтесь от предложений, которые могут посулить вам финансовую выгоду. Любые операции, связанные с деньгами, обречены на успех.

5 и 6 февраля: Самое время заняться семейными делами. Правда, если вы планировали совершить крупную покупку для своей квартиры, лучше отложить ее на пару дней, так как есть большая вероятность непредвиденных финансовых расходов.

7 и 8 февраля: Пришло время рискнуть — в ближайшие дни вы будете чувствовать прилив физических сил и энергии, что поспособствует удаче в делах.

Чем заняться в феврале по лунному календарю

9 и 10 февраля: Не зацикливайтесь на своих неудачах, иначе есть большая вероятность уйти с головой в проблемы и не увидеть важных вещей, которые смогут в корне изменить ситуацию. Кроме того, чтобы получить максимальную отдачу от своей работы, постарайтесь заранее распланировать дела.

11 и 12 февраля: Посвятите время себе. Сходите в кино, театр или на любое другое мероприятие, способное подарить вам новые впечатления.

13, 14 и 15 февраля: Готовьтесь к тому, что в ближайшие дни вас ждут приятные знакомства. К тому же вы будете слышать в свой адрес довольно много комплиментов, особенно относительно проделанной работы.

16 и 17 февраля: Сейчас вам стоит сосредоточиться на командной работе, так как она окажется крайне продуктивной. Кроме того, обращайте внимание на замечания, прозвучавшие в ваш адрес от окружающих, — они помогут вам понять, какие стороны своей личности стоит развивать.

Чем заняться в феврале по лунному календарю

18, 19 и 20 февраля: Следующие несколько дней вам придется учиться контролировать свои эмоции и не проявлять агрессию, даже есть окружающие будут, будто специально, вставлять вам палки в колеса и проверять нервную систему на прочность. Посвятите себя работе с бумагами и делам, которые не требуют коммуникации с другими людьми.

21 и 22 февраля: Посвятите время завершению давно начатых дел. В ближайшие дни даже самые сложные задачи будут решаться без особых проблем.

Чем заняться в феврале по лунному календарю

23, 24 и 25 февраля: Не обращайте внимания на слухи, которые распространяют о вас окружающие. Сейчас самое время заняться своей творческой самореализацией — сходите на курсы рисования или посвятите пару часов чтению книги об искусстве.

26 и 27 февраля: Не верьте словам людей, которых вы плохо знаете: есть большая вероятность быть обманутым. Эти дни хорошо провести в компании близких друзей на природе, в тишине и покое.

28 февраля: Прежде чем принять важное решение, необходимо взвесить все за и против. И не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать вам окружающие.

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