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    30 июня 2017Сергеева Алина

    7 мест Москвы, где вы почувствуете себя, словно находитесь за городом

    ELLE Inspiration: лучшие локации для летнего отдыха в столице

    Чтобы отдохнуть от бешеного ритма мегаполиса, необязательно уезжать за его пределы. ELLE выбрал семь мест в Москве, где вы сможете почувствовать себя так, словно находитесь за городом.

    ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA

    Ленинградское ш., 39 стр. 1

    ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA

    Раньше этот дизайнерский отель особенно ценили приезжающие в Москву по делам, а сегодня все чаще гостями DoubleTree by Hilton Moscow становятся те, кто хочет очутиться вдали от шума мегаполиса, не покидая пределов города. Гостиница находится на Ленинградском шоссе, недалеко от станции метро «Водный стадион», в красивейшем месте, утопающем в зелени. Здесь очень легко дышится, много мест для прогулок, можно взять в аренду велосипед - благо, специальные дорожки для этого тоже предусмотрены. Вечером отправляйтесь в ресторан La Veranda, предлагающий авторские блюда итальянской и японской кухни, или в роскошный спа Chavana, который считается одним из лучших в Москве. Здесь вас ждет балийский массаж вашей мечты, атмосфера неги и покоя и очень красивое релаксационное пространство у бассейна.

    ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA
    ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA

    БАССЕЙН НА ДИЗАЙН-ЗАВОДЕ «ФЛАКОН»

    Большая Новодмитровская ул., 36

    БАССЕЙН НА ДИЗАЙН-ЗАВОДЕ «ФЛАКОН»

    Расположение этого места отдыха «как за городом» - не самое очевидное: в самом центре урбанистического района, среди арт-объектов, на заднем дворе одного из самых хипстерских мест Москвы. Не все москвичи знают, что дизайн-заводе «Флакон» скрывает этот пляжный уголок с бассейном, пляжем и песчаной волейбольной площадкой. Здесь есть все, что положено по всем законам жанра: зонтики, лежаки и стол для пинг-понга.

    РЕСТОРАН-ТЕПЛОХОД «ЛАСТОЧКА»

    Лужнецкая наб., 24, стр.5

    РЕСТОРАН-ТЕПЛОХОД «ЛАСТОЧКА»

    Оформление теплохода «Ласточка» выполнено в стиле популярного советского фильма «Жестокий романс»: интерьер в светлых тонах, палубы из тика и панорамные окна. Пришвартованный недалеко от Лужнецкой набережной, ресторан-теплоход позволяет гостям наслаждаться обедами и ужинами с видом на реку - ощущение, будто вы находитесь за городом, нарушают разве что футболисты и их жены, которые облюбовали это место для проведения вечеринок.

    РЕСТОРАН-ТЕПЛОХОД «ЛАСТОЧКА»

    РЕСТОРАН «VОDНЫЙ»

    Ленинградское шоссе, 39, стр. 6

    РЕСТОРАН «VОDНЫЙ»

    «Vodный» - один из самых атмосферных ресторанов Аркадия Новикова: он расположен прямо у причала с яхтами на территории яхт-клуба Royal Yacht Club. Не Монако, конечно, но для летней Москвы - более чем приятный локейшн. Столики расположены на пирсе, террасе, веранде, которая работает даже зимой, и в основном зале. Кухня эклектичная - грузинская, итальянская и японская.

    РЕСТОРАН «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

    ул. Крымский Вал, 9, стр. 22

    РЕСТОРАН «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

    Самый популярный парк Москвы имени Горького - главное место силы москвичей в мало-мальски летную погоду. В его самом красивом месте - Нескучном саду, рядом с Голицынским парком - находится популярный ресторан «Лебединое озеро». Название взято не с потолка, а буквально отражает суть дела - с террасы можно любоваться на плавающих лебедей. Атмосфера и кухня - реверанс в сторону аутентичного Таиланда. Курортной атмосферы добавляют крохотный бассейн, шезлонги, антикварные качели и беседка, где делают настоящий тайский массаж. Летними вечерами случаются тусовки - зачастую до утра.

    Усадьба «Царицыно»

    ул. Дольская, 1

    Усадьба «Царицыно»

    Красивейший парк Москвы расположен не очень удобно - по южному направлению и далеко от центра. Если бы не локейшн, он был бы куда более популярным, впрочем, тогда и сохранить памятник архитектуры в таком приличном виде не удалось бы. От всех остальных парков столицы он отличается невероятным ландшафтом, а также наличием дворцово-паркового ансамбля, заложенного еще по повелению императрицы Екатерины II.

    Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

    Проспект Мира, 26с1

    Открытый для посещения каждый день и круглый год, Ботанический сад - любимая локация свадебных фотографов и любителей оказаться наедине с природой в прямом смысле слова - эта история про флору и фауну в чистом виде. Немного истории: это один из самых старых ботанических садов мира, заложенный еще Петром Первым. Сегодня «Аптекарский огород» - это также площадка для разного рода мероприятий: выставок, фестивалей, концертов, спектаклей и других событий, напрямую не связанных с ботаникой. Интересный факт: инстаграм «Аптекарского огорода» является самым популярным среди всех достопримечательностей России.

    Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

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