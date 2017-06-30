7 мест Москвы, где вы почувствуете себя, словно находитесь за городом

Чтобы отдохнуть от бешеного ритма мегаполиса, необязательно уезжать за его пределы. ELLE выбрал семь мест в Москве, где вы сможете почувствовать себя так, словно находитесь за городом.

ОТЕЛЬ DOUBLETREE BY HILTON MOSCOW MARINA

Ленинградское ш., 39 стр. 1

Раньше этот дизайнерский отель особенно ценили приезжающие в Москву по делам, а сегодня все чаще гостями DoubleTree by Hilton Moscow становятся те, кто хочет очутиться вдали от шума мегаполиса, не покидая пределов города. Гостиница находится на Ленинградском шоссе, недалеко от станции метро «Водный стадион», в красивейшем месте, утопающем в зелени. Здесь очень легко дышится, много мест для прогулок, можно взять в аренду велосипед - благо, специальные дорожки для этого тоже предусмотрены. Вечером отправляйтесь в ресторан La Veranda, предлагающий авторские блюда итальянской и японской кухни, или в роскошный спа Chavana, который считается одним из лучших в Москве. Здесь вас ждет балийский массаж вашей мечты, атмосфера неги и покоя и очень красивое релаксационное пространство у бассейна.

БАССЕЙН НА ДИЗАЙН-ЗАВОДЕ «ФЛАКОН»

Большая Новодмитровская ул., 36

Расположение этого места отдыха «как за городом» - не самое очевидное: в самом центре урбанистического района, среди арт-объектов, на заднем дворе одного из самых хипстерских мест Москвы. Не все москвичи знают, что дизайн-заводе «Флакон» скрывает этот пляжный уголок с бассейном, пляжем и песчаной волейбольной площадкой. Здесь есть все, что положено по всем законам жанра: зонтики, лежаки и стол для пинг-понга.

РЕСТОРАН-ТЕПЛОХОД «ЛАСТОЧКА»

Лужнецкая наб., 24, стр.5

Оформление теплохода «Ласточка» выполнено в стиле популярного советского фильма «Жестокий романс»: интерьер в светлых тонах, палубы из тика и панорамные окна. Пришвартованный недалеко от Лужнецкой набережной, ресторан-теплоход позволяет гостям наслаждаться обедами и ужинами с видом на реку - ощущение, будто вы находитесь за городом, нарушают разве что футболисты и их жены, которые облюбовали это место для проведения вечеринок.

РЕСТОРАН «VОDНЫЙ»

Ленинградское шоссе, 39, стр. 6

«Vodный» - один из самых атмосферных ресторанов Аркадия Новикова: он расположен прямо у причала с яхтами на территории яхт-клуба Royal Yacht Club. Не Монако, конечно, но для летней Москвы - более чем приятный локейшн. Столики расположены на пирсе, террасе, веранде, которая работает даже зимой, и в основном зале. Кухня эклектичная - грузинская, итальянская и японская.

РЕСТОРАН «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

ул. Крымский Вал, 9, стр. 22

Самый популярный парк Москвы имени Горького - главное место силы москвичей в мало-мальски летную погоду. В его самом красивом месте - Нескучном саду, рядом с Голицынским парком - находится популярный ресторан «Лебединое озеро». Название взято не с потолка, а буквально отражает суть дела - с террасы можно любоваться на плавающих лебедей. Атмосфера и кухня - реверанс в сторону аутентичного Таиланда. Курортной атмосферы добавляют крохотный бассейн, шезлонги, антикварные качели и беседка, где делают настоящий тайский массаж. Летними вечерами случаются тусовки - зачастую до утра.

Усадьба «Царицыно»

ул. Дольская, 1

Красивейший парк Москвы расположен не очень удобно - по южному направлению и далеко от центра. Если бы не локейшн, он был бы куда более популярным, впрочем, тогда и сохранить памятник архитектуры в таком приличном виде не удалось бы. От всех остальных парков столицы он отличается невероятным ландшафтом, а также наличием дворцово-паркового ансамбля, заложенного еще по повелению императрицы Екатерины II.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Проспект Мира, 26с1