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Стиль жизни

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28 декабря 2016

Дизайнерские рождественские венки

В обзоре Elle лучшие примеры новогоднего декора от дизайнеров

Украшение дома к Новому году приносит не меньшее удовольствие, чем выбор подарков. В подборке Elle несколько оригинальных идей венков, которые сразу настроят на праздничный лад.

Рождественский венок

Классический венок изготавливается на основе толстой проволоки и арматуры. Затем оборачивается большим количеством слоев сухого мха, можно также использовать газеты, но все же самым практичным и долгоиграющим материалом остается солома, которая крепится проволокой на катушке. Для финального декора венка используется хвоя голубой пихты - она осыпается не так сильно, как зеленые ветви ели. Если венок подвесной, нужно не забыть сделать крючок до того, как будет наноситься декор.

При создании украшений для новогоднего века не обойтись без сияющих элементов. Помимо классических стеклянных и пластиковых шаров для декора также используются булавки с красивыми бусинами, декоративная цветная алюминиевая проволока, дизайнерские пуговицы. Натуральный орнамент в виде сухофруктов красят бронзовой, серебряной, золотой краской или сусальным золотом. Изысканно и богато будет смотреться в венке бант из жаккардовых лент, подобранный в тон всему декору. В течение праздников немного освежить венок можно с помощью искуственного снега.


Рождественский венок

Венок Максима Лангуева состоит из 365 пробок, по количеству дней в году. Этот символ Нового года получится достаточно увесистым, поэтому убедитесь, что основа получится достаточно увесистой. Дизайнер использовад ветки ивы, а пробки скрепил с помощью проволоки. Венок можно поевсить над камином, на входной двери или на стену в гостиной.

Рождественский венок

Дизайнеры Екатерина Григорьева и Полина Белякова предлагают создать новогодний венок из кальки. Все, что вам понадобится, это несколько больших листой кальки, ножницы и двусторонний скотч. Вырезаете из картона кольцо нужного размера - это основа, а их кальки полоски, нарочито неровные. Дальше все просто: приклеиваете полоски на основу, слегка смяв их в ладонях, так, будто бы ее запорошил снег - беспорядочно, легко, пушисто.

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