Звезды на премьере фильма «Блокбастер»

На этих выходных в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Блокбастер», главные роли в котором исполнили Аня Чиповская и Светлана Устинова. Картина снята в лучших традициях «Тельмы и Луизы». По сюжету типичная жительница большого города (Устинова) решает уехать подальше от надоевшей работы и непутевого бойфренда хотя бы на несколько дней. Однако поздно ночью, свернув не туда, она оказывается свидетельницей ограбления, после чего попадает в плен к очаровательной преступнице (Чиповской) — теперь им предстоит увлекательное путешествие по российской глубинке.

Поддержать создателей фильма пришли Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Даша Чаруша, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Сабина Ахмедова и другие звезды.