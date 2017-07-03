Звезды на премьере фильма «Блокбастер»

Полная версия
Аня Чиповская, Светлана Устинова, максим Матвеев, Светлана Ходченкова и другие звезды российского кинематографа
На этих выходных в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Блокбастер», главные роли в котором исполнили Аня Чиповская и Светлана Устинова. Картина снята в лучших традициях «Тельмы и Луизы». По сюжету типичная жительница большого города (Устинова) решает уехать подальше от надоевшей работы и непутевого бойфренда хотя бы на несколько дней. Однако поздно ночью, свернув не туда, она оказывается свидетельницей ограбления, после чего попадает в плен к очаровательной преступнице (Чиповской) — теперь им предстоит увлекательное путешествие по российской глубинке.
Поддержать создателей фильма пришли Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Даша Чаруша, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Сабина Ахмедова и другие звезды.
Светлана Устинова и Аня Чиповская
Илья Стюарт, Мурад Османн и Юрий Козырев
Юлия Топольницкая и Светлана Ходченкова
Тимофей Колесников и Павел Деревянко
Егор Корешков
Сабина Ахмедова
Илья Бачурин, Мария Кравцова, Павел Деревянко
Илья Стюарт и Светлана Устинова
Максим Матвеев
Аня Чиповская
Даша Чаруша