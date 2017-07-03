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    03 июля 2017

    Звезды на премьере фильма «Блокбастер»

    Аня Чиповская, Светлана Устинова, максим Матвеев, Светлана Ходченкова и другие звезды российского кинематографа

    На этих выходных в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера фильма «Блокбастер», главные роли в котором исполнили Аня Чиповская и Светлана Устинова. Картина снята в лучших традициях «Тельмы и Луизы». По сюжету типичная жительница большого города (Устинова) решает уехать подальше от надоевшей работы и непутевого бойфренда хотя бы на несколько дней. Однако поздно ночью, свернув не туда, она оказывается свидетельницей ограбления, после чего попадает в плен к очаровательной преступнице (Чиповской) — теперь им предстоит увлекательное путешествие по российской глубинке.
    Поддержать создателей фильма пришли Светлана Ходченкова, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Даша Чаруша, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Сабина Ахмедова и другие звезды.

    Светлана Устинова и Аня Чиповская

    Светлана Устинова и Аня Чиповская

    Илья Стюарт, Мурад Османн и Юрий Козырев

    Илья Стюарт, Мурад Османн и Юрий Козырев

    Юлия Топольницкая и Светлана Ходченкова

    Юлия Топольницкая и Светлана Ходченкова

    Тимофей Колесников и Павел Деревянко

    Тимофей Колесников и Павел Деревянко

    Егор Корешков

    Егор Корешков

    Сабина Ахмедова

    Сабина Ахмедова

    Илья Бачурин, Мария Кравцова, Павел Деревянко

    Илья Бачурин, Мария Кравцова, Павел Деревянко

    Илья Стюарт и Светлана Устинова

    Илья Стюарт и Светлана Устинова

    Максим Матвеев

    Максим Матвеев

    Аня Чиповская

    Аня Чиповская

    Даша Чаруша

    Даша Чаруша

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