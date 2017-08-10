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    10 августа 2017Степанов Сергей

    Звезда будущего: Кара Делевинь  

    Еще одна претендентка на место в голливудской элите — бывшая топ-модель со всеми данными кинозвезды

    В российский прокат вышел «Валериан и город тысячи планет» — снятый сертифицированным визионером Люком Бессоном самый дорогостоящий фильм в истории европейского кинематографа. Первую в своей актерской карьере главную роль в «Валериане» сыграла Кара Делевинь — одна из самых востребованных и узнаваемых топ-моделей планеты, похоже, окончательно променявшая подиумы на съемочные площадки. Подробности — в провидческом профайле ELLE.

    Кара Делевинь

    Где мы ее видели

    Рожденная в семье британских аристократов (ее генеалогическое древо прогибается от обилия сэров и мэров, а ее крестная мать — актриса Джоан Коллинз), Кара Делевинь поступила в одну из самых престижных публичных школ Великобритании (в числе прочих в ней учился Дэниел Дей-Льюис), но всего через год бросила занятия, последовав примеру старшей сестры Поппи и подавшись в модели. Стремительно сделав блестящую карьеру в фэшн-индустрии, к своему оригинальному выбору —драматическому мастерству — Кара вернулась на пороге 20-летия, сыграв княжну Сорокину в последней из нашумевших экранизаций «Анны Карениной». За этим последовали более или менее интересные роли в хороших и успешных («Бумажные города»), плохих и провальных («Пэн: Путешествие в Нетландию») и откровенно странных («Лицо ангела») фильмах, а также камео в клипах Тейлор Свифт и южноафриканцев Die Antwoord. Наконец, в прошлом году выразительное лицо Делевинь впервые украсило афиши большого летнего блокбастера («Отряд самоубийц») — увы, не добавив очков ни фильму (справедливости ради, его не спасло бы ничто), ни резюме восходящей звезды.

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    • Звезда будущего: Кара Делевинь   | галерея [1] фото [2]
    • Звезда будущего: Кара Делевинь   | галерея [1] фото [1]
    • Звезда будущего: Кара Делевинь   | галерея [1] фото [3]

    "Анна Каренина"

    "Отряд самоубийц"

    "Бумажные города"

    Момент истины

    Попытку номер два Кара совершает на наших с вами глазах: с разницей в две недели в российский прокат нагрянут сразу два по-своему интригующих фильма, где она — одна из главных звезд. В конце августа на экраны выйдет костюмная мелодрама «Тюльпанная лихорадка» о запретной любви художника (Дейн ДеХаан) и замужней девушки (Алисия Викандер), а прямо сейчас в кино идет «Валериан и город тысячи планет», где тот же ДеХаан и Делевинь играют путешествующих во времени космических полицейских Валериана и Лорелин. (Именно так, «Валериан и Лорелин», называется серия французских комиксов, по которым снят фильм Люка Бессона.) Тот факт, что «Валериан и город тысячи планет» уверенно возглавил рейтинги самых дорогостоящих картин в истории, во-первых, европейского, и, во-вторых, независимого кино, Делевинь напрямую не касается, но как бы ни сложилась его прокатная судьба (а складывается она пока, прямо скажем, не очень), за ее будущее можно не волноваться: официально покинувшую мир моды актрису исправно хвалят даже за роли в фильмах, которые принято ругать.

    Кара Делевинь

    "Валериан и город тысячи планет"

    Вне экрана

    24-летняя Делевинь бисексуальна и уже была замечена как минимум в двух громких романах — с актрисой Мишель Родригес и певицей Энни Кларк (более известной как St. Vincent). Среди предполагаемых экс-бойфрендов Кары — рок-звезда Джейк Багг, поп-звезда Гарри Стайлс и актер Джек О'Коннелл.

    Кара Делевинь и Энни Кларк

    Кара Делевинь и Энни Кларк

    Не всем известно, но факт

    Привлекают Делевинь не только музыканты, но и музыка: Кара поет, играет на гитаре и ударных и слывет недурным битбоксером. Пару лет назад она объединила усилия с Фарреллом и его шляпой, записав песню для короткометражки Chanel, а в этом году Делевинь номинально претендует на песенный «Оскар»: ее видео на сочиненный для «Валериана» сингл I Feel Everything дебютировало совсем недавно.

    Прямая речь

    «Меня всегда напрягали адресованные мне в твиттере сообщения в духе: «Ты мой кумир, я так тобой восхищаюсь!». За что? Что я сделала? Я не пытаюсь сказать, что съемки для Burberry или участие в шоу Chanel — это ничто... Но я знаю, что способна на большее».

    Кара Делевинь

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