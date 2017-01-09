«Золотой глобус – 2017»: главное

Минувшей ночью в Беверли-Хиллз состоялась 74-я церемония награждения премиями «Золотой глобус» - ежегодно проводящаяся Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), отмечающая последние победы в области кино и телевидения и имеющая славу значительно менее престижной, зато в разы более неформальной, нетрезвой и непредсказуемой альтернативы «Оскару». И если «Оскаром» очередной призовой сезон традиционно финиширует, то с «Золотого глобуса» все, как водится, начинается. «Ла-Ла Ленд», готовящийся к дебюту в российском прокате гениальный мюзикл 31-летнего Дэмиена Шазелла, отполировал свой и без того блестящий статус бесспорного (и заслуженного) фаворита оскаровского пула, выиграв семь призов из семи возможных и установив абсолютный и беспрецедентный рекорд «Золотого глобуса», давным-давно (в 1970-х, когда статуэтки вручались по таким пустякам, как лучшие дебюты) расщедрившегося на шесть статуэток по адресу «Полуночного экспресса» и «Пролетая над гнездом кукушки».

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Два из них прибрал к рукам сам Шазелл, награжденный за режиссуру и сценарий, еще две - его гарвардский однокурсник Джастин Гурвич, не имевший конкурентов в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучшая оригинальная песня». Само собой разумеется, что получил «Ла-Ла Ленд» и «Золотой глобус» за лучшую комедию или мюзикл, ну а в соответствующих актерских категориях не было равных Эмме Стоун и Райану Гослингу, запомнившемуся вторым по накалу чувств и общему классу победным спичем вечера.

Райан Гослинг

Его безоговорочно главное выступление - на счету драматически охрипшей Мерил Стрип, отмеченной почетным «Золотым глобусом» за выслугу лет (он же - премия Сесиля Б. ДеМилля) и разразившейся речью, по ходу которой не прослезился разве что Дональд Трамп. Досталось 45-му президенту США и от ведущего церемонии Джимми Фэллона, нехотя изменившего патентованной аполитичности и запомнившегося парой ударных, инспирированных «Игрой престолов» и российскими хакерами шуток.

Мерил Стрип

Возглавив симпатичный - и, как выяснилось, пророческий - трибьют «Ла-Ла Ленду» (а также Джону Сноу из той же «Игры престолов», Барб из «Очень странных дел» и много кому еще), Фэллон бесследно исчез из кадра вскоре после начала шоу - как обычно, подтвердившего свою репутацию серией сюрпризов вроде триумфа Аарона Тейлора-Джонсона в категории «Лучший актер второго плана» или победного дубля картины «Она» пожилого провокатора Пола Верховена. Обыграв Натали Портман, француженка Изабель Юппер более или менее гарантировала оскаровский успех Эммы Стоун, а будущие победы Кейси Аффлека («Манчестер у моря») и Виолы Дэвис («Ограды») выглядят теперь совсем уж неизбежными. Самой интригующей из актерских категорий оказывается, таким образом, та, где удивил Тейлор-Джонсон (которому едва ли светит хотя бы оскаровская номинация), а фаворитами остаются Джефф Бриджес («Любой ценой») и Махершала Али («Лунный свет»).

Изабель Юппер и Пол Верховен

К облегчению создателей «Лунного света» - все более формального, но все еще главного из конкурентов «Ла-Ла Ленда», - фильм Барри Дженкинса первенствовал в единственной, но весомой категории «Лучшая драма». Показательным выглядел и момент, когда представлять «Лунный свет» вышел резко похудевший Брэд Питт - адресованные ему овации, похоже, продемонстрировали, чью сторону занял в самом некрасивом разводе минувшего года голливудский истеблишмент. В телевизионных категориях побеждали, как всегда, дебютанты («Корона» и ее главная звезда Клэр Фой, «Атланта» и ее создатель Дональд Гловер, а также пуленепробиваемый Билли Боб Торнтон из «Голиафа») и всеми любимые мини-сериалы (на счету «Ночного администратора» - три «Золотых глобуса», у первого сезона антологии «Американская история преступлений» - два). Наконец, Кристен Уиг, на сей раз вручавшая награду за лучший анимационный фильм (в паре со Стивом Кареллом, диснеевскому «Зверополису»), вновь намекнула на то, кому можно доверить триумфальное проведение чего угодно.