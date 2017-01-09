«Золотой глобус – 2017»: главное

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"Ла-Ла Ленд" ставит рекорд, лучше Райана Гослинга только Мерил Стрип и другие итоги вечера
Минувшей ночью в Беверли-Хиллз состоялась 74-я церемония награждения премиями «Золотой глобус» - ежегодно проводящаяся Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), отмечающая последние победы в области кино и телевидения и имеющая славу значительно менее престижной, зато в разы более неформальной, нетрезвой и непредсказуемой альтернативы «Оскару». И если «Оскаром» очередной призовой сезон традиционно финиширует, то с «Золотого глобуса» все, как водится, начинается.
«Ла-Ла Ленд», готовящийся к дебюту в российском прокате гениальный мюзикл 31-летнего Дэмиена Шазелла, отполировал свой и без того блестящий статус бесспорного (и заслуженного) фаворита оскаровского пула, выиграв семь призов из семи возможных и установив абсолютный и беспрецедентный рекорд «Золотого глобуса», давным-давно (в 1970-х, когда статуэтки вручались по таким пустякам, как лучшие дебюты) расщедрившегося на шесть статуэток по адресу «Полуночного экспресса» и «Пролетая над гнездом кукушки».
Райан Гослинг и Эмма Стоун
Два из них прибрал к рукам сам Шазелл, награжденный за режиссуру и сценарий, еще две - его гарвардский однокурсник Джастин Гурвич, не имевший конкурентов в категориях «Лучшая оригинальная музыка» и «Лучшая оригинальная песня». Само собой разумеется, что получил «Ла-Ла Ленд» и «Золотой глобус» за лучшую комедию или мюзикл, ну а в соответствующих актерских категориях не было равных Эмме Стоун и Райану Гослингу, запомнившемуся вторым по накалу чувств и общему классу победным спичем вечера.
Райан Гослинг
Его безоговорочно главное выступление - на счету драматически охрипшей Мерил Стрип, отмеченной почетным «Золотым глобусом» за выслугу лет (он же - премия Сесиля Б. ДеМилля) и разразившейся речью, по ходу которой не прослезился разве что Дональд Трамп. Досталось 45-му президенту США и от ведущего церемонии Джимми Фэллона, нехотя изменившего патентованной аполитичности и запомнившегося парой ударных, инспирированных «Игрой престолов» и российскими хакерами шуток.
Мерил Стрип
Возглавив симпатичный - и, как выяснилось, пророческий - трибьют «Ла-Ла Ленду» (а также Джону Сноу из той же «Игры престолов», Барб из «Очень странных дел» и много кому еще), Фэллон бесследно исчез из кадра вскоре после начала шоу - как обычно, подтвердившего свою репутацию серией сюрпризов вроде триумфа Аарона Тейлора-Джонсона в категории «Лучший актер второго плана» или победного дубля картины «Она» пожилого провокатора Пола Верховена.
Обыграв Натали Портман, француженка Изабель Юппер более или менее гарантировала оскаровский успех Эммы Стоун, а будущие победы Кейси Аффлека («Манчестер у моря») и Виолы Дэвис («Ограды») выглядят теперь совсем уж неизбежными. Самой интригующей из актерских категорий оказывается, таким образом, та, где удивил Тейлор-Джонсон (которому едва ли светит хотя бы оскаровская номинация), а фаворитами остаются Джефф Бриджес («Любой ценой») и Махершала Али («Лунный свет»).
Изабель Юппер и Пол Верховен
К облегчению создателей «Лунного света» - все более формального, но все еще главного из конкурентов «Ла-Ла Ленда», - фильм Барри Дженкинса первенствовал в единственной, но весомой категории «Лучшая драма». Показательным выглядел и момент, когда представлять «Лунный свет» вышел резко похудевший Брэд Питт - адресованные ему овации, похоже, продемонстрировали, чью сторону занял в самом некрасивом разводе минувшего года голливудский истеблишмент.
В телевизионных категориях побеждали, как всегда, дебютанты («Корона» и ее главная звезда Клэр Фой, «Атланта» и ее создатель Дональд Гловер, а также пуленепробиваемый Билли Боб Торнтон из «Голиафа») и всеми любимые мини-сериалы (на счету «Ночного администратора» - три «Золотых глобуса», у первого сезона антологии «Американская история преступлений» - два). Наконец, Кристен Уиг, на сей раз вручавшая награду за лучший анимационный фильм (в паре со Стивом Кареллом, диснеевскому «Зверополису»), вновь намекнула на то, кому можно доверить триумфальное проведение чего угодно.
На очереди - еще более симптоматичное в контексте оскаровской погоды вручение призов актерской гильдии, а вот как выглядит полный список очередных обладателей «Золотых глобусов»:
Кино:
Лучший фильм (драма) - «Лунный свет»
Лучший фильм (комедия или мюзикл) - «Ла-Ла Ленд»
Лучший режиссер - Дэмиен Шазелл, «Ла-Ла Ленд»
Лучшая мужская роль (драма) - Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Лучшая женская роль (драма) - Изабель Юппер, «Она»
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) - Райан Гослинг, «Ла-Ла Ленд»
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) - Эмма Стоун, «Ла-Ла Ленд»
Лучшая мужская роль второго плана - Аарон Тейлор-Джонсон, «Под покровом ночи»
Лучшая женская роль второго плана - Виола Дэвис, «Ограды»
Лучший сценарий - «Ла-Ла Ленд»
Лучшая музыка - «Ла-Ла Ленд»
Лучшая песня - «City of Stars», «Ла-Ла Ленд»
Лучший анимационный фильм - «Зверополис»
Лучший фильм на иностранном языке - «Она»
ТВ:
Лучшая драма - «Корона»
Лучшая комедия или мюзикл - «Атланта»
Лучшая мужская роль (драма) - Билли Боб Торнтон, «Голиаф»
Лучшая женская роль (драма) - Клэр Фой, «Корона»
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) - Дональд Гловер, «Атланта»
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) - Трейси Эллис Росс, «Черноватый»
Лучший мини-сериал или телефильм - «Американская история преступлений»
Лучшая мужская роль (мини-сериал или телефильм) - Том Хиддлстон, «Ночной администратор»
Лучшая женская роль (мини-сериал или телефильм) - Сара Полсон, «Американская история преступлений»
Лучшая мужская роль второго плана - Хью Лори, «Ночной администратор»
Лучшая женская роль второго плана - Оливия Колман, «Ночной администратор»
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